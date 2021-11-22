Боитесь жизни по QR-кодам? Это вы еще в Европе не были!

Проверка сертификата о вакцинации на альпийском лыжном курорте, Италия. Фото: REUTERS

Возмущенные мнения по поводу того, что в России могут ввести обязательные QR-коды в общественных местах, я читала, находясь в маленьком городке под Ниццей. Это Франция. В Европе я была уже третий день. И на себе испытала - без предъявления этих не читаемых человеческим глазом точек, сбитых в квадрат, здесь уже давно шагу нельзя ступить. Ни в кафе, ни в автобус, ни в музей. Никуда! QR-код — первое что у меня спросили, как только моя нога переступила границу Евросоюза.

Но, как известно, суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения. И это не только в России! Начать надо хотя бы с того, как я вообще во Францию-то попала.

ПРОБИТЬ ОКНО В ЕВРОПУ

Вроде всё закрыто и никаких тебе «руссо туристо облико морале». Но, оказалось, еще не все страны сориентировались, как жить в эпоху тотальной ковид-неразберихи. Да и менталитет, пусть и у объединенной Европы, все же разный. Кто-то категоричен «не пустим и баста!», кто-то смотрит на пересекающих границу сквозь пальцы.

Венгрия, например, — широко известный в узких кругах перевалочный пункт для отчаянных путешественников. Через Будапешт народ летает по всей Европе, куда напрямую не попадешь. Часто используется и Греция, которая открыта для туристов. Хорватия пускает и со «Спутником», да и без оного, если со справкой 72-часовой свежести, как я выяснила на собственном опыте - только полезла в телефон открыть сертификат о вакцинации, как девушка-пограничник махнула рукой. Не надо, мол, правила уже поменялись и ваша вакцинация нас не интересует.

Но это еще не шенгенская зона. Зато соседняя Словения уже как земля обетованная. Как я прочитала на форумах, пограничники пускают туда туристов, едущих по земле, спокойно. По какой уж причине — не знаю, но это действительно так. Из Загреба на рейсовом автобусе за 1,5 часа я добралась до Любляны. Причем на границе у меня не спросили ничего, кроме паспорта. Вообще ничего, как в старые добрые времена. Как будто и нет никакого коронавируса. Я было обрадовалась, но рано...

ПРИВИВОЧНЫЙ ТУРИЗМ

Кстати, в моем самолете до Загреба несколько человек летели специально ради иностранной вакцины.

- Мы узнали в интернете, что здесь всем желающим бесплатно делают «Johnson & Johnson» (это самая популярная у прививочных туристов вакцина, потому что однокомпонентная), вот приехали, - рассказывает пара из Москвы. - Купили билеты, забронировали отель. Надеемся за 3 дня успеем и уколоться, и погулять.

- А зачем вам вообще иностранная вакцина? Больше доверяете?

- Мужа пригласили на работу в США, а туда без сертификата о прививке, одобренной ВОЗ, не пускают. «Johnson & Johnson» одобрена. А наш «Спутник» - пока еще нет. Здесь, в Хорватии, прививки делают всем желающим, даже иностранцам и бесплатно. А вот в Германии берут 750 евро за укол!

Мы с ребятами обменялись телефонами, и уже через 2 дня они мне написали, что сделали прививку без всяких проблем. Довольны - обзавелись европейскими «зелеными» паспортами и могут спокойно путешествовать куда глаза глядят.

Тут же, стоя в очереди на паспортный контроль, я обнаружила в два щелчка в интернете, что находчивые турагенты уже вовсю продают «прививочные туры» и в Хорватию, и в Венгрию. Модный бизнес. Обещают за 3 — 4 дня и 30 — 40 тысяч рублей все организовать. Но ничего не сообщают о том, что вообще-то страны ЕС активно от этого «Johnson & Johnson» отказываются. Причины - самые разные, в том числе и то, что прививка однокомпонентная. В Австрии, например, после 3-го января с таким сертификатом никуда не пустят. Pfizer, конечно, надежнее - он двухкомпонентный. Но это значит, что придется провести в Европе минимум 2-3 недели. А это уже другая история и другие деньги.

Можно сделать и один укол Pfizer, - учит меня приятель, который живет в Париже. - Ко мне друг приезжал, сделал. Надо прийти в пункты вакцинации, организованные «Красным крестом». Там показываешь сертификат о российской прививке, тут же берут анализ на антитела бесплатно, и если их наличие подтверждается, ставят один укол. Все!

В Ницце, куда я собиралась, пунктов «Красного креста» нет. Да и колоться тут в мои планы не входило, честно говоря. План был навестить сестру и вернуться домой.

В Афинах покупателя не пустят в магазин, не удостоверившись что он вакцинирован. Фото: REUTERS

БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ БУКАШКА

До Ниццы мы в итоге доехали. Но чем дальше углублялись в Европу, тем чаще приходилось доставать справку об отсутствии коронавируса с QR-кодом. По улице можешь гулять сколько хочешь, а вот зайти в автобусь, в кафе или заселиться в отель — НЕТ.

- Предъявите QR-код, - самая часта фраза, которую я слышала в свой адрес.

Первые три дня мы обходились еще справкой из московской лаборатории. К концу срока действия она у нас была уже затерта до дыр. Да, да, то что у наших российских антипрививочников вызывает истерику, во Франции, Италии и других странах ЕС действует уже во всю. И очень строго!

- Мадам, ПиСиЭР, - улыбается водитель автобуса. Это было мое первое столкновение с этим незнакомым до селе словом во французском обиходе. Я даже не сразу догадалась, что так на французский лад звучит уже родная нам аббревиатура (ПЦР в Европе, кстати, тоже цифровой, как и QR-код).

И не только я без бумажки была букашка в Европе, моя 15-летняя дочь — тоже. Тут к детям с 12 лет предъявляются те же требования, что и ко взрослым. И это несмотря на то, что вакцинация несовершеннолетних как бы не обязательная.

- В Вене вы бы со своей справкой никуда не попали, - рассказывает знакомая. - У нас тут жесткий локдаун для непривитых. И никакой ПЦР не спасет. Без сертификата о вакцине только в аптеку можно и в продуктовый у дома. Все. Ни блузку купить, ни кино посмотреть. Никуда!

- А в транспорт пускают?

- Проверок на входе нет. Но в метро и автобусах часто полицеские рейды, спрашивают сертификаты о вакцинации. Так что - как повезет. Но можно и на штраф в 1500 евро нарваться. Их тут щедро выписывают.

- Завтра уже все, я вас к себе не пущу, - улыбнулся хозяин маленькой кофейни, принеся мой капучино. - Извините. Ваш ПиСиЭр финито ля.

Стало быть, больше никаких дешевых и удобных автобусов и кофеен, грустно подумала я. И поехала в контору арендовать авто, благо в Европе эта услуга более чем доступная (всего 5000 рублей за неделю). Жить нам было где и без отелей.

- Мы вообще сняли квартиру у частника по интернету, - хвастались две русские девушки-туристки в Ницце. - Ключ от квартиры лежал в ящичке, мы хозяина даже не видели, и никакие QR-коды он у нас не спрашивал. С голоду тоже не помрем, в супермаркеты и булочные пускают без кода.

А вот культурная программа — извините. Даже в парк при музее не пускали.

Берлин. Болельщикам, чтобы попасть на футбол, приходится теперь показать не только билет, но и подтверждение вакцинации. Фото: REUTERS

НЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ, НО УВАЖАЕМЫЙ «СПУТНИК»

- Мадам, предъявите ПиСиЭР, - смотрела на меня сурово кассирша в билетной кассе. Я на дурачка попыталась махнуть просроченной справкой, вдруг она даты не заметит. Но она заметила. Тогда больше от отчаяния достала я телефон, где у меня в электронном виде был сертификат о вакцинации «Спутником V».

Кассирша попыталась просканировать QR-код (у всех работников сферы обслуживания есть такие программы в смартфонах), навела на мой черно-белый рисунок — ничего не вышло.

- Это российский сертификат, - стала объяснять я. - «Спутник»...

- … Ви, ви, - заулыбалась женщина. И стала читать, что написано (сертификат у меня на английском). - И как прививка прошла? Нормально? У нас есть люди, которые доверяют вашей российской вакцине и специально ездили в Монако, там можно привиться «Спутником». Но потом им пришлось и Pfizer делать, чтобы получить «зеленый паспорт». А у девочки что? - спрашивает, глядя на мою Марусю.

- Ничего. В России детям вакцины пока не делают. Вот у нас есть ПЦР, правда он просрочен вчера, - залепетала я.

Она не стала слушать, сжалилась и просто пропустила.

Я, осмелев, начала везде показывать свой российский сертификат. И меня везде с ним пускали! Что удивительно, ведь официально он тут как бы пока не признается. Вчитывались, вглядывались, расспрашивали, что да как прошло, и пропускали. А вот дочке всё-таки пришлось сделать ПЦР (30 евро) еще дважды.

Свои "сертификаты" появились даже у рождественских фигурок в этом магазине Неаполя, Италия. Фото: REUTERS

БЕЗ МАСКИ ТЫ - НАРУШИТЕЛЬ

Вторая по популярности фраза, которую я слышала, знаете какая? «Наденьте маску».

Тут в Европе с защитой все строго. Причем носить ее надо исключительно по правилам. Никакого «на подбородке», как у нас принято. Если открыт нос, на это обязательно укажут. И даже если закрыт, но верхняя часть не плотно прижата к нему, тоже сделают замечание. И следят за этим не только специально обученные люди — полицейские, сотрудники общественных мест, но и простые граждане.

- Девушки, где ваши маски? Надевайте, или выходите из лифта, - сказала нам посетительница торгового центра в Милане, когда столкнулась с нами.

И так везде.

Еще недавно носить маски полагалось и на улицах, но это правило слава Богу отменили!

ХОЧЕШЬ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ — ПРИВЕЙСЯ ВСЕМИ ВАКЦИНАМИ

Обратно в Москву мы летели самолетом через Франкфурт. На стойке регистрации аэропорта Ниццы мой «Спутник» не проканал. Причем, сотрудница авиакомпании посмотрела на меня просто как на психбольную, что я вообще пришла на самолет без справки. Хорошо еще полицию не вызвала. Пришлось бежать, делать экспресс-тест. А это, на минуточку, 150 евро. Сэкономила, называется.

На границе во Франкфурте пограничник очень долго расспрашивал как мы вообще попали в Европу. И зачем, собственно, приехали? Сидели ли на карантине во Франции?

- Без прививок я вам очень не рекомендую больше ездить, - сказал он, нехотя отдавая паспорт. - Уверяю вас, скоро все эти пути через Венгрию и Хорватию закроют.

Честно говоря, надо иметь очень крепкие нервы и много обаяния, чтобы сейчас путешествовать по ЕС. У меня коленки дрожали, когда подходила к выходу на посадку, столько я натерпелась на таможне.

- Мы все привились, - сказал парень-официант в аэропортовой закусочной. - Заставили вот. Многие ставят прививку на прививку, кто много ездит по миру. Часто такое, что просишь QR-код, а человек сразу 3 — 4 достает — и китайские вакцины, и европейские, и американские, и ваши российские. Такие времена.

- У вас в Европе люди бастуют против «цифрового рабства» и этих QR-кодов. Недовольных много (Протесты проходят во Франции и в других странах Европы, но именно Германия стала центром «антиковидного сопротивления», насчитывающего миллион активистов).

- Тут с поводом и без повода бастуют. Да разве это поможет? Времена такие, - снова повторил он.

Действительно, где-то потихоньку, где-то сразу, но ограничения во всем мире пришли к общему: не хочешь делать прививку — сиди дома. Сопротивляться бесполезно. Либо плати за бесконечные ПЦР-тесты, и далеко не все страны их признают.

Первое, что я увидела по прилету в «Домодедово» — куча людей без масок. Это, честно, так с непривычки резануло глаза! По сравнению с Европой у нас пока полная свобода. Правда, кажется она мне теперь какой-то безрассудной удалью.

ВЕЗДЕ ВСЕ ОДИНАКОВО

«Купить сертификат о вакцинации» - популярный запрос не только в России.

- В Греции буквально только что прогремел большой скандал. Там вскрылось, что врачи за деньги обещали вколоть вместо вакцины физраствор. Плату брали, но кололи все равно прививки. И нашим, и вашим, давай спляшем, называется.

- В полиции Кельна теперь работает спецгруппа по борьбе с фальшивками, настолько велика проблема.

- США уже объявили, что в самую волшебную ночь Рождества будут пускать на главную площадь Нью-Йорка только привытых. ПЦР-тесты не прокатят.

- В Германии вообще отменили все новогодние ярмарки. Причем уже второй год подряд. Для консервативной Европы нарушение традиций — трагедия, но что делать.

- В Хорватии без сертификата о вакцинации не пускают даже на похороны.

- Во Франции отказывающимся от прививки даже запрещали платить зарплаты.

Кстати, мне кажется, что грамотнее всех поступил Израиль. Тут признают все сертификаты, но! Приезжающий с прививкой не одобренной ВОЗ, а наши российские пока именно в этой категории, должен пройти обязательный тест на наличие антител. Есть они — иди гуляй. Нет — карантин или обратно домой.