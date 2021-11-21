Биография Нины Руслановой: «простая женщина», от которой с экрана шел электрический ток

Нина Русланвоа в фильме "Цыган". Фото: кадр из фильма.

«Нина Русланова - замечательная актриса и снимается в хороших фильмах, но ни зрители, ни пресса не возводят ее в ранг «кинозвезды». Несколько раз появлялась она в «Кинопанораме», но и эти ее появления на телеэкране освещены были ровным, спокойным светом без возбужденно-звездного блеска… [Судьбы ее героинь] рождены из сугубо обыденной жизни, а не из милых сердцу утешительных киногрез».

Так писали о Нине Руслановой ровно 35 лет назад, в ноябре 1986 года, в журнале «Советский экран». И не врали: совсем не похожей на кинозвезду Нине Руслановой на роду было написано играть «простых женщин». Домработниц, колхозниц, комиссарш, всяких обитательниц тайги. Другое дело, что она все равно видела в них очень сложных человеческих существ, что с огромным мастерством и передавала на экране.

Самой своей фамилией Русланова была обязана исполнительнице русских народных песен («Валенки, валенки») Лидии Руслановой. Ни в каком родстве с нею она не состояла. Просто выросла в детдоме на Украине, не имея никакого представления ни о своих родителях, ни о том, какую фамилию ей дали (или могли дать) при рождении. И инспектор по наитию окрестила ее в честь певицы, чем Нина Ивановна потом была чрезвычайно довольна: ей нравилось, как пела знаменитая однофамилица. (Кстати, отчество «Ивановна» тоже взяли с потолка, а день рождения девочка выбрала себе сама, руководствуясь детской логикой: 5 декабря отмечали День Сталинской конституции, и он был выходным, к тому же в календаре была красивая картинка с шариками).

Нина Русланвоа в фильме "Короткие встречи" Киры Муратовой. Фото: кадр из фильма.

Детских домов она сменила много. Потом выучилась на маляра-штукатура. А потом взяла да и подала документы в Харьковский театральный институт («почему? Да потому, что математику плохо знала!» - отшучивалась она несколько лет назад в интервью «КП». Вообще о детстве и юности она рассказывала неохотно). Вскоре решила переехать из Украины в Москву, где поступила в Щукинское училище. Поступила почти чудом: в училище добирали только мальчиков, девочек на курсе уже и так было выше крыши. Но абитуриентка с жутким украинским говором приглянулась одной преподавательнице, и та настояла, чтобы Нину приняли по «мужской» квоте.

У преподавательницы был глаз-алмаз: из Руслановой выросла чудесная актриса. Первая же ее роль в кино была главной, у самой Киры Муратовой и в паре с самим Владимиром Высоцким (правда, тогда никто слова «те самые» в их отношении не употреблял - на дворе стоял 1967 год, у Муратовой это был первый самостоятельный полный метр, да и Высоцкий был еще далек от статуса суперзвезды). «Короткие встречи», история о любовном треугольнике (геолог / его интеллигентная жена / влюбленная девушка, проникающая в их квартиру под видом домработницы), в 60-е то ли сразу легла на полку, то ли прошла третьим экраном и легла на полку уже после этого… В любом случае, ее триумфальное возвращение в кинотеатры состоялось во время перестройки - и это совпало со временем, когда слава и творческие возможности Руслановой достигли пика.

«Тени исчезают в полдень». Марья Воронова в исполнении Нины Руслановой. Фото: кадр из фильма.

Она, конечно, много снималась в 70-е и начале 80-х, грех было бы жаловаться. Тут и всенародно любимый сериал «Тени исчезают в полдень», где она сыграла заступницу бедноты Марью Воронову, и убойный «Цыган», где она появилась в образе оторвы по прозвищу Катька-Аэропорт, и социальная драма «Остановился поезд», где ее секретарь райкома олицетворяла бездушную советскую бюрократию. И милые сердцам советских людей мелодрамы разного калибра, вроде «Валентина и Валентины» или «Зимней вишни». И еще множество комедий - «Афоня» Георгия Данелия, «Будьте моим мужем» Аллы Суриковой (там ее героиня упорно пыталась водить машину, будучи дальтоником) и так далее, вплоть до совсем сомнительных кинолент с восклицательными знаками в названиях («Куда он денется!», «Берегите мужчин!») Впрочем, обаяние Руслановой было очень велико: сегодня смотреть на нее приятно даже в трэше.

А зенита, как уже было сказано, она достигла в середине 80-х. На экраны с небольшим интервалом вышли фильмы с очень разными, но незабываемыми актерскими работами. Помимо «Коротких встреч» - «Мой друг Иван Лапшин», «Знак беды» по Василю Быкову, «Завтра была война»… В последнем случае, когда ты видишь и слышишь Русланову в роли убежденной коммунистки товарища Поляковой, у тебя неизменно возникает ощущение, что ты держишься рукой за оголенный провод. На такое все-таки были способны немногие советские артистки.

Нина Русланвоа в фильме "Зимняя вишня" Фото: кадр из фильма.

Ну и да, конечно, у нее была маленькая роль в «Собачьем сердце». Именно она сделала бессмертной фразу: «Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось!»

В последующие три десятилетия Нине Ивановне везло с ролями гораздо меньше. Ее не забывали ни Алексей Герман («Хрусталев, машину!»), ни Андрей Смирнов («Жила-была одна баба»), ни, конечно, Кира Муратова («Чеховские мотивы», «Настройщик», «Мелодия для шарманки», «Два в одном»). Она появлялась и в сериалах типа «Папиных дочек», и в популярных комедиях вроде «О чем говорят мужчины» или «Мамы». Но после такой блестящей карьеры и таких роскошных ролей, какие были у Руслановой, работа в телевизоре и в эпизодах едва ли приносила много радости. Свою последнюю роль она сыграла в 2014-м, в пользовавшемся большим успехом «Вие». Потом здоровье активно работать уже, похоже, не позволяло.

В 2015-м ее дочь говорила в интервью: «Сейчас, к сожалению, она чахнет, потому что нет работы, потому что долго болеет. Смотреть на то, как мама медленно угасает, мне тяжело. Конечно, если бы у меня были возможность и деньги, я снимала бы кино. Не важно, какое, главное, что во всех фильмах играла бы моя мама. И не для того, чтобы люди смотрели, а для того, чтобы она работала, чтобы жила…»