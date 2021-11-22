Вышел первый трейлер новых серий «Ну, погоди!» в 3D: Заяц говорит низким голосом, есть отсылки к «Матрице»

Премьера флагманского мультика «Союзмультфильма» уже совсем скоро — в декабре. Фото: кадр из мультфильма

21 ноября 2021 «Союзмультфильм» обнародовал первый трейлер перезагруженной в 3D-версии советского мультфильма «Ну, погоди!», который получил приставку «Каникулы». Сайт Kp.ru решил сравнить, что нового привнесли авторы, а где традиции сохранились неизменно.

Начнем с того, что всеми любимая с детства мелодия из заставки («Водные лыжи» венгерского композитора Тамаша Деака) значительно переработана, но узнаваема. Над ней работал модный современный музыкальный дизайнер Иван Дорн.

Фото: кадр из мультфильма

В трейлере заметно, что бессмертная фабула мультика сохраняется: Волк все так же охотится за Зайцем. Погоня сопровождается фирменными репликами («Ну, погоди!») и казусными ситуациями (надетая на голову консервная банка, вылет от удара в космос к птицам и т.д.).

Но выглядит все это, скажем, более современно. Вот ушастый уворачивается от шквала эскимо в стиле Нео из «Матрицы», прогнувшись назад параллельно земле.

Фото: кадр из мультфильма

Вот подкравшийся в кабинке для переодевания (такие еще есть?) краб хватает Волка...между ног. Так что тот взмывает в небеса.

У Зайца не так много реплик, но даже по-фирменному «Ой!» слышно, что голос его вовсе не антагонично высокий и писклявый, как в мастерском исполнении Клары Румяновой, а довольно низкий и утрированно мультяшный. Озвучкой героя в новых сериях пригласили заниматься Дмитрия Хрусталева — соведущего шоу «Вечерний Ургант».

Фото: кадр из мультфильма

Тогда как Волк по-высоцки рычит, что очень похоже на тембр, используемый Анатолием Папановым для озвучки советского мультика.

Единственное, чего не хватает старым-добрым героям — вредных привычек. Как мы помним, в канонической версии мультфильма Волк дымит, что главный герой боевика «Константин»: так подсвечивается отрицательный характер. В перезапущенном «Ну, погоди!» никаких папирос юные зрители не увидят. Сверхсовременный тренд на ЗОЖ сохранился.

Фото: кадр из мультфильма

В мультике появятся как хорошо известные второстепенные персонажи (Бегемот), так и новые: барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Актеров, которые их озвучат, еще не объявляли.

— Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей, — объясняли создатели проекта.

Фото: кадр из мультфильма

Для озвучки еще одного героя — Котенка — устраивали народный кастинг через соцсети. И победил в нем шестилетний Эван Котляров (Москва), которого зрители могут помнить по шоу «Лучше всех!». Рыжеволосый мальчик был в образе психотерапевта и проводил прием Максима Галкина.

«Союзмультфильм» запланировал премьеру новых серий (их должно быть 52) «Ну, погоди! Каникулы» на онлайн-платформе ОККО к новогодним каникулам, в декабре. Хотя из трейлера очевидно, что каникулы главные герои проводят в Сочи — на Красной поляне и у моря.