Ирина Понаровская раскритиковала шорты Аллы Пугачевой и призналась, что делала пластику

Ирина Понаровская Фото: СОЦСЕТИ

Ирина Понаровская вернулась на сцену после тринадцатилетнего перерыва. «Мой голос 13 лет пролежал на полке», - сказала она. До пандемии успела дать два сольных концерта в Воронеже и в Петербурге. Понаровская призналась, что был страх снова выйти на сцену, была боязнь забыть слова, но когда она вышла к публике, возникло ощущение, что она вернулась домой.

ПОСЛЕ МИКРОИНСУЛЬТА ХОДИЛА В ХОДУНКАХ

Ирина Понаровская рассказала через какие испытания она прошла:

- Я очень болела, у меня был микроинсульт, я ходила полгода в ходунках. У меня одна сторона лица не работала. Оно вообще было опущено. Я оглохла на правое ухо. Этого никто не знает и, Слава Богу. Все думают, что все это время я жила за границей.

Я никогда не отличалась богатырским здоровьем. В борьбе за красоту я худела неправильно. От рождения я пухленькая. В 13 лет весила 78 килограммов. Недоедала, много работала – случился коллапс почечный. А потом – микроинсульт. Триггером стало то, что проводник в поезде не пустил меня с собакой в купе. Но мой сын решил этот вопрос и поехал со мной. В дороге я потеряла ориентацию, у меня все кружилось перед глазами. С вокзала мы поехали в больницу и сразу под капельницу. Я не мнительная, это мое счастье. Я врачей подбадривала, что все обойдется. Острый период продолжался дней 10, но потом я ходила в ходунках, боялась упасть, потому что кружилась голова. Меня подняла на ноги иглотерапия. Это меня восстановило.

ПРО ПЛАСТИКУ

Понаровская говорит, что «ни одного укола в лицо ради красоты» она не сделала.

- Я в эти уколы не верю. Да, пластику делала прошлым летом первый раз. И в 1996 году в Америке меня подруга уговорила сделать глазки (блефаропластику).

Ирина Понаровская считает, что за время ее отсутствия на эстраде, ее «вообще забыли». Как будто бы её и не было.

- У меня был большой выдох, я сказала не могу больше. Закончилось. Я уехала в Эстонию, я хотела тишины, - призналась певица. - Я живу в 12 километров от русской границы. Очень бомондное место. Я переделала наш старый дом, сделала из него трехэтажный и ещё построила маленький второй дом. Дети живут в большом доме, а я в маленьком. Сколько себя помню, столько этот дом существовал. Мне было 6 лет, когда родители стали строить этот дом. Я не завишу от успеха, я не завишу от денег. Я умею жить на разные деньги. Сейчас у меня хорошая пенсия. В 66 лет или в 67 лет мне дали звание заслуженной артистки России.

Фото: YouTube-канал «А поговорить?»

ПРО ШОРТЫ ПУГАЧЁВОЙ

Ирина Шихман спросила Понаровскую про отношения с Аллой Пугачёвой. И вообще про Аллу.

- Алла никогда не позиционировала себя простушкой, наоборот, она декларировала себя королевой, - говорит Понаровская. - И она права: Алла говорит то, что она чувствует. И вдруг она идет на день рождения к этой девочке (Анастасии Ивлеевой), которая ей во внучки годится. С каких-таких… Если бы я знала, что Алла проста как Шостакович, тогда другое дело. Но я не могу назвать Аллу такой, поэтому у меня не сходится дебет с кредитом.

- Почему вы отказываете 70-летней женщине в праве носить шорты? – спросила Шихман. Пугачева пришла к Ивлеевой именно в шортах.

- Потому что я этого не принимаю. Мне это не кажется красивым. Существует ценз, культура, объективное понимание своей фигуры и ее недостатков. Если бы я увидела шорты на 70-летней Марлен Дитрих, я бы сказала то же самое. Но почему-то Марлен Дитрих себе это не позволяла.

Говорить о личной жизни даме 60+ - это дурной тон, сказала Мерил Стрип. И я так считаю. Нельзя фотографироваться в купальнике в 70 лет. Сцена – это постамент эстетики. Не надо выставляться в Инстаграме в таком виде. Человек таким образом говорит посмотрите на меня. На что смотреть? На то, что похудел, постройнел?..

- Что у вас было с Аллой Борисовной? Конфликт?

- Алла в мою сторону отпускала какие-то шпильки. Это была неприятная ситуация.

- Ходят слухи, что Алла Борисовна прикрыла вам лавочку.

- Ничего не знаю и знать не хочу. У меня нет врагов. Но Алла меня подкалывала и не один раз. Я ни с кем не соперничаю. Я в спорт на сцене не играю. Мне кажется, это соревнование на то, кто дальше плюнет. Артистов выбирает публика. Кто ты без публики? Ты заработал то, что заслужил.

Мы с Аллой шли параллельно. С Софией Михайловной Ротару мы прекрасно общаемся, никогда между нами не было недоброжелательства. Алле приписывают, что она мне что-то делала, приписывают, что с Ротару она не очень хорошо поступила.

Фото: YouTube-канал «А поговорить?»

О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ

Понаровская рассказала, что в браке с Вейландом Роддом стала жертвой домашнего насилия.

- Он кулаком мог стену пробить на моих глазах. Женщина иногда находится в зависимости от ярости мужчины. Мой муж очень злой человек. Но я хотела семью, думала, что все устаканится, притрется. Однажды я швырнула в него санки, хотя я не конфликтный человек. Я устраняюсь, когда меня обижают, исчезаю из поля зрения, когда мне некомфортно. И верю в себя. Чем больше мужчина вложил в женщину, тем больше он любит ее. Если бы хоть один мой мужчина сказал мне: сядь дома, я бы сидела дома. Но был всегда этот сложный момент – я зарабатывала больше, чем любой мой мужчина. И начинались унижения. К красоте привыкаешь так же быстро как к уродству. Это нормальная эволюция отношений.

Сейчас я одна. Я не страдаю из-за этого. В свое время меня так любили мужчины, что я свой лимит любви исчерпала. Я не страдаю из-за того, что на старости нет дедушки, которого бы я держала за руку.

По-настоящему я любила один раз – кого не скажу. Этого человека никто не знает. У меня были длительные отношения с мужчинами и три мужа. Я не понимаю смысла измен. Не все делается по сексуальному влечению. Сердце иногда становится умным, когда важно создание уюта, дома. Я хотела семью, детей, дом…