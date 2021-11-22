В Кремле заявили, что пока рано оценивать законопроект о запрете упоминания национальности преступника в СМИ

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать законопроект о запрете упоминания национальности преступника в СМИ. По его словам, проект пока рано оценивать.

- Пока рано оценивать. Внесен документ, еще предстоит работа в профильных комитетах и так далее, — сказал пресс-секретарь президента России в разговоре с журналистами.

Песков отказался давать оценку проекту даже на уровне концепции.

Ранее парламент Чечни внес в Государственную думу проект закона о запрете упоминания национальности преступника в СМИ. Автором этого проекта выступил председатель парламента ЧР Магомед Даудов. Проектом федерального закона предлагается ввести запрет на распространение в СМИ, а также в соцсетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам РФ лиц, причастных к совершению преступлений. Также законопроектом предусматривается административная ответственность за распространение указанных сведений.