Антон Алиханов на самоизоляции: Еду мне оставляют под дверью, совещания - только по видеосвязи

Антон Алиханов
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Ещё в выходные пресс-служба губернатора Калининградской области сообщила о том, что глава региона Алиханов получил положительный результат ПЦР-теста, после чего сразу же изолировался в своём рабочем кабинете в здании обладминистрации.
Но дозвониться до Героя многих моих публикаций мне удалось только несколько часов назад. Вот наш разговор...
- ... Алло! Это Гамов из «Комсомолки». Антон Андреевич, как себя чувствуете?
- Да вроде неплохо, спасибо.
- Ой, слава Богу. А то я увидел сообщения, что вы заболели.
- Да, но я привитый.
Мне, когда анализ пришел, сказали, что очень высокое содержание вируса. Но ввиду того, что я привит, болезнь проходит легко.
- Вот, это лишнее доказательство: надо прививаться!
- Да.
- А вы что, правда, что ли, в своём рабочем кабинете остались?
- Да, у меня здесь все, что нужно для работы.
Я сейчас с утра проводил совещание по ВКС (видеоконференцсвязь. - А.Г.), наблюдал за тем, как строится у нас онкоцентр, который должны в следующем году сдать.
Ну, там с подрядчиком, с субподрядчиками разбирали всякие разные задачки, сложные моменты.
А так у меня здесь, собственно, и быт устроен. За стенкой кабинета есть помещение, там - диван, разложил, изолировался, можно отдохнуть.
- А питание? Как вы питаетесь?
- Ну, я заказываю доставку еды, ее привозят, оставляют под дверью.
- А с вашим аппаратом тоже медики поработали?
- Да, провели обработку приемной и все остальное.
У нас все в правительстве привиты. В здание не пускают людей без прививки или отрицательного ПЦР.
- Так, а лечение какое-то принимаете?
- Да, ну, такое, простое, с учетом того, что протекает все легко. Собственно, наверное, совсем легкий формат.
- А ВКС с врачами проводите?
- Нет, с врачами не провожу. Созваниваемся с министром здравоохранения, списываемся по утрам. Спрашивает, как дела? В принципе, все слава Богу.
- А какая-то помощь от нас нужна? В чем-то помочь?
- Нет, спасибо, Александр. Помощи не нужно никакой. «Комсомолку» читаем, следим, все нормально.
- Вы надолго, на сколько карантин?
- Я надеюсь, нет, не надолго. Врачи диагноз мне поставили в пятницу, хотя заболел я, наверное, вечером среды. Сказали: давайте - нужно десять дней провести на карантине, на самоизоляции. Ну, я попросил их все-таки меня протестировать еще раз завтра. Если тест будет отрицательный, то потом еще пару дней – и со вторым отрицательным, наверное, все-таки я вернусь уже к работе нормальной, полноценной.
Будем надеяться, что все пройдёт быстро.
- А мама звонит вам, папа?
- Мама звонит, да.
Ну, мама же - как настоящий врач, тоже с ковидом работает сейчас, хоть и в частную медицину ушла, но постоянно тоже у себя там - в средствах защиты, в очках, в масках и во всем остальном. Тоже давала всякие советы. Но я постарался часть из этих советов учесть.
- А почему - часть?
- Ну, потому что, когда у тебя мама врач, то… у меня еще и брат врач, поэтому у нас мнений много разных.
Но по совету мамы я все-таки купил и пью антикоагулянты, хотя вроде как мне не прописывали.
- И в завершение вашего такого необычного интервью из изоляции или карантинного интервью, ваши пожелания, советы - тем людям, которые еще сомневаются: вакцинироваться или ещё подождать?
- Сомневаться в наличии коронавируса, увы, не приходится. Потому что это - реальность. К сожалению, данная нам в смертях близких нам людей, наших друзей, нашего окружения.
Слишком дорого обходится эта эпидемия - нам, нашей стране, миру в целом.
И, конечно, я хочу, во-первых, сказать спасибо врачам, тем, кто на переднем крае обороны спасает жизни и здоровье людей.
А всем хочу пожелать здоровья. И - прививаться быстрее, а потом, все равно - соблюдать при этом все меры предосторожности. Потому что даже у привитого человека, в условиях высокой вирусной нагрузки, вот как у меня, а у меня много контактов постоянно, - есть вероятность заболеть.
Поэтому, очень важно даже здоровым людям и масочный режим соблюдать.
Очень надеюсь, что вот те темпы вакцинации, которых мы в нашем регионе достигли, - они позволят нам как можно скорее достичь коллективного иммунитета.
И мы видим уже положительные результаты. Сейчас снизилось сильно количество людей в стационарах, тяжелых течений болезни стало меньше. Это - я уверен - и результат, в том числе, и активной кампании по вакцинации. Ну и, конечно, усилий наших врачей.
Поэтому, берегите себя, прививайтесь, защищайте себя. И верьте в науку, в медицину, в наших ученых.
- А вы в Москву вроде собрались лететь. Не к президенту?
- Я собирался лететь, да. Собственно, вот и решил перед командировкой себя протестировать.
Нет, не к президенту я. Обирался, в правительство…
- Может, в «Комсомолку» хотели зайти.
- В «Комсомолку» теперь - только с ПЦР, я чувствую, после такого опыта меня пустят. Но готов, конечно, если позовете, приду.
- Мы за вас будем болеть. Выздоравливайте, пожалуйста.
- Спасибо.
- И не огорчайте нас больше так, ладно, Антон Андреевич?
- Хорошо, договорились.