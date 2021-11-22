Главные красавицы шоу-бизнеса были «гадкими утятами»: как деньги и сила воли превратили Варнаву, Пелагею и Гагарину в дорогих женщин

Анна Седокова Фото: СОЦСЕТИ

Эти артистки инвестировали большие деньги в свою внешность. Для звезд лицо и фигура – главный рабочий инструмент, от состояний которого зависит многое. Рассказываем о самом грамотном преображении звезд, чью внешность в этом году обсуждали чаще всего. Эти женщины из шоу-бизнеса сумели стать не только богатыми и знаменитыми, но и красивыми. Ведь большие деньги позволяют пользоваться услугами лучших стилистов, косметологов, диетологов.

Анна Седокова

38-летняя певица с годами приобрела более пышные формы – грудь и ягодицы округлились. Лицо с помощью современной косметологии преобразилось: нос стал тоньше, скулы выразительнее, держится идеальный овал лица – все это теперь можно сделать без операций с помощью инъекционной косметологии. Седокова на днях опубликовала видео в социальных сетях, где она юная и смешная, без гламура на лице: «Это видео я размещаю тут для того, чтобы каждая девочка, которая сомневается в себе или своей внешности, со странными волосами или зубами, видела – она обязательно расцветет и станет красивой сильной птицей. Если не будет сдаваться и слушать мнения тех, кто ничего не понимает в искренности. Все получится. Просто нужно немного потрудиться…»

Екатерина Варнава

36-летняя Екатерина Варнава теперь большая и высокооплачиваемая звезда – телеведущая, театральная актриса, ведущая заказников. А когда-то Катя была смешной девчонкой из команды КВН «Сборная малых народов». У этой героини самые заметные перемены во внешности – именно к Варнаве чаще всего предъявляют претензии такого плана: «Новое лицо – результат пластики». Сама она лишь отшучивалась по поводу количества пластических операций: «Их было много! Зарабатывать я начала рано, потому что операции стоят денег». Почти для всех наших звезд тема косметологических процедур и пластических операций закрытая.

Екатерина Варнава. Фото: КВН—Первый канал/социальные сети

Пластический хирург Павел Федоров по нашей просьбе прокомментировать перемены по внешности Екатерины Варнавы: «На фотографиях 2005 года лицо Екатерины более округлое с фактурными щечками. Сейчас же лицо стало более вытянутым с заостренными скулами. Большую часть этого эффекта удалось получить, благодаря диете – телеведущая серьезно похудела, что отразилось на лице и на фигуре. Возможно, что не обошлось и без небольшой операции - резекции (частичного удаления) жировых пакетов Биша. Эта нехитрая операция позволяет уменьшить объем щечной области, и создать подчеркнутую скуловую область. Возможно, что также в скуловой части было выполнено объемное моделирование препаратами гиалуроновой кислоты (филлерами). Так как после похудения и с возрастом ткани лица опускаются – только филлерами возможно восстановить, смоделировать необходимые объемы лица, не прибегая к операции. Губам Екатерины предана фактурность и объем при помощи препаратов гиалуроновой кислоты. Екатерина не пренебрегает услугами косметологов – применяются препараты, улучшающие качество кожи, и инъекции ботулотоксинов в области лба и глаз. Никаких омолаживающих операций не было».

Пелагея

35-летняя Пелагея поддерживает фигуру и лицо гламурной красавицы. Из «провинциальной пышки» в гламурную барышню она превратилась незадолго до свадьбы с хоккеистом Иваном Телегиным. С мужем Поля развелась, а вот марку держит. На свою перезагрузки звезда потратила много времени и сил. В специализированной медклинике звезда проходила детокс-программу: в итоге похудела и оздоровилась. Тогда же Пелагея привела в порядок лицо: певица с подросткового возраста страдала акне – заболевание при котором кожа воспалена, становится неровной. Не помогали ни пилинги, ни диеты, ни аппаратные методы. Певица нашла грамотного врача и за пару месяцев привела кожу в идеальное состояние. После родов Пелагея худела со звездным диетологом Маргаритой Королевой. Сейчас Пелагея сама знает все диеты и умеет держать себя в форме: ее идеальная талия не генетика, а результат большой работы над собой.

Пелагея. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полина Гагарина

34-летняя Полина Гагарина и в выходные не спит до обеда, а с утра вкалывает с личным тренером. Для певицы разработан специальный комплекс упражнений, который укрепляет спину и помогает оставаться подтянутой и худой. Тренер приезжает к звезде домой. Кстати, скоро Гагарина выпустит интернет-приложение для занятий фитнесом. Она теперь в этом асс. Ведь певица склонна к полноте и ей потребовались усилия, чтобы стать такой как сейчас.

Полина Гагарина. Фото: Globallookpress/Михаил Фролов

Анастасия Ивлеева

30-летняя Анастасия Ивлеева сама похудела, а косметологи и стилисты сделали из нее ухоженную и модную звезду. Ивлеева не скрывает, что была не идеальной: «Я уважаю право знаменитых людей на некий публичный образ, недосягаемый и роскошный. Но лично мне это неблизко. Хочу, чтобы мои зрители знали и видели, что я обычная девчонка, что и у меня были комплексы, и что я не родилась с идеальной фигурой, белыми зубами и авентадором в гараже. Как мне кажется, такая открытость мотивируeт куда больше, чем идеальные отфотошопленные фотографии с призывами под ними менять свою жизнь. Люди видят во мне, девчонке из Разметелево, себя и понимают, что нет ничего невозможного!»

Настя Ивлеева Фото: СОЦСЕТИ

Лариса Долина

66-летняя певица удивила и коллег, и поклонников своим преображением. Лариса Долина теперь выглядит лучше, чем 30 лет назад. Лариса Александровна похудела не только на 20 кг, но и избавилась от «второго подбородка», не прибегая к пластике. Таким образом подтянуть овал теперь можно с помощью аппаратной косметологии. Долина наконец-то стала позволять модные платья, а не балахонистые наряды.

Лариса Долина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исключение из правил

50-летняя Лера Кудрявцева стала выглядеть стильно и молодо, когда избавилась от достижений индустрии красоты. 16 лет назад у Кудрявцевой стояли грудные импланты, были нарощенные волосы и ногти, «подкаченные» губы и очень смуглая кожа. Теперь Лера от всего этого избавилась, поддерживает лицо в форме при помощи косметологии – пока без пластических хирургов. Сейчас ведущая программы «Секрет на миллион» все чаще слышит от коллег: «Ты с годами только молодеешь!» Рядом с молодым мужем хоккеистом Игорем Макаровым Лера старается: женственные наряды, простая прическа и ни килограмма лишнего веса.