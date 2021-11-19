Рейтинг Байдена упал до 36%, обновив исторический минимум

Джо Байден Фото: REUTERS

Деятельность президента США Джо Байдена одобряет 36% американцев, что является историческим минимумом. Это следует из результатов опроса Квиннипэкского университета. Предыдущий антирекорд был установлен в октябре этого года, когда в поддержку действующему американскому лидеру высказали 38% граждан.

Как передает The Hill, согласно результатам опроса деятельность Байдена не одобряет 53% американцев, что на 1% больше, чем месяцем ранее. Хуже всего американские граждане оценивают работу действующего главы Белого дома в четырех сферах: внешняя политика (поддержало 33%), экономика (34%), борьба с климатическими изменениями (41%), борьба с коронавирусной инфекцией (45%).

Половина респондентов (51%) не считают Байдена честным, и примерно столько же (57%) заявили, что он не обладает хорошими лидерскими качествами. Кроме того, более половины респондентов (56%) полагают, что нынешняя администрация США недостаточно компетентна, однако 40% верят в обратное,

Напомним, рейтинг Байдена подорвали иммиграционный кризис на южной границе, а также ситуация в экономике и политика в Афганистане. Как писал сайт kp.ru, в октябре рейтинг американского лидера рекордно упал за девять месяцев президентства.