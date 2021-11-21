Сергей Галанин и Александр Маршал спели песню про Донбасс

Александр Маршал и Сергей Галанин

В субботу, 20 ноября, в программе "Квартирник у Маргулиса" на НТВ впервые прозвучала песня «Памяти защитников Донбасса», которую невозможно было слушать без слез. (Впрочем, вы тоже можете познакомиться с этой композицией - здесь и сейчас.) И я не мог не поделиться своими эмоциями с автором стихов, которого Великая Юнна Мориц называет Орфеем Донбасса.

И вот что мне написал мой друг Володя Скобцов:

Поэт и бард, Орфей Донбасса - Владимир Скобцева. Фото: Личный архив.

«Александр! Здоровые мужики с передовой всё утро звонят и рыдают. Говорят, эта песня - как воздух сейчас для Донбасса. Почти 8 лет - все на износ, спасибо Сергею Галанину и, конечно же, Александру Маршалу за такую поддержку. И - сто донецких спасиб - от меня и от всех дончан. Прекрасная музыка».

После этого я позвонил композитору - лидеру группы «СерьГА» Сергею Галанину...

-... Сергей, лично я эту песню воспринимаю - как журналист, который девять раз ездил в борющийся Донбасс вместе с Иосифом Кобзоном... Я застал в живых и главу ДНР Александра Захарченко, и знаменитых командиров - Мотороллу, и Гиви, общался с ними. И вот как-то - до мурашек сейчас. Спасибо.

- Ну, это все стихи, все стихи, поэтому мне-то было работать легко.

- А правда, что стихи вы нашли у моей Героини, у Юнны Мориц - на ее странице в Фейсбуке?

- Да, да, да. То есть, я увидел у неё эти строки, и для меня это было на удивление. Потому что Юнна Петровна не так часто, насколько я знаю, кого-то у себя на странице может показать, потому что у нее своих великолепнейших и очень точных стихотворений много.

И тут вдруг - стихи Скобцова.

И вот уже тогда я с Володей связался.

- Да, он бывает у Юнны Петровны. Я имею в виду - не только дома, но и на странице. Скажите, а чем они вас зацепили, чем тронули эти строки?

- Сложно так сказать. Чем и всех, наверное.

Я это не воспринимал как тему Донбасса вначале, уже потом увидел, что Володя эти стихи опубликовал, и где-то он их читал - был какой-то сюжет, - на вечере памяти, посвященном вот этой девушке, военному корреспонденту, которая умерла там от инфаркта, такая прекрасная, рыжая, такая замечательная. Я не был с ней знаком...

(«Сергей Галанин говорит о военкоре Кате Катиной, которая умерла этим летом. Ушла вслед за своим любимым, ополченцем из Одессы, "Скрипач" позывной». - Пояснение Владимира Скобцова)

-... Александр, я читал стихи Володи - «да только любимые люди, их меньше настолько, что больше не будет»... И понимал, что эта тема для поэта - очень и очень горячая, и речь в стихах - не о случайных образах, а - о конкретных людях. Которых можно потерять в любую минуту. Потому что в Донбассе - война.

- Да-а-а. Я вот с Володей переписывался сегодня, сказал, что буду с вами общаться… Он говорит: «Галанин - наш человек». Кстати, у нас выходит «Комсомолка» в Донецке и Луганске»… Там, в Донбассе.

- Да, да, вчера мне звонила какая-то женщина…

- Оля Гальская, наверное.

- Да, наверное.

- И там дали тоже материал. А я хочу на федеральном сайте, чтобы больше народу услышало - и эту песню, и историю ее создания... Ну, то есть, это не просто вот «Квартирник у Маргулиса». Я ничего не имею против Маргулиса… Но на самом деле - все гораздо шире.

- Да, я просто ее, эту важную песню, захотел сыграть и получилось так, что мы с Сашей Маршалом собирались спеть на «Квартирнике» песню Владимира Семеновича Высоцкого. А эта у меня на пластинке была уже записана. И вот я ему, ни с того ни с сего высылаю эту песню, которую обозначил как «Не быть атеистом» - просто показать...

И вдруг мне Саня перезванивает и говорит - а чего мы будем петь с тобой Владимира Семеновича Высоцкого? Давай споем эту песню. Я говорю - давай. Это вот на стихи Владимира Скобцова, он сам из Донецка.

- Его Юнна Мориц называет Орфеем Донбасса.

- Да. Я только сегодня увидел в каком-то комментарии такое словосочетание, и вот вы сейчас мне его подтвердили.

В итоге Саша сказал, что - да, мне тоже это все близко и тоже меня все это волнует очень серьезно, и мы с ним буквально за день до съемок передачи встретились, немножко порепетировали...

И мне Саша говорит - давай, может, тогда мы и на пластинке споем вместе? Я говорю - давай. И вот Саня подъехал на студию, и мы там ее спели.

Он внес свою лепту в эту песню и она стала дуэтом.

Ну, мне кажется, Маршал хорошо ее усилил своими мужскими такими эмоциями, своим тембром. Потому что Саша тоже - в этом смысле - переживает за все за это. Он там, в Донбассе, и бывал, оказывается, не раз.

- Еще раз, спасибо вам огромное за песню, за слова, которые сейчас прозвучали.

- Спасибо, Александр.

Звездопад

Не будь атеистом

в канун звездопада

здесь звёзды так близко,

что спичек не надо.

А будь альпинистом,

при ясной погоде

здесь небо так низко,

что в небо уходят.

Уходят, да только

любимые люди,

их меньше настолько,

что больше не будет.

Последнею долькой

надежды на блюде

здесь горе так горько,

что горше не будет.

Скажи себе строго:

- И хуже бывало.

И боли так много,

что водки всё мало.

Не будь атеистом,

душа не блудница,

здесь к Богу так близко,

что грех заблудиться.

Владимир Скобцов.