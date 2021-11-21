Сергей Цеков: Крым защищен Россией по высшему разряду и провокации Украины закончатся фиаско

Представитель Республики Крым в Совете Федерации Сергей Цеков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Совете безопасности России полагают, что сегодня существенно возросли рисках проведения Киевом различных провокаций на крымском направлении, в том числе, в отношении российских объектов в Азовском и Чёрном морях. Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребёнкин сообщил об этом в интервью «Российской газете».

«Комсомольская правда» обратилась за комментарием к представителю Республики Крым в Совете Федерации Сергею Цекову.

- Сергей Павлович, вы ощущаете растущее напряжение на подступах к вашему родному полуострову?

- Если об это говорит заместитель секретаря Совбеза России — значит, так оно и есть. Он выступил в силу многих фактов и действий, которые в последнее время вокруг Крыма происходят. И не только со стороны Украины, но и со стороны других государств.

- Каких?

- Со стороны стран-членов НАТО. Это, в том числе, и проходящие учения в Черном море. Они ситуацию, безусловно, накручивают. Это не значит, что мы в России, и в том числе в Крыму, должны бояться всего этого. Мы живем с пониманием того, что Крым защищен России по высшему разряду. И любые провокации закончатся полным фиаско для Украины. Как, впрочем, и для других государств.

- А безопасность транспортных переходов в Азовском и Черном морях обеспечена так же надежно?

- Я даже мысли не допускаю того, что рискнет Украина или кто-либо еще их атаковать. Ну, это просто безрассудно. Для Украины это станет началом полнейшей катастрофы. Это, если хотите, та красная линия, о которой говорили в России.

- Как вы отнеслись к последним заявлениям президента Болгарии о том, что Крым — русская земля?

- Так и другие европейские политики об этом говорили! Во Франции, в том числе бывшие президенты республики. Приблизительно такую же позицию высказывал президент Чехии Земан. Да, с нюансами, но тем не менее... Понятно, что это - позиция здравого смысла. Это - позиция человека, который объективно понимает те процессы, которые происходят в мире, и в частности, конкретно в России и на Украине. И дает объективную оценку происходящему процессу.

- То есть, иногда на Западе отходят от двойных стандартов?

- Это политика не двойных стандартов — а одного стандарта. В мире все давно прекрасно понимают, что Крым это составная часть России. Что он вернулся в состав РФ по справедливости и по закону. Но вслух многие пока говорят обратное. Но все чаще находятся политики, готовые называть все своими именами.