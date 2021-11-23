Россияне живут в ожидании распродаж

Траты россиян по спецпредложениям на неделе, которая длилась с 8 по 14 ноября, возросли на 13% Фото: Влад КОМЯКОВ

Россияне тратят на распродажах более 30 млрд рублей в день. Об этом говорят данные исследования сервиса “СберИндекс”, аналитики которого проанализировали дополнительные расходы жителей страны 11 и 12 ноября. В эти дни крупнейшие ритейлеры проводили акции, приуроченные к Черной пятнице.

“Вся ноябрьская распродажная неделя показала всплеск спроса и рост расходов. Это говорит о том, что народ по-прежнему ждет скидочных акций. Для ритейлеров, особенно работающих в сегменте непродовольственной розницы, это очень хороший знак перед сезоном рождественских распродаж и возможность подстроиться под набирающие популярность покупательские тренды”, - уверен сооснователь торговой сети Fix Price Сергей Ломакин.

Траты россиян по спецпредложениям на неделе, которая длилась с 8 по 14 ноября, возросли на 13%. Спрос увеличился более чем на 20% по сравнению со “спокойными” днями октября. Такой же результат был достигнут и годом ранее.

По словам Сергея Ломакина, эти показатели говорят о том, что пессимистичные прогнозы относительно снижения спроса из-за последствий экономического кризиса оказались преждевременными.

“Очень многие, более половины любителей шоппинга, заранее планируют покупки на дни распродаж - составляют виш-листы, проводят сравнение цен у разных продавцов. Известно, что небольшая часть покупателей - около 5% - даже оформляют заблаговременно потребительские кредиты или берут в долг у родственников, чтобы встретить акции ритейлеров во всеоружии”, - подчеркивает Сергей Ломакин.

Иными словами, страна ждет распродаж. Это свидетельствует и об отложенных ожиданиях, накапливаемых во время периодических локдаунов, возрастающем страхе возможного дефицита и даже о желании спасти финансовые средства. В этом году, как и ранее, спецпредложения стимулируют людей побыстрее определиться с долговременными крупными покупками, которые называют также инвестиционными, например, приобрести холодильник.

Только четверть россиян планируют потратить на распродажах менее 10 тысяч рублей. Чаще всего граждане готовы раскошелиться на 10 - 20 тысяч рублей. Примерно каждый пятый приготовил на эти цели от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, еще 1,5% - более 100 тысяч рублей.

В топ самых желанных покупок вошли бытовая техника (50,1%) и электроника (40,4%). Лидеры распродаж, по опросам потребителей, - iPhone 13 и Sony Playstation 5.

Замыкает тройку востребованных товаров категория “одежда и обувь” (39,3%). Хотя именно в ней наблюдается незначительный минус по продажам на уровне 3% по сравнению с октябрем.

Это показатель того, что общество постепенно возвращается к привычным покупкам в офлайне, уверен Сергей Ломакин. Несмотря на то, что доля онлайн-продаж в непродовольственном сегменте, даже в таких категориях как бытовая техника и электроника, мебель и спорттовары, увеличилась с 36% до 43%, офлайн все еще главный канал торговли.

“Это можно объяснить тем, что перед совершением значительной покупки, на которую копили несколько месяцев, товар хочется посмотреть и пощупать, сравнить воочию с аналогами, получить исчерпывающую консультацию живого продавца. Для очень многих потребителей это важно”, - отмечает Сергей Ломакин.

Среди плюсов отмечают возможность приобрести качественный товар по сниженной цене, более широкий ассортимент, в том числе, предложенный топовыми брендами.

Еще один яркий тренд, который набирает популярность в последние несколько лет - удлинение распродажного сезона, по примеру Европы. Сейчас в России специальные маркетинговые кампании приурочены не только к новогодним и рождественским праздникам, первые акции стартуют уже в ноябре. Публика уже неплохо знакома с Черной пятницей, Киберпонедельником, Днем холостяка.

По мнению Сергея Ломакина, следующий пик продаж следует ожидать с 24 по 28 декабря, на эти даты традиционно приходятся основные праздничные покупки.

Поток покупателей, которые захотят посетить торговые центры и магазины, украшенные к новогодним торжествам, будет большой. Согласно статистике прошлого года, большинство россиян потратили на подготовку к новогодним торжествам около 15 тысяч рублей, включая расходы на подарки.

“Можно ожидать, что и в этом году чек если не увеличится, то останется на прошлогоднем уровне, что мы наблюдали и во время ноябрьских распродаж”, - полагает Сергей Ломакин.

По словам директора по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марины Волковой, в предпраздничной атмосфере поведение потребителей меняется: они готовы покупать больше в стремлении побаловать близких и при этом становятся менее чувствительны к цене.

Чтобы не потерять голову и не накупить ненужного, эксперты советуют составлять списки покупок: это самое надежное средство от импульсивных трат. Только делать записи надо не перед входом в магазин, а заранее, взвешивая каждый пункт. Тогда мозг не сможет обмануть человека, аргументируя включение дополнительных пунктов недостаточно тщательной подготовкой. Поход по магазинам важно спланировать в мелочах, так как любой дискомфорт - от узкой обуви до чувства голода - приводит к появлению в корзине того, что запланировано не было, и к потери чувства реальности.