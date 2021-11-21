Нагиев не сдержал восторга при виде невестки-стриптизерши Наташи Королевой

Мелисса Фокс - невеста Архипа Глушко. Фото: кадр видео.

На Первом канале стартовал проект «Две звезды. Отцы и дети»: в музыкальном шоу выступают популярные музыканты и их наследники. В новом выпуске программы на сцене появились Наташа Королева и ее 19-летний сын Архип. Вместе со своей мамой Архип исполнил известную композицию «Ты мне веришь или нет».

- Я с Архипом пою все его 19 с копейками лет, - призналась артистка. - Он еще был в моем животе и уже пел со мной дуэтом. Когда ему что-то не нравилось, бил меня ногой в печень. Прошло большое количество времени, и Архип все же осознал, что ему нравится пение. Мне приятно понимать, что я мама я такого парубка гарного! Когда-то мы участвовали в этом проекте с мужем Тарзаном. Прошло время, Архип вырос, вот теперь выхожу с ним на эту сцену.

Наташа Королева выступила вместе с сыном на проекте «Две звезды. Отцы и дети». Фото: кадр видео.

Поддержать Архипа на шоу пришла его пассия Мелисса. Известно, что у потенциальной невестки Наташи Королевой очень нетривиальная профессия – она стриптизерша. 20-летняя Мелисса мастерски танцует на пилоне, чем она и покорила наследника звезды. Архип, искренне гордившийся профессией своего отца Тарзана, не мог не оценить таланты девушки.

Сын Королевой показал ведущему шоу Дмитрию Нагиеву свою возлюбленную, сидящую в зрительном зале. Ее имени он, правда, не назвал. Но с гордостью заявил:

- Моя девушка вот, в черном платье, которое блестит. На ней даже мои инициалы есть, - уточнил Глушко-младший.

Мелисса в доказательство продемонстрировала висящую у нее на шее подвеску.

- Ух ты! – восторженно произнес Дмитрий Нагиев.

- Да, я собственник. Все сразу подписываю, - похвастался Глушко.

Минувшей весной Архип и его девушка обручились. Сыграть свадьбу молодые люди пока не решаются. Архип – студент, изучает японский язык в Высшей школе экономики. Своих доходов у парня нет. Родители платят за его образование и обеспечивают наследника, пока он не встал на ноги.

Поддержать Архипа на шоу пришла его пассия Мелисса. Фото: кадр видео.

Ходили слухи, что Наташе возлюбленная Архипа не слишком нравится. Но в итоге певица смирилась, раз сын ее выбрал. Правда, заниматься стриптизом Мелисса все-таки перестала, и в ночных клубах больше не работает. В Инстаграме Фокс сообщила, что у нее теперь новая профессия: она – стилист-визажист. Девушка гримирует участников шоу и публичных мероприятий.

Доходы начинающего визажиста нельзя назвать высокими – работая в ночных клубах, Мелисса зарабатывала в разы больше. В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ девушка рассказывала, что часто платила за Архипа в ресторанах и в ночных клубах, поскольку была гораздо состоятельнее возлюбленного. По ее словам, она зарабатывала стриптизом около 800 тысяч рублей в месяц.

- Я была куда богаче, чем он. Мы могли пойти в бар, и я могла заплатить и за себя, и за него. Я не знала, кто он. Мой заработок в хорошие месяцы составлял 800 тысяч рублей в месяц. Я жадная стриптизерша, - рассказывала будущая невестка Королевой.

Мелисса - девушка видная. Фото: Инстаграм.

Девушка призналась, в чем секрет ее высоких доходов: работая в ночных клубах, она научилась мастерски раскручивать мужчин на деньги.

- Я никогда бесплатно не садилась на колени, не давала потрогать грудь, лапать себя, прижиматься. Как правильно напоить мужчину, знают все стриптизерши: чтобы он был готов отдать тебе все свои деньги, но помнил пароль от карточки, - делилась опытом труженица танцпола. - Я могла выпить за ночь бутылку коньяка, а то и две, и уйти спокойненько, не шатаясь.

Мелисса Фокс (настоящая фамилия девушки Волынкина) родом из Ташкента, выросла в Новокузнецке в семье домохозяйки и токаря пятого разряда. В 18 лет она отправилась покорять Москву и нашла работу в ночном клубе. У танцовщицы на пилоне пухлые губы (их она накачала, чтобы скрыть неправильный прикус) и пятый размер груди (Мелисса уверяет, что прелести у нее свои). С сыном Королевой и Тарзана она познакомилась в ночном клубе. Довольно быстро их отношения переросли в серьезные: спустя 7 месяцев после знакомства Архип сделал девушке предложение.