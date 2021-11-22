«Суррогатная мать вынашивает ребёнка!»: Анна Калашникова и ее жених готовятся стать родителями

Совсем скоро у певицы родится второй малыш. Фото: архив Анны Калашниковой

Анна Калашникова уже второй год встречается с банкиром Иваном Семёновым. Пара планировала этим летом свадьбу, но из-за пандемии пока перенесла торжество на следующий год. Певица уже познакомила своего 6-летнего сына Даню с Иваном. По словам артистки, ребёнок и будущий отчим подружились, Ваня много времени уделяет малышу, задаривает его презентами.

А сейчас пара готовится стать родителями. По словам Анны, они с Иваном решили воспользоваться услугами суррогатной матери.

Фото: архив Анны Калашниковой

- Я хочу троих детей. Но из-за того, что несколько лет назад я потеряла ребёнка, у меня боязнь того, что плотный график и нервная работа не позволят мне нормально выносить малыша, - рассказала kp.ru Анна Калашникова. - Поэтому мы нашли суррогатную мать и прошли необходимые процедуры. Сейчас ждём рождения малыша.

Процедура дорогая.

Больше миллиона рублей мы заплатили только суррогатной матери. Плюс еще практически такую же сумму получает клиника, которая нашла эту женщину. Да, и расходы на проживание и еду суррогатной матери мы тоже должны компенсировать. Мы очень хотим детей и уже подобрали будущему малышу имя.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Для нашего времени это норма»

- В нашей стране многие люди пока скептически относятся к услуге суррогатной матери, - говорит психолог Сергей Ланг. - Но на дворе 2021 год. Суррогатное материнство - шанс для миллионов отчаявшихся людей стать родителями. Даже, если найдутся те, кто попрекнут ребенка его нестандартным появлением на свет, родительская любовь станет для него иммунитетом от любых сплетников. Ребенок в семье Калашниковой нисколько не пострадает от того, что будет рождён суррогатной матерью, он желанный, а значит, будет окружён заботой и любовью.