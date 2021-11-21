Россию выдавливают из Центральной Азии: Турция собирает вокруг себя тюркский мир

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил 2023-й годом возрождения Турции. Фото: REUTERS

Недавно в Анкаре прошел уже восьмой саммит тюркоязычных государств, на котором была создана Организация тюркских государств. Кроме самой Турции и его ближайшего союзника Азербайджана в нее вошли тюркоязычные страны Центральной Азии (бывшие советские республики), а также почему-то Венгрия, хотя мадьяры вообще-то угорский народ, и Украина. Последние две страны, правда, в статусе наблюдателей.

Турция с ярым упорством стягивает к себе страны тюркского мира и бывшей Османской империи. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил 2023-й годом возрождения Турции. Политический истеблишмент Анкары считает, что именно с этого года можно не соблюдать взятые на себя обязательства по Лозаннскому мирному договору 1922 года, подписанному между Османской империей и странами-победителями в Первой мировой войне. Турция мечтает о национальном возрождении, внедряясь в страны, находившиеся в ареоле ее влияния 100 лет назад. И прежде всего – собирает тюркский мир с помощью «мягкой силы» и большой квоты на образование в турецких вузах.

Весь август в Турции праздновали 30-летия независимости государств тюркского мира: Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана. Инициатором праздничных торжеств стала Международная организация тюркской культуры, штаб-квартира которой расположена в Анкаре. Турецкие власти повсеместно ставят памятники деятелям культуры стран Средней Азии, стараясь никого не забыть. Недавно было принято решение провести памятные мероприятия в честь 100-летия кыргызского писателя Токтоболота Абдумомунова и азербайджанского композитора Фикрета Амирова, а также 600-летия со дня кончины известного турецкого суфия Сулеймана Челеби. Бюст Абая Кунанбаева работы казахского скульптора Мурата Мансурова установлен в Стамбуле. Ранее в Анталии открылась аллея Чингиза Айтматова с бюстом писателя. В турецкий прокат вышел казахский фильм «Томирис» Акана Сатаева. На днях в Узбекистане прошел масштабный фестиваль «Хива – город тюркского мира – 2020» с участием турецких артистов, общественных деятелей и дипломатов.

Одновременно с этим страны тюркского мира активно дистанцируются от советского прошлого.

Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана, в своей программной статье к юбилею независимости страны написал: «Основанные джадидами (просветителями — прим. Ред.) школы нового типа, театры, библиотеки и музеи, газеты и журналы, а также благотворительные общества для отправки детей из Туркестана на учебу за границу, пробудили наш народ от невежества и придали ему беспрецедентную силу для национально-освободительного движения. К сожалению, установление в нашей стране большевистской диктатуры, продолжение царской колониальной политики в новой формации не позволили нашим предкам-джадидам полностью осуществить свои идеи. Но их благородные устремления сохранились в крови и исторической памяти нашего народа и живы до сих пор».

И ни слова о вкладе Советского Союза в переход от средневекового феодализма к индустриальной республике буквально за пару-тройку десятилетий. Кстати, и о восстановлении Ташкента после страшного землетрясения 55 лет назад президент не написал ни слова, да и особенных памятных мероприятий в стране по этому поводу что-то мы не видели. А если мы почитаем некоторые учебники, то увидим, что не весь Союз восстанавливал столицу солнечного Узбекистана – она была восстановлена «силами горожан».

В Узбекистане в августе, опять же к юбилею, реабилитировали 115 басмачей времен революции и гражданской войны. И самого одиозного из них, лидера сопротивления Ибрагим-бека, воевавшего с советской властью на деньги англичан за возвращение власти Бухарского эмира, сбежавшего в Афганистан. При этом президент почему-то причислил его к джадидам – просветителям. Хотя Ибрагим-бек по своему мировоззрению был архаичным исламистом-консерватором, близким сегодняшним талибам, и убивал, например, врачей-джадидов как «шайтанов». Надир-шах Афганистана приказал ловить и вешать соратников Ибрагим-бека, потому что тот захватил власть в одном из районов на северо-востоке Афганистана и планировал создать там свое государство. Кстати, поймал басмача и его ближайших сторонников таджикский отряд ОГПУ, состоящий из обиженных басмачами «джигитов», а не регулярная Красная Армия.

Сегодня мы бы назвали Ибрагим-бека типичным талибом. И тем не менее в Узбекистане объявляют 31 августа – день казни бандита – Днем памяти жертв политических репрессий, называя это простым совпадением.

Наши экономические связи со странами Средней Азии не так сильны, как нам представляется. Например, в свободной экономической зоне «Навои» Узбекистана из 60 иностранных компаний всего 5 – российские. Наиболее активны там арабы. А в военно-промышленном комплексе страны ведущую роль начинают играть китайские инвестиции.

На летнем российско-киргизском бизнес-форуме предложили перейти на взаиморасчеты в национальных валютах вместо долларовых платежей. Но, как шутят наши бизнесмены, мы столько рублей простили Киргизии, что можем перейти только на взаиморасчеты в рублях – для простоты отношений. На сегодня совместные предприятия и бизнес не оказывают сколько-нибудь существенное влияние на экономику обеих стран. В Казахстане также нас теснят два основных соперника – Турция и Китай.

В Азербайджане традиционно празднуют дни Азербайджанской Республики 1918 – 1920 гг. совместно с Турцией, чьи войска 15 сентября 1918 года заняли Баку и помогли установить в Азербайджане независимость от России. 15 сентября этого года в Баку и Шуше прошли очередные парады национальных войск Азербайджана в присутствии турецких дипломатов и военных. Про участие Турции в Карабахском конфликте мы все хорошо знаем.

Но Турции мало «одного народа – двух государств». Она проводит агрессивную экспансию на все Закавказье: в грузинском Батуми и Аджарии в целом теперь становится все больше не только турецких инвестиций и магазинов, новостроек, но и самих турок. Сегодня большая половина жителей Аджарии – мусульмане.

Как писали в некоторых азербайджанских СМИ и телеграм-каналах в конце лета, даже Армения готова к нормализации отношений с Турцией. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он якобы даже передал Эрдогану через посредников просьбу о личной встрече. И она состоится в скором времени, несмотря на краеугольное противоречие между странами: отказ властей Турции признать геноцид армян 1915 года.

Учитывая все это, можно сказать, что России приходится противостоять очень сильным и напористым соперникам в регионе Центральной Азии и Закавказья. И это противостояние пока не в нашу пользу. Чем ответила Россия на карту нового тюркского мира с Татарстаном, Башкирией, Якутией на ней? Ограничением числа трудовых мигрантов из стран Центральной Азии или грозными санкциями Роспотребнадзора на ввоз помидоров из Турции? Куда более весомо «давят» на Эрдогана англосаксы, защищая свои интересы в Средиземном море. Парламент Ее Величества готов принять закон о признании геноцида армян и других народов в Османской империи 1915/16 годов. Вопросы исторической справедливости тут на втором плане, главное — интересы дня сегодняшнего.