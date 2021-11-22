Британский министр обвинил медоборудование в расизме

Саджид Давид Фото: REUTERS

Глава британского Минздрава Саджид Джавид заявил, что в стране назрела необходимость пересмотреть «расовую предвзятость при производстве медицинской аппаратуры». По его словам, это необходимо сделать в связи с повышенной в 2-4 раза смертностью среди цветного населения Британии.

По мнению министра, причиной разницы в смертности белого и небелого населения, в частности, может быть тот факт, что повсеместно используемые пульсоксиметры как минимум втрое чаще ошибаются при измерении сатурации у чернокожих людей.

– Пандемия вывела эту проблему на первый план, но вопрос о предвзятости в медицинских приборах слишком долго игнорировался. Хотя у нас в стране очень высокие стандарты для медицинских технологий, и люди должны и дальше обращаться за необходимым лечением, нам срочно нужно серьезно разобраться насчет предвзятости в этих устройствах и выяснить, какое влияние она оказывает на медицинскую повседневность, – заявил Джавид.

Пульсоксиметры представляют собой небольшие приборы, чаще всего выполненные в виде прищепки, надеваемой на палец пациента. Они используются для измерения насыщения кислородом капиллярной крови.

В принцип действия пульсоксиметра положена фиксация изменения цвета крови при присоединении кислорода к гемоглобину, содержащемуся в красных кровяных тельцах (эритроцитах). Вполне объяснимо, что пигмент меланин, который в большом количестве находится в коже людей негроидной расы, влияет на показания прибора.

Борцы с расизмом увидели в этом хороший повод обвинить создателей пульсоксиметра в том, что ими учитывались исключительно интересы белой расы. Теперь к ним примкнул и министр здравоохранения, сам относящийся к цветному населению, поскольку является одним из пяти сыновей иммигранта из Пакистана.