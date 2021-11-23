За месяц до рождества в Германии пришла пора открыться традиционным ярмаркам. Фото: REUTERS

США

Глава американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что для предотвращения опасного всплеска эпидемии COVID-19 может не хватить времени. Тревога Фаучи связана с тем, что в Штатах впервые за несколько недель кривая заболеваемости коронавирусом вновь начала расти, а предстоящие праздники – День Благодарения и Рождество, когда миллионы американцев отправятся в путь, чтобы навестить родственников и провести выходные с ними, отрицательно повлияют на эпидемиологические показатели.

Австрия

10-дневный локдаун, введенный в этой стране, вступил в силу. Все уверены, что он будет продлен еще на 10 дней. Жителям страны разрешается выходить из дома только для похода в магазин, визита к врачу или в аптеку, а также для занятий спортом. Магазины и учреждения, работа которых не отнесена к категории жизненно важных, закрыты. Австрия стала первой европейской страной, вернувшей локдаун.

Бельгия

В стране начались протесты против новых ограничений, введенных правительством. В выходные в демонстрации, состоявшейся в Брюсселе, приняло участие рекордное количество недовольных – порядка 35 тысяч человек. Чиновники пошли на крайние, ограничительные меры из-за стремительного роста заболеваемости.

ФРГ

Максимум заболевших COVID-19 обновляется в Германии 15-ый день подряд. Семидневный показатель, по данным немецкого Института им. Роберта Коха, составлял на начало этой недели 386,5 случая на 100 тыс. населения, неделей ранее он равнялся 303.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что к концу этой зимы все население Германии либо вакцинируется, либо столкнется с теми или иными последствиями пандемии. «Вероятно, к концу зимы, как иногда цинично говорят, практически каждый в Германии будет вакцинирован, исцелен или мертв», — цитируют СМИ мрачное пророчество Шпана, пока еще не поддерживающего идею обязательной вакцинации.

Израиль

Минздрав страны разъяснил испугавшую многих статистику смертности от COVID-19. Она показывала резкий рост смертности от COVID-19: в последнем отчете говорилось о 22 умерших за сутки, в то время как за всю предыдущую неделю от коронавируса в Израиле умерли «всего» 14 человек. Оказалось, что в стране по каким-то причинам несколько дней не выдавались свидетельства о смерти, а именно на основе этого показателя министерство формирует ежедневную сводку.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 23 ноября 2021 года:

Всего заболевших 258 079 329

Всего умерших 5 157 195

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 243 219 Умерших: 33 297

Всего:

Заболевших: 47 863 314 Умерших: 772 260

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 082 471 Умерших: 4 419

Всего:

Заболевших: 9 941 664 Умерших: 144 414

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 057 899 Умерших: 32 643

Всего:

Заболевших: 9 205 431 Умерших: 260 319

Германия

За последние 28 дней:

Заболевших: 924 609 Умерших: 4 009

Всего:

Заболевших: 5 418 774 Умерших: 99 212

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 721 749 Умерших: 5 930

Всего:

Заболевших: 8 573 524 Умерших 75 042

По данным Университета Джона Хопкинса.