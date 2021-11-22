«Я - лидер, я не курю!»

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Татьяна Кликун, бренд-менеджер: «Еще студенткой начала работать маркетологом, а бег довел меня до Японии, Португалии, Ирландии»

Татьяна Кликун

Татьяна - активный и любознательный человек. Еще будучи школьницей, она пробовала себя в журналистике, у нее это неплохо получалось. Но потом ее внимание привлек маркетинг, где оказалось намного больше возможностей проявить все свои способности - и творческие, и организаторские, и коммуникативные.

Закончив факультет философии и социальных наук Белорусского Государственного Университета (специальность «Информация и коммуникация»), она ни разу не пожалела, что выбрала именно маркетинг. Сейчас девушка - бренд-менеджер в крупной компании, которая производит и поставляет напитки.

- Я начала работать маркетологом еще во время учебы в университете. Это действительно очень интересная работа, которая дает очень много возможностей развиваться в разных направлениях, придумывать и делать разные проекты, - рассказала Татьяна. - С одной стороны, ты отвечаешь за многие бизнес-показатели, должна знать, что происходит с продуктом на рынке. С другой - участвуешь в творческом процессе, создаешь свои проекты и активности, которые направлены на продвижение бренда, встречаешься с большим количеством интересных людей.

Татьяна Кликун

Таня призналась, что, как и многие ее ровесники, из любопытства попробовала затянуться сигаретой.

- Это не мое. Пробовала и сигареты, и айкос, но поняла, что мне это просто не нравится, невкусно. И, собственно, все, я не курю. К тому же курение плохо уживается с моим увлечением. Я занимаюсь бегом. Не профессионально, но бегаю уже 5 лет. Пробежала три полных марафона по 42 километра, несколько полумарафонов. Бег - это не просто спорт и увлечение. Это и общение с людьми, близкими по духу (у нас есть свой клуб любителей бега), и новые путешествия. Беговой туризм - знаете такое? Это когда едешь в какой-то город или страну, где проводится забег, участвуешь в нем, а заодно знакомишься с новыми местами, людьми. Вот так бег довел меня до Японии, Ирландии, Португалии.

Камила Алекберова, дизайнер интерьера: «Работа занимает больше всего времени, но мне это нравится»

Камила Алекберова

К поступлению на факультет дизайна Камила готовилась упорно и ответственно - профессия мечты, но конкурс при поступлении огромный. Поступила с первого раза, успешно закончила. В реальности в работе, конечно, оказалось больше сложностей, чем в мечтах. У клиентов разные запросы, характер и платежеспособность, но всем хочется превратить свой дом или квартиру в конфетку. Школой жизни для начинающего специалиста стала работа в дизайнерской фирме, а потом Камила начала работать самостоятельно. Так, в 26 лет у нее появился свой бизнес.

- Сейчас работа занимает больше всего времени, - признает девушка. - Но мне это нравится, и, если надо, я всегда найду возможность сделать паузу. Например, когда кажется, что не хватает вдохновения, мне надо просто встретиться с друзьями. Во время таких встреч происходит перезагрузка. Послушаешь, что другие люди делают, что у них происходит на работе, и мозг переключается, что позволяет посмотреть на свою задачу свежим взглядом. Встречи с людьми - это как глоток свежего воздуха, особенно сейчас, в пандемию, которая приучила всех сидеть по домам. Что еще помогает отвлечься? В бассейн сходить, в спортзал иногда. Вышивкой вот увлеклась недавно. Никогда бы не подумала, что мне это так понравится - раньше просто терпения не хватало.

Камила говорит, что в ее круге общения почти никто не курит.

- Во-первых, потому что ЗОЖ начал очень распространяться, начали задумываться о своем здоровье, о том, что никотин - это вредно. Во-вторых, сигареты - это сплошные неудобства: запах неприятный, надо выходить постоянно на холод покурить. А сколько курящий денег еще тратит! Если кто-то и курил из моих знакомых, то либо бросили, либо перешли на электронные сигареты, полагая таким образом отказаться от курения. Многие думают, что от электронных сигарет легче отказаться, чем от обычных, хотя это не так - там же тоже есть никотин, порой даже больше, чем в сигаретах. А еще интересная тенденция: парни курят меньше, чем девушки. Даже электронные сигареты. В моей компании ни один мальчик не курит или вообще никогда не курил.

Роман Карбанович, программист: «Даже в армии я служил по специальности»

Роман Карбанович

Роману Карбановичу 26 лет. Он frontend-разработчик в IBA, крупнейшем международном IT-холдинге. До этого Роман успел получить три образования, поработать как фрилансер, отслужить в армии. И все это было связано с информационными технологиями.

- В IT я попал, можно сказать, случайно, а оказалось, что это на сто процентов мое. Когда просматривал справочники для поступающих, для меня ничего интересного там не было. Единственное, на что обратил внимание - специальность «Оператор ПК». На собеседовании узнал, что работа будет связана с компьютерами, что возможно пройти несколько ступеней обучения с последовательным ростом: профессионально-техническое образование, потом среднее, а после высшее по сокращенной программе. Мне понравилось. Так я выучился сначала на оператора персональных компьютеров, потом получил образование техника-программиста, а после - инженера-программиста. Так получилось, что даже в армии я служил «по специальности» - в IT-роте. Если кто-то говорит, что армия - потерянное время, то у меня, наоборот, это был новый интересный опыт. И попасть в эту роту еще не так просто - надо сдать тест, пройти собеседование. Конкурс был несколько десятков человек на место!

- Многие сейчас мечтают стать успешными программистами - это и перспектива, и деньги хорошие. Вот скажи, почему при равных стартовых возможностях не у всех получается заявить о себе так, чтобы тебя взяли в крутую команду?

- Говорят, что нужно в основном математическое образование, но это не совсем так. Если у тебя нет энтузиазма, желания решать сложные задачи, вряд ли что-то получится. А в этой работе ты можешь столкнуться с задачей, которую не решишь с первого раза. Кого-то это сразу выбьет из колеи - мол, раз я не справляюсь со своими задачами, наверное, я неправильно выбрал профессию. А кто-то потратит время, но решит эту задачу. А потом и еще одну, и еще. И если ты пройдешь этот этап, потом все будет легче с каждой новой задачей.

В крупных IT-компаниях есть возможность карьерного роста. И Роман не исключает, что со временем сможет подняться выше. Для этого надо определенное время отработать в команде, а потом можно и дальше двигаться. Работа программиста - это не всегда нормированный рабочий день. Но если кто-то думает, что они только и делают, что сутками просиживают за своими компьютерами, то сильно заблуждается.

- Если проект надо сдать в короткие сроки, а мы не совсем успеваем, свободного времени нет, - признает Роман. - Но так бывает не всегда. У нас есть много возможностей проводить свободное время с пользой: свой зал, где можно бесплатно тренироваться, интересные корпоративные мероприятия.

- Работа программиста совместима с курением?

- Некоторые коллеги курят. Сейчас в основном электронные сигареты или айкосы. Уж очень сильна пропаганда со стороны производителей. Но если разобраться, это тот же табак, только в другом виде, и далеко не безопасный. А главное, подсаживаются на них, хуже, чем на сигареты. Я пробовал когда-то, мне не понравилось, так что к счастью дело до зависимости не дошло. Не привлекает вообще Один запах чего стоит.

- У вашего поколения интересный такой дисбаланс - курящих девушек больше, чем парней…

- Да. Если бы моя девушка курила, это бы меня очень расстраивало. Но моя девушка не курит.

Наталья Сущеня, ведущий маркетолог: «Если решила, что не куришь, то никаких альтернатив!»

Наталья Сущеня

Наталья творческий человек, с детства прекрасно рисует, и при желании вполне могла бы найти свое место в сфере искусств. Но она предпочла маркетинг - здесь есть возможность и творческие способности проявить, и организаторские, и деловые. Всего через пару лет после окончания института Наталья открыла собственное рекламное агентство, которое достаточно долго и успешно работало. Все в жизни меняется, и сейчас у Натальи новые масштабные задачи - вывести на ведущие позиции интернет-магазин, где она работает ведущим специалистом по маркетингу.

Вот уже пять лет она - человек некурящий. Наташа признает, что отказаться от сигарет после 10 лет курения было очень тяжело.

- Я прилично так курила. Мой некурящий будущий муж, с которым мы только начали встречаться, ничего по этому поводу не говорил, хотя я видела, что ему это неприятно. Он спортсмен и к курению всегда относился крайне негативно. Я понимала, как неприятно, должно быть, обнимать и целовать курящую девушку, поэтому старалась при нем курить меньше, нейтрализовать запах сигаретного дыма парфюмом, чистила зубы по несколько раз на день. Это был какой-то феерический дискомфорт, - рассказывает Наталья. - Постепенно стала курить все меньше и меньше, а когда стали вместе жить, в какой-то момент совсем перестала. Иногда в компании могла позволить себе сигарету, но в итоге остановила себя, понимая, что если так продолжать, то никогда не бросишь. Вот так все как-то и сошло на нет.

- Электронные сигареты, айкосы и прочие курительные гаджеты не рассматривала как замену?

- Нет. Ни в коем случае! Это такая же зависимость от никотина. Если решила, что не куришь, то никаких альтернатив. И дело же не только в неприятном запахе. Я хожу в тренажерный зал. И когда много тренируешься, понимаешь, как курение в любом виде мешает - сбивается дыхание, на сердце нагрузка огромная.