Норвежцы счастливы за королевскую семью, они обожают принцессу Метте-Марит Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жители Норвегии души не чают в своей принцессе, супруге наследника престола Метте-Марит. Но так было не всегда.

Два десятилетия лет назад, когда принц Хокон рассказал семье о возлюбленной и своем намерении жениться на ней, отношение к Метте-Марит было другим. Норвежцы очень плохо отнеслись к выбору наследника – ведь его избранница была простолюдинкой, работала официанткой, воспитывала внебрачного сына и имела сомнительное прошлое.

Принц Хокон познакомился со светловолосой Метте-Марит в 1999 году на рок-фестивале. Он сразу обратил внимание именно на эту девушку, она поразила его своей искренней улыбкой, живым характером и интересом к музыке.

Небезупречное прошлое не помешало простолюдинке стать принцессой Норвегии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Принц и сам по натуре - бунтарь, мечтавший играть в рок-группе. Пара быстро нашла общий язык и начала встречаться.

Узнав про это, норвежцы стали «копать» под Метте-Марит. Тогда-то и открылась для кого-то совсем неудобная правда о ее прошлом.

Девушка воспитывалась в бедной семье, ее родителям приходить сводить концы с концами. Когда глава семейства бросил жену и детей, то воспитанием детей занималась мать.

Метте-Марит всегда была доброй и отзывчивой. Но поиски себя привели ее в круги богемы: вечеринки до утра, запрещенные вещества, алкоголь и ранняя беременность. И даже родив сына, она продолжала вести разгульный образ жизни.

Все изменилось после встречи с кронпринцем. Он стал заботиться о своей избраннице, и Метте-Марит, никогда не знавшая настоящей любви, стала другой.

Они стали жить вместе, на съемной квартире. Через год газеты начали судачить о прошлом возлюбленной Хокона. Когда потоки грязи, лившиеся со страниц газет, стали расти, Метте-Марит собрала свои вещи и переехала к подруге, отказавшись от общения с кем бы то ни было. Тогда принц выступил на ТВ и на всю страну заявил, что если королевский дом не примет его невесту, то он откажется от престолонаследия.

Король и королева не стали возражать, ведь когда-то и сам король Харальд женился на простолюдинке и вот уже полвека счастлив в браке с ней. Монаршья чета пригласила сына с его избранницей на ужин и, пообщавшись с Метте-Марит, одобрила выбор кронпринца, дав свое благословение на брак.

В 2001 году наследный принц Хокон и Метте-Марит поженились. Через три года у них родилась дочь, а потом сын.

Норвежцы счастливы за королевскую семью, они обожают принцессу Метте-Марит, которая покаялась в своих прошлых грехах и своими поступками и делами вот уже 20 лет поддерживает добрую репутацию династии.