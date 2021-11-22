Приколы от Владимира Даля: что на самом деле означают слова «клубняк» и «облом»

Владимир Иванович увлекался много чем, но в историю России вошел как выдающийся лингвист. Помимо русского, он знал еще 11 языков! Фото: wikimedia.org

Главный знаток «живого великорусского языка» по национальности был… Ну проще всего сказать, «западноевропейцем». Его отец приехал в Россию из Дании, а мать была из рода французских гугенотов (с дополнительными немецкими и швейцарскими корнями). А образование Даль получил на территории нынешней Эстонии - в Дерптском (Тартуском) университете. В связи с этим его порой спрашивали, кем он себя ощущает. Даль твердо отвечал: «Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски».

Он практически как никто освоил русский и еще минимум 11 языков. Работал медиком. Служил на флоте, участвовал в Русско-турецкой войне, вместе с Пушкиным собирал материалы об истории пугачевского бунта. Написал учебники по ботанике и зоологии. Стал одним из учредителей Русского географического общества, автором этнографического исследования «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа». Увлекался игрой на музыкальных инструментах. Активно пробовал себя в прозе, став автором повестей («Мичман Поцелуев, или Живучи оглядывайся») и множества сказок (впрочем, их он в основном не сочинял, а собирал и обрабатывал). Страстно увлекался спиритизмом (однажды удалось связаться с духом поэта Жуковского) и гомеопатией…

В общем, крайне разносторонняя личность. Но 220 лет спустя широкая публика знает его исключительно как лингвиста (притом что профессиональным лингвистом Даль не был).

Говорят, на сегодняшний день треть слов из словаря Даля умерла: их уже не встретишь нигде, кроме этой книги. Зато другие слова буквально расцвели, обретя новые, свежие значения. Сами посмотрите!

Прижизненное издание «Толкового словаря живого великорусского языка» (1863). Фото: PHOTOXPRESS

• БАНИТЬ. Стар. южн. зап. мыть, чистить водою; на Дону говорят «банить белье», «банить полы, посуду»; вообще: «банить ноги», мыть, купать в теплой воде; «банить коренную (соленую) рыбу», вымачивать и промывать; «банить пушку», чистить ее внутри банником.

• СКАЧИВАТЬ.

1. Сбыть, спустить с рук, избавиться, отделаться, кончить, развязаться. «Скачал дело с плеч!»

2. Скачивать, скатить пол, полок, палубу, окатить водою, смыть, вымыть ее, окачивая.

• ОБЗВАНИВАТЬ. Обзвонить кошельком, в церкви, обходить, для сбора приношений. «Дьячок пошел с обзвоном или обзванивает, а там староста пойдет, там пономарь».

• ПРИКОЛ.

1. Действие от «прикалывать». Прикол дров, прирост на посаженную меру, от расколу чурбанов и плах, от более мелкой палки. «На сажень пришлось по 4 вершка приколу». «Продавцы отпускают посаженную прибавку дров, на прикол».

2. Вбитый кол, для укрепы чего.

• ОБЛОМ.

1. Все, что не цело, что обломано, и самое место это; «облом камня»; «лошадь облом» - обломанная в ломовой работе.

2. Зодческое, профиль (поперечный разрез) карниза.

3. Стар. облом, или облам, полка, выступ на городской, кремлевской стене; все острожки, и деревянные, рубили с обломом, для удобства защиты.

4. Бранно, нечистый, диавол, некошный.

5. Домовой.

6. Лихорадка.

7. Грубый и неуклюжий, мужиковатый человек. «Облом те обломи!» «Экой неуч, облом!»

• КЛУБНЯК. Вообще все клубоватое, образующее клубки.

• ПОРНО. Крепко, надежно, дюже, прочно, споро. «И не порно, да задорно».