Певица Адель ушла с интервью, на организацию которого телеканал потратил около миллиона долларов

Адель прекратила интервью, на которое, по словам его организаторов, было потрачено порядка $1 миллиона Фото: REUTERS

Австралийский журналист, ведущий телепередачи Weekend Sunrise Мэтт Дорнан, оказался недостаточно подготовлен для беседы с известной певицей Адель: в ходе интервью поп-дива оскорбилась на неосведомленность Дорнана и покинула студию.

Как сообщает Dаily Mail, Дорнан специально прилетел в Лондон, чтобы пообщаться с 33-летней звездой сцены. Однако во время интервью, которое длилось примерно 20-30 минут, выяснилось, что журналист не может ничего сказать о новом альбоме певицы, поскольку не слушал его.

Узнав об этом, обиженная Адель прекратила интервью, на которое, по словам его организаторов, было потрачено порядка $1 миллиона.

Впрочем, некоторые источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что к тому моменту, как звезда решила продемонстрировать свой характер, интервью уже было закончено.

Так или иначе, но руководство австралийского Channel 7, на котором должно было выйти интервью, отстранило Мэтта Дорнана от работы на две недели, а лейбл Sony, с которым сотрудничает Адель, запретил телеканалу использовать любую часть записанной беседы с певицей.