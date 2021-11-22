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22 ноября 2021 10:00

«Залипаю» в интернете или выпиваю: Россияне рассказали, как снимают стресс от работы

Больше половины опрошенных россиян выбирают нездоровые методы борьбы со стрессом
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Больше половины опрошенных россиян выбирают нездоровые методы борьбы со стрессом

Больше половины опрошенных россиян выбирают нездоровые методы борьбы со стрессом

Фото: Shutterstock

Даже на любимой работе иногда бывают переработки и стресс, а что уж говорить, если работа удовольствия не приносит. Тогда приходится спасаться любыми возможными способами. Сайт KP.RU провел собственное исследование и выяснил, как россияне привыкли бороться с напряжением.

Мы задали вопрос «Как вы снимаете стресс от работы» и выяснили, каким методам опрошенные отдают предпочтение.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Треть опрошенных заявили, что справиться с нервной ситуацией на работе помогает просмотр добрых и забавных записей или видео в интернете. 36% респондентов признались, что любят «залипать» в интернете, чтобы почувствовать себя более расслабленными или отдохнувшими.

Еще 22% участников опроса отметили, что справиться со стрессом им помогает алкоголь.

А вот 21% опрошенных выбирают активный образ жизни и спорт. Эта категория россиян верит, что физические нагрузки помогают укрепить нервную систему и пережить любую неприятную ситуацию на работе.

«Йога спасает меня от всех стрессовых ситуаций, если они возникают», - делится одна из участниц исследования.

«Танцы - отличный антистресс, особенно после тяжелых рабочих смен», - соглашается другая.

Еще 11% опрошенных признаются, что во избежание стрессов стараются работать поменьше, а отдыхать побольше и чувствуют себя при этом замечательно.

10% респондентов выбрали вариант «болтаю с друзьями или ругаю начальство с коллегами». Эта категория опрошенных уверена, что такие душевные беседы помогают снять напряжение и обрести внутреннюю гармонию.

Также некоторые участники исследования назвали другие любимые методы борьбы со стрессом:

«Сон - это самый лучший и простой способ», - говорит один из опрошенных.

«Для меня рыбалка - лучшее лекарство от стресса», - признается другой.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 5,5 тысячи человек.

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