Маргарита Суханкина ушила желудок и сбросила 30 кило за 9 месяцев

Слева - Маргарита Суханкина в августе 2020 года. Справа: так она выглядит сейчас. Фото: Инстаграм.

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина всегда была женщиной с аппетитными формами. Одно время ее вес начал зашкаливать за 100 кило, возникла серьезная угроза здоровью. И тогда артистка решилась лечь под нож хирурга. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ Суханкина призналась, что похудела на 30 килограммов за девять месяцев после операции по шунтированию желудка.

По словам певицы, она перепробовала всевозможные диеты, но ничего не помогало – вес продолжал расти.

- У меня было почти 100 килограммов. Я сделала операцию. Я честно скажу: я прошла все диеты, я склонна к полноте и пытаюсь всю жизнь держать себя в руках. Кремлевская диета, раздельное питание, мне подсовывали какие-то продукты, «ешь зеленое, красное, отдельно». Я пыталась по-честному. Мне помогало до 40 лет. Моя норма - 70 килограммов, в которой я сейчас нахожусь, - рассказала 57-летняя Суханкина.

В 2020 году вес певицы зашкаливал за 100 кило. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Жить с лишним весом для нее стало невыносимо. Доходило до того, что ей стало тяжело завязывать шнурки и держать в руках увесистую сумку. Артистка быстро уставала, ей все время хотелось присесть.

- Жить в полном теле очень тяжело. Я не могла нагнуться завязать шнурки, застегнуть молнию на сапогах... У меня болела голова, я все время отекала. Вес был проблемой, - призналась она.

Все изменила беседа с юмористом Александром Морозовым, с которым Суханкина встретилась однажды на съемках. Похудевший комик сделал операцию и ушил желудок. Он убедил Маргариту последовать его примеру.

Маргарита безуспешно сидела на диетах но вес только прибывал. Фото: Инстаграм.

- Шунтирование желудка - это такая операция, когда подшивают часть желудка, которая усваивает все жиры, ничего не отрезают. Длится операция час, ничего не чувствуешь, остается маленький шрам, – рассказала певица. - Из больницы я уехала через день. Сейчас я ем все, что хочу, жиры в моем организме не усваиваются. Теперь вынуждена пожизненно пить витамины. Сейчас диетологом является мой организм. Он сам говорит, мол, стоп, я нажрался.

Теперь артистка совершенно довольна своим внешним видом и нисколько не жалеет, что решилась на операцию. За шунтирование желудка Суханкина, по ее словам, заплатила 300 тысяч рублей. При желании певица может вернуть прежний объем органа обратно, но она категорически этого не желает.

- Я летаю, порхаю, занимаюсь спортом. Лишний вес - это страшно! – убеждена исполнительница.

Сейчас Суханкина снова носит свои концертные наряды из 90-х - короткие шорты и мини-юбки. Фото: Инстаграм.

Напомним, Маргарита Суханкина с 1976 по 1984 годы была солисткой Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Затем девушка училась в Институте имени Гнесиных и в Московской консерватории. Но настоящую известность она получила, когда пришла в группу «Мираж». Главными звездами и «лицами» коллектива тогда были Ирина Салтыкова и Татьяна Овсиенко. Маргарита записала для них фонограмму, под которую они выступали на концертах.

Раньше певица никогда не публиковала в Инстаграме свои снимки в купальнике. А теперь с удовольствием делает это На фото Маргарита с сыном и дочкой. Фото: Инстаграм.

Суханкина дважды была замужем, но оба брака распались. В 2013 году Маргарита усыновила двоих детей - трехлетнюю девочку Валерию и четырёхлетнего мальчика Сергея.