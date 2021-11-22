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Общество22 ноября 2021 6:05

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете упоминания национальности преступника в СМИ

Автором этого проекта выступил председатель парламента ЧР Магомед Даудов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминания национальности преступника в СМИ

В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминания национальности преступника в СМИ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парламент Чечни внес в Государственную думу проект закона о запрете упоминания национальности преступника в СМИ.

- Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений, — гласит текст документа.

Ранее появилась информация, что парламент Чеченской Республики принял решение внести в Госдуму в порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О средствах массовой информации» и в Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях». Автором этого проекта выступил председатель парламента ЧР Магомед Даудов. Проектом федерального закона предлагается ввести запрет на распространение в СМИ, а также в соцсетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам РФ лиц, причастных к совершению преступлений. Также законопроектом предусматривается административная ответственность за распространение указанных сведений.