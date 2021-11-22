Антон Алиханов на самоизоляции: Еду мне оставляют под дверью, совещания - только по видеосвязи

Антон Алиханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ещё в выходные пресс-служба губернатора Калининградской области сообщила о том, что глава региона Алиханов получил положительный результат ПЦР-теста, после чего сразу же изолировался в своём рабочем кабинете в здании обладминистрации.

Но дозвониться до Героя многих моих публикаций мне удалось только несколько часов назад. Вот наш разговор...

- ... Алло! Это Гамов из «Комсомолки». Антон Андреевич, как себя чувствуете?

- Да вроде неплохо, спасибо.

- Ой, слава Богу. А то я увидел сообщения, что вы заболели.

- Да, но я привитый.

Мне, когда анализ пришел, сказали, что очень высокое содержание вируса. Но ввиду того, что я привит, болезнь проходит легко.

- Вот, это лишнее доказательство: надо прививаться!

- Да.

- А вы что, правда, что ли, в своём рабочем кабинете остались?

- Да, у меня здесь все, что нужно для работы.

Я сейчас с утра проводил совещание по ВКС (видеоконференцсвязь. - А.Г.), наблюдал за тем, как строится у нас онкоцентр, который должны в следующем году сдать.

Ну, там с подрядчиком, с субподрядчиками разбирали всякие разные задачки, сложные моменты.

А так у меня здесь, собственно, и быт устроен. За стенкой кабинета есть помещение, там - диван, разложил, изолировался, можно отдохнуть.

- А питание? Как вы питаетесь?

- Ну, я заказываю доставку еды, ее привозят, оставляют под дверью.

- А с вашим аппаратом тоже медики поработали?

- Да, провели обработку приемной и все остальное.

У нас все в правительстве привиты. В здание не пускают людей без прививки или отрицательного ПЦР.

- Так, а лечение какое-то принимаете?

- Да, ну, такое, простое, с учетом того, что протекает все легко. Собственно, наверное, совсем легкий формат.

- А ВКС с врачами проводите?

- Нет, с врачами не провожу. Созваниваемся с министром здравоохранения, списываемся по утрам. Спрашивает, как дела? В принципе, все слава Богу.

- А какая-то помощь от нас нужна? В чем-то помочь?

- Нет, спасибо, Александр. Помощи не нужно никакой. «Комсомолку» читаем, следим, все нормально.

- Вы надолго, на сколько карантин?

- Я надеюсь, нет, не надолго. Врачи диагноз мне поставили в пятницу, хотя заболел я, наверное, вечером среды. Сказали: давайте - нужно десять дней провести на карантине, на самоизоляции. Ну, я попросил их все-таки меня протестировать еще раз завтра. Если тест будет отрицательный, то потом еще пару дней – и со вторым отрицательным, наверное, все-таки я вернусь уже к работе нормальной, полноценной.

Будем надеяться, что все пройдёт быстро.

- А мама звонит вам, папа?

- Мама звонит, да.

Ну, мама же - как настоящий врач, тоже с ковидом работает сейчас, хоть и в частную медицину ушла, но постоянно тоже у себя там - в средствах защиты, в очках, в масках и во всем остальном. Тоже давала всякие советы. Но я постарался часть из этих советов учесть.

- А почему - часть?

- Ну, потому что, когда у тебя мама врач, то… у меня еще и брат врач, поэтому у нас мнений много разных.

Но по совету мамы я все-таки купил и пью антикоагулянты, хотя вроде как мне не прописывали.

- И в завершение вашего такого необычного интервью из изоляции или карантинного интервью, ваши пожелания, советы - тем людям, которые еще сомневаются: вакцинироваться или ещё подождать?

- Сомневаться в наличии коронавируса, увы, не приходится. Потому что это - реальность. К сожалению, данная нам в смертях близких нам людей, наших друзей, нашего окружения.

Слишком дорого обходится эта эпидемия - нам, нашей стране, миру в целом.

И, конечно, я хочу, во-первых, сказать спасибо врачам, тем, кто на переднем крае обороны спасает жизни и здоровье людей.

А всем хочу пожелать здоровья. И - прививаться быстрее, а потом, все равно - соблюдать при этом все меры предосторожности. Потому что даже у привитого человека, в условиях высокой вирусной нагрузки, вот как у меня, а у меня много контактов постоянно, - есть вероятность заболеть.

Поэтому, очень важно даже здоровым людям и масочный режим соблюдать.

Очень надеюсь, что вот те темпы вакцинации, которых мы в нашем регионе достигли, - они позволят нам как можно скорее достичь коллективного иммунитета.

И мы видим уже положительные результаты. Сейчас снизилось сильно количество людей в стационарах, тяжелых течений болезни стало меньше. Это - я уверен - и результат, в том числе, и активной кампании по вакцинации. Ну и, конечно, усилий наших врачей.

Поэтому, берегите себя, прививайтесь, защищайте себя. И верьте в науку, в медицину, в наших ученых.

- А вы в Москву вроде собрались лететь. Не к президенту?

- Я собирался лететь, да. Собственно, вот и решил перед командировкой себя протестировать.

Нет, не к президенту я. Обирался, в правительство…

- Может, в «Комсомолку» хотели зайти.

- В «Комсомолку» теперь - только с ПЦР, я чувствую, после такого опыта меня пустят. Но готов, конечно, если позовете, приду.

- Мы за вас будем болеть. Выздоравливайте, пожалуйста.

- Спасибо.

- И не огорчайте нас больше так, ладно, Антон Андреевич?

- Хорошо, договорились.