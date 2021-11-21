Без макияжа и в растянутых трениках: Агутин показал Варум в домашней обстановке

Леонид Агутин и Анжелика Варум женаты уже 21 год. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Леонид Агутин поделился с поклонниками снимками домашней вечеринки. Артист рассказал, что они с женой Анжеликой Варум провели воскресный вечер в теплой и душевной компании самых близких друзей. Хозяева и гости сфотографировались на память в интерьерах загородного дома Агутиных. Среди приятелей артиста легко узнать актера Андрея Мерзликина, телеведущего Оскара Кучеру, музыканта Владимира Кристовского.

- Замечательно посидели вчера! Давно не виделись. И пели, и читали, и шутили. В общем, всё было, как надо. Разошлись довольно рано. Стареем. Хоть и не без доли кокетства пока об этом говорю, ибо самый неунывающий у нас батя, - рассказал Леонид в Инстаграме.

Подписчиков артиста смутил только один момент: на опубликованных им снимках его жена Анжелика предстает в домашнем виде. 52-летняя артистка снялась без макияжа, в растянутых спортивных штанах и явно тесноватом ей топе. Такой вид очень отличается от обычного элегантного образа звезды, какой поклонники привыкли видеть Варум на сцене. Да и в Инстагарме она публикует свои снимки в более изысканном виде. Впрочем, многие фолловеры решили, что Анжелика выглядит хоть и непривычно, но мило и по-домашнему.

Певица предстала перед поклонниками в необычном образе - без макияжа и в домашней одежде. Фото: Инстаграм.

А вот кто однозначно покорил сердца подписчиков и собрал массу комплиментов, так это отец Леонида Николай Агутин. В свои 86 лет звезда ВИА «Голубые гитары» выглядит бодрым и жизнерадостным и легко дает фору молодым. Николай Петрович сфотографировался в стильном спортивном костюме и наглядно продемонстрировал, что и в таком зрелом возрасте мужчинам не стоит отказываться от ярких и модных вещей.

«Долгих лет и здоровья Папе, он у Вас замечательный, а компания классная», «Как тепло на душе от ваших фотографий, молодцы!», «Батя – легенда, эпоха, дай Бог вам здоровья и счастья», - пишут фолловеры в комментариях.

В последнее время Анжелика Варум не так часто появляется на ТВ, как раньше. И если Леонид Агутин часто и охотно участвует в телешоу, то Анжелика предпочитает теперь все больше времени проводить дома. В интервью ютуб-блогу «А поговорить?» певица рассказывала, что она отстранилась от токсичной жизни внутри шоу-бизнеса. Артистка увлеклась виноделием: она купила виноградники в Темрюкском районе и развивает собственное производство.

Леонид показал Анжелику в домашней обстановке. Фото: Инстаграм.

С возрастом Варум смирилась с темпераментом мужа, не скрывавшего, что в браке он был не всегда верен. Анжелика уверена, что близким и любимым людям можно многое простить.

- Даже эти моменты (измены, в которых признавался Агутин – Ред.) я не хочу вычеркнуть из нашей жизни, - призналась Варум. - Я с ними росла. Когда вы будете в отношениях лет 10-15, то почувствуете, что отношение к человеку рядом с вами меняется. Моменты, которые были в приоритете, когда начинали отношения, трансформируются. Дальше вопрос только в том, насколько вы сможете жить в новой ипостаси. Обижаться на цунами — это же нелепо, да? А ведь это уносит жизни людей, калечит. Так же и тут. Можно понять и простить. А можно понять и не простить. И это ваш выбор.