Акция протеста против антиковидных мер в Загребе, Хорватия. Фото: REUTERS

Франция

Группе из 50 жандармов из элитных подразделений метрополии приказано вылететь на Гваделупу. Это карибский остров, являющийся заморским департаментом Франции. На Гваделупе продолжаются беспорядки, вызванные ограничительными мерами. Тысячи протестующих громят магазины, жгут машины, забрасывают камнями полицейских. Протесты усилились после того, как префект Гваделупы был вынужден ввести на острове комендантский час после почти недели народных волнений.

Австрия

В Вене продолжаются масштабные беспорядки: люди протестуют против усиления карантинных мер. Вчерашний протестный марш полностью парализовал движение транспорта в австрийской столице. «Ситуация напряженная», - так прокомментировали в полиции города обстановку в Вене.

Нидерланды

В королевстве с новой силой вспыхнули беспорядки. Противники ограничений ведут себя столь агрессивно, что полиция вынуждена применять против них водометы. Мэр Роттердама описывает происходящее как «оргию насилия». В кварталах, охваченных протестами, он запретил проведение массовых акций и собраний.

Израиль

Израиль, похоже, стоит на пороге «детской волны» коронавируса. Такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет. По его словам, в свете складывающейся ситуации дальнейшей отмены ограничений в стране не будет.

Япония

Вирусологи Страны Восходящего Солнца изучают заявление профессора Национального института генетики Итуро Иноуэ, согласно которому «штамм «дельта» в Японии самоликвидировался». Ученый предположил, что «дельта» исчезла в результате мутаций, но в своих исследованиях он не ссылается среди прочего на жесткие ограничительные меры, действующие до сих пор в стране.

Саудовская Аравия

Для посещения второй по значимости святыни ислама – мечети Пророка в Медине – теперь больше не нужно получать специальное разрешение, но на входе в нее необходимо будет предъявлять действующий сертификат о вакцинации. Ранее власти королевства сообщили об открытии границ для паломников-иностранцев, направляющихся в Мекку и Медину. Разрешение на такую поездку нужно получать заранее.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 20 ноября 2021 года:

Всего заболевших 257 503 385

Всего умерших 5 150 303

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 231 920 Умерших: 33 394

Всего:

Заболевших: 47 723 646 Умерших: 771 106

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 081 769 Умерших: 4 430

Всего:

Заболевших: 9 897 197 Умерших: 144 369

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 056 840 Умерших: 32 474

Всего:

Заболевших: 9 170 898 Умерших: 259 107

Германия

За последние 28 дней:

Заболевших: 908 273 Умерших: 3 963

Всего:

Заболевших: 5 378 192 Умерших: 99 082

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 725 364 Умерших: 5 930

Всего:

Заболевших: 8 573 524 Умерших 75 042

По данным Университета Джона Хопкинса.