Депутат Константин Затулин: Лично я за законопроект о запрете информировать о национальности преступника в таком виде голосовать не буду

Депутат Госдумы Константин Затулин на пресс-конференции в "Комсомольской правде". Фото: Иван МАКЕЕВ

Парламент Чечни предложил внести поправки в «Закон о средствах массовой информации», которые подразумевают запрет на распространение информации о национальности, вероисповедании и принадлежности к народам России лиц, причастных к совершению преступления. Предполагается, что такой запрет нужен, дабы сохранить межнациональное и межконфессиональное согласие и мир» на территории нашей страны.

Сайт kp.ru попросил прокомментировать предложенный законопроект зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина.

- Константин Федорович, национальность тех, кто совершил преступление на территории Российской Федерации указывать нужно или - ни в коем случае?

- У меня отношение к этой инициативе отрицательное. Понятно, что мы выбираем из двух зол меньшее. Но мне кажется — меньшим злом является отказ от сокрытия основной информации о преступлении.

- Какой информации?

- Отказ информировать о национальности преступника, о его социальном положении, возрасте, происхождении. Это та существенная часть информации, которая позволяет следствию определить мотив преступления, расследовать его и назначить наказание.

Законопроект внесен парламентом Чеченской республики. И это повод самим озаботиться тем, чтобы предпринимались необходимые меры, чтобы число преступников, выходцев из региона, тех, кто совершает преступления, становилось меньше. Но если мы принимаем такой закон, то фактически снимаем ответственность и с народа, и с территории — и затрудняем работу механизмов саморегуляции, самоочищения и профилактики.

- Законопроект исходит из пожеланий не создавать межнациональных напряжений в обществе...

- Но от того, что мы не станем упоминать национальность или перестанем обращать внимания на процессы, происходящие в какой-то нации или народе, процессы эти никуда не исчезнут, а только разовьются. Вопрос о том, чтобы не допустить на этой почве ксенофобии, каких то форм национальной напряженности - это надо снимать другим путем.

- Каким?

- Ну точно не отказом от гласности в вопросах расследования преступлений и профилактики их совершения.

- Насколько высока вероятность, что проект закона оперативно рассмотрят в профильном комитете, и он поступит на первое чтение в нижней палате парламента?

- Законопроект внесен в Госдуму. Он должен быть направлен в Совет Госдумы, чтобы там определили профильный комитет. Профильный комитет после этого займется его рассмотрением и даст свои рекомендации - выносить его на первое чтение или нет.

- Заключения правительства тут не потребуется?

- Как правило, законопроект должен получить заключение правительства - если он затратный. Этот законопроект я еще не читал. Но исходя из содержания, вряд ли ли его можно рассматривать как затратный в прямом смысле слова. И потому заключение правительства может не потребоваться.

- И что дальше?

- Но есть другие условия для внесения, которые в данном случае должны быть прояснены для внесения законопроекта в Госдуму. Все остальное профильный комитет выносит на Совет Госдумы. А Совет уже включает в повестку. Потом проходит первое чтение. Если оно пройдет — организуется второе. Не знаю, не проводил никаких изучений, не говорил с коллегами, но лично я за этот законопроект в таком виде голосовать не буду.