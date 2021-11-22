«Ну кому я нужна?»: Успенская вспомнила, как Фриске жаловалась на полное отсутствие мужчин в своей жизни

Жанна Фриске. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Любовь Успенская была замужем четыре раза, но ни один из ее браков нельзя назвать счастливым. Отношения с четвертым супругом Александром Плаксиным она зарегистрировала более 30 лет назад. С мужем 67-летняя звезда не живет уже многие годы, однако их брак официально до сих пор не расторгнут. Певица признается, что так и не нашла счастья в личной жизни из-за своей профессии. Постоянные гастроли, концерты и вечные разъезды не способствуют новым отношениям. По ее словам, ни один из мужчин просто не выдержит полную занятость и отсутствие хозяйки в доме. И такая занятость сделала несчастными многих звезд. В беседе с Идой Галич на шоу «Звезда в ответе» канала МУЗ-ТВ артистка вспомнила, как разговаривала на эту тему с Жанной Фриске. Покойная Жанна пожаловалась Успенской на одиночество.

- Кто меня захочет, если я дома появляюсь на ночь и уезжаю? – посетовала Любовь Залмановна. - Я когда-то спросила ныне покойную Жанну Фриске, мол, у тебя кто-то есть? Она ответила: «Люба, ну кому я нужна, я же дома появляюсь раз в пять месяцев», - посетовала 67-летняя знаменитость.

Судя по всему, роман с Дмитрием Шепелевым стал для Жанны настоящей отдушиной. Неудивительно, что она решилась родить от него ребенка. Телеведущий был младше Жанны, менее известен и состоятелен. Видимо, роман со звездой был для него очень важен, раз он согласился ждать ее с гастролей и концертов. Ведущий Первого канала работал на музыкальном проекте «Достояние республики», когда в 2011 году встретил знаменитую певицу во время записи одного из выпусков передачи. Разница в возрасте у Дмитрия и Жанны составляла почти десять лет, но это не помешало им не на шутку увлечься друг другом. В 2013 году Жанна родила сына Платона. А в 2015-м умерла от глиобластомы (опухоли мозга).

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске познакомились в 2011 году. Фото: Мила СТРИЖ

Любовь Успенская также рассказала Иде Галич о муже-тиране, который избивал ее на протяжении всей их семейной жизни. Плаксин постоянно практиковал домашнее насилие, а Успенская терпела побои и боялась признаваться в абьюзе знакомым. Многие эпизоды рукоприкладства происходили на глазах ее дочери Татьяны.

- Я не хотела, чтобы все знали о том, что у меня не сложилась семейная жизнь, что я страдаю от абьюза, что он меня избивает, - призналась Успенская. - Как-то на концерте в России я должна была быть на пресс-конференции, но он таких синяков наделал, что ее пришлось отменять. И даже с окна как-то хотел выбросить, Танечка была свидетельницей.

Напившись, Плаксин терял над собой контроль. Но и на трезвую голову частенько обижал жену, называя ее страшной и бездарной.

- По пьяни он терял контроль, мог меня опозорить. Когда в зале после концерта меня приглашали за стол, он хватал меня за волосы и по всему залу тащил. Когда он был трезвый, мог сказать: «Ты самая стремная женщина в моей жизни и бездарная певица», - рассказала Любовь.

Сейчас певица не понимает, почему она так долго терпела унижения. Но тогда она прощала мужу все его выходки и даже оправдывала его.

- Об издевательствах знали только приближенные к семье люди — домработница, водитель, но они, как и я, молча это хавали. Я понимала, что он жалкий человек, трус, но продолжала щадить его и даже наоборот пыталась поставить на пьедестал, - говорит звезда.