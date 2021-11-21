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Политика21 ноября 2021 7:23

Байден заявил о планах баллотироваться на второй срок в 2024 году

Рекордно низкие рейтинги не повлияли на решение президента США
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Джозеф Байден

Джозеф Байден

Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, сообщает газета Washington Post.

Байден и раньше говорил о желании пойти на второй срок, например, на мероприятии по привлечению средств для Демократической партии, которое прошло в первой половине ноября. Рекордно низкие рейтинги не повлияли на его решение, что подтвердил друг американского лидера сенатор Крис Додд.

"Единственное, что я слышал от него, это то, что он планирует баллотироваться снова", - рассказал журналистам Додд.

Как ранее писал kp.ru, из результатов опроса Квиннипэкского университета следует, что деятельность Джо Байдена одобряет 36% американцев. Это является историческим минимумом. Предыдущий антирекорд установлен в октябре 2021 года, когда поддержку действующему американскому лидеру подтвердили 38% граждан.