Владимир Путин: Людей волнует вопрос эффективности наших вакцин

Владимир Путин пригласил на разговор замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Дениса Логунова. Фото: Михаил Метцель/РООL/ТАСС

В воскресенье стало известно, что президент России прошёл ревакцинацию «Спутником Лайт». Через некоторое время после того, как российскому лидеру поставили вакцину, он пригласил на разговор замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Дениса Логунова.

У главы государства и одного из руководителей ведущего центра по изучению инфекций и противодействию им состоялся энергичный и содержательный диалог. Который был опубликован на сайте Кремля.

- Спасибо, что приехали. Сегодня по вашей рекомендации, и по рекомендации ваших коллег я сделал прививку «Спутником Лайт». – сообщил Путин Логунову, - Это уже называется ревакцинация.

Президент России подчеркнул, что встречи с руководством института им. Гамалеи у него не слишком частые, но все-таки регулярные.

- Во всяком случае с руководством института я разговариваю регулярно, – улыбнулся Путин, - У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы. И познакомить граждан с вашим видением того, что у нас происходит. Какова необходимость в вакцинации, ревакцинации. Обсудить результаты применения «Спутника Лайт» в нашей стране и за рубежом. Президент предложил начать с самого главного вопроса – еще раз объяснить, зачем нужна вакцинация. А также растолковать, когда и как нужно решать вопрос о ревакцинации.

Дмитрий Логунов признал, что это, действительно, самые важные вопросы.

- В России есть электронные регистры. И есть такие же регистры по учёту заболеваемости за рубежом, - сообщил Логунов, - В США, Европе, Израиле. И по этим регистрам мы видим снижение. Это не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации. Это происходит через 6-8 месяцев после первого применения.

Замдиректора института им. Гамалеи сообщил, что первый позыв, который возникает у любого медика – это применить ревакцинирующую дозу.

- Это не новаторство, - подчеркнул Логунов, - Этот путь использовался уже неоднократно при вакцинации. Могу сказать определённо: по нашим данным, и по зарубежным видно следующее. Введение третьей дозы, ревакцинация, приводит к тому, что снижение [уровня антител] возвращается к исходному уровню. Больше того, в 1,6 -2 раза уровень выше, чем даже после первой вакцинации. Я имею в виду эффективность. А о ней можно судить по индексу заболеваемости.

Ревакцинация работает. Этот подход себя хорошо зарекомендовал. И он вошёл в рекомендации всех ведущих регуляторов мира…

Президент отреагировал так:

- Вы имеете ввиду, что ревакцинация востребована через определённое количество времени после вакцинации? И это в среднем где-то полгода, так вы считаете?

Дмитрий Логунов подтвердил:

- Совершенно верно, полгода, причём у нас вот что прописано в наших методических рекомендациях, - пояснил Логунов, - что через шесть месяцев в неблагоприятных эпидусловиях. А неблагоприятные условия определяет Роспотребнадзор и главный санитарный врач. Так вот, в условиях, когда у нас нет такого большого эпидемического подъёма, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год.

Президент задал вопрос об эффективность применения российского препарата.

- Вы во главе группы специалистов стояли, которая и разработала «Спутник V». Вы и Ваши коллеги – авторы этого препарата, - подчеркнул Путин, - Сейчас уже и в России свыше 50 миллионов получили эту вакцину, и в мире ещё больше, в тех странах, которые её признали и применяют, – свыше ста миллионов, где-то под 120 миллионов уже. Это большой материал для анализа. Каковы результаты этого анализа?

Заместитель директора НИЦ им. Гамалеи подтвердил, что именно столько вакцины и применили.

- Это, конечно, во многом благодаря усилиям Российского фонда прямых инвестиций, - напомнил Логунов, - Да,это их заслуга, что в 71 стране мира зарегистрирована вакцина «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Главная информация получена из Аргентины. Независимая информация пришла по Сан-Марино. Эффективность «Спутника Лайт» в Аргентине составила 78 процентов, до появления штамма «дельта». В отношении «дельты» мы можем считать по Сан-Марино – порядка 80 процентов.

Дмитрий Логунов подчеркнул, что в отношении штамма «дельта» вакцинирование военнослужащих в Москве и в Московской области показало эффективность около 83 процентов.

- Раньше было 92 – 95 процентов, в Бахрейне, а у нас вообще цифры были 98 процентов, - сообщил Логунов, - Сейчас ниже, но вакцина сохраняет свою эффективность, причём большую, чем то, что рекомендует ВОЗ. Выше 50 процентов намного.

Дмитрий Логунов подчеркнул, что вирус, действительно, меняется . И сообщил что в его институте в настоящий момент разработаны все так называемые ВОКи (VOC, Variant of concern) – варианты, вызывающие озабоченность.

Президент развивал тему:

- Знаю, вы разрабатываете ещё и назальную форму вакцины?

Замдиректора НИЦ Гамалеи дал пояснения:

- Да, есть большой опыт разработки вакцин, в первую очередь у нас в стране. Мы знаем такие примеры, как вакцина против полиомиелита, рассказал Логунов, - Внутримышечный способ вакцинации не защищает от «пробойной» инфекции. И нужно вакцинировать через слизистые, создавать барьерный иммунитет.

Логунов рассказал, что барьерный иммунитет при ковиде – это иммунные органы, расположенные в носу и в глотке, И в институте Гамалеи разработали такой препарат, и планируют внедрить его в практику.

- Это будет дополнительным барьером. И плюс мы будем достигать самого важного – после первичной вакцинации, у нас будет системный иммунитет - подчеркнул Логунов.

Российский лидер сообщил, что он ревакцинировался буквально перед визитом ученого:

- Два часа назад мне сделали – я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально. А вот эта назальная форма – вы ещё занимаетесь проверкой её эффективности?

Это пока эксперимент?

Логунов это подтвердил. Путин тут же отреагировал:

- Я могу принять участие в этом эксперименте?

- Безусловно, Владимир Владимирович, - несколько опешил Логунов.

- Хорошо, мы с вами договоримся…

- Если подпишете информированное согласие, то можно будет принять участие.

- Договорились, я обязательно подпишу. Мы можем сегодня же это сделать, - не стал откладывать президент дело в долгий ящик..