Звезда сериала «Ход королевы» Аня ТЕЙЛОР-ДЖОЙ: Обожаю устраивать себе свидания с самой собой!

Аня бросила школу, чтобы учиться актерскому мастерству. Фото: Caitlin OCHS/REUTERS

Этот фильм, сделанный в непривычном сочетании жанров - мюзикла и хоррора, окончательно превращает в кинозвезду артистку, нежно любимую у нас за роль в сериале «Ход королевы». Когда я сообщаю ей об этом, Аня восклицает: «Как мило!» и вся покрывается нежным румянцем. Мы сидим под тентом венецианского отеля «Эксцельсиор», морской бриз колышет ее очень дорогое дизайнерское платье, приоткрывая растущие от шеи балетные ноги.

Смогла наконец разобрать свой рюкзак

- Такой фильм, как «Прошлой ночью в Сохо», нужно обязательно смотреть на большом экране! - восклицает Аня. - Режиссер Эдгар Райт заложил в него столько киноманских штучек, что зрителю гарантировано большое удовольствие.

- Где вам сподручнее сниматься - в сериалах или кино?

- У кино и у телевидения свои преимущества. Я очень сентиментальный человек, и это отражается на моем отношении к героиням, которых я играю. Поэтому я очень благодарна тому, что героине фильма «Ход королевы» мы смогли уделить целых семь часов. Я бы чувствовала несправедливость, если бы всю эту роль уложили в одну утреннюю съемку! И потом мне очень нравится сама идея интимной связи фильма со зрителями, которые смотрят его в уюте и красоте своего собственного дома. С другой стороны, кино обладает мощью и магией: покупая билет, ты сдаешься на милость художника, который покоряет тебя своим видением - настолько, что ты сидишь два часа в темной комнате, окруженная незнакомцами, и не отрываясь глядишь на экран! Мы многое потеряли бы, если бы кино или сериалы исчезли! Мне нравится находиться как будто между этими мирами. Я обожаю устраивать себе специальные выходы в свет, я называю их свиданиями с самой собой. Сначала я веду себя в мой любимый ресторан, а потом в кино - и это великолепно! Я не обращаю внимания на косые взгляды: «Что это она одна?» Я беру с собой в ресторан книгу и прекрасно себя чувствую!

- За время локдауна не начитались?

- Последние пять лет я постоянно работала. Конечно, нельзя сказать, что я благодарна пандемии, но я благодарна времени, которое она для меня высвободила. Впервые в жизни у меня появилось свободное время! Я снимаюсь с 18 лет, сейчас мне 25 - в такие годы человек формируется как личность. А я в это время прыгала из одного фильма в другой, поэтому столько всего пропустила в жизни! Надеялась наверстать это со временем, но это время все никак не наступало. Так что хотя бы за время локдауна я по крайней мере смогла разобрать свой рюкзак… Сейчас мне снова приходится работать как заведенной, и у меня опять не остается ни на что времени. Кстати, было так непривычно снова сниматься после локдауна. Я даже не была уверена, помню ли я еще, как это делается. Но, надеюсь, что все получилось.

Оглушительный успех британской актрисе принес сериал «Ход королевы». Фото: Кадр из фильма «Ход королевы», 2020 г.

«Не могу жить без обнимашек»

- Какие-то проекты сорвались из-за пандемии?

- Я должна была сниматься в заглавной роли в фильме «Фьюриоса» знаменитого Джорджа Миллера (австралийский режиссер «Безумного Макса». - С. Т.), но съемки остановились из-за локдауна… Я обожаю этого режиссера за его ум и талант и очень счастлива, что получила шанс поработать с ним! Кстати, он выбрал меня на эту роль, после того как увидел «Прошлой ночью в Сохо». Ему показали фильм - и сказали мне: «Жди звонка!»

- Съемки в боевиках Миллера обычно весьма изнурительны.

- Я этого не боюсь, поскольку с детства занималась балетом. Он научил меня дисциплине и тяжелой работе. Я еще не была в Австралии: там очень яркое солнце, а у меня бледная кожа - надеюсь, они к этому подготовятся!

- Вы не из актерской семьи. Как оказались в этой профессии?

- По необходимости! Мои братья и сестры были намного старше меня, со мной некому было играть, поэтому я сама себе придумывала истории и разных персонажей, в которых играла. Можно сказать, что я занималась этим всегда и всегда была счастлива, когда этим занималась. Я всегда хотела найти свой путь, потому что в повседневной жизни мне было некомфортно. Я хотела быть в каком-то другом мире, где мое существование имело бы больше смысла. Но, для того чтобы проникнуть в кино, мало одного творческого голода - нужны связи, агенты. Все это было очень непросто.

- Вы говорите, что взгляды людей вас не беспокоят. Возможно, их было бы меньше, если бы вы иногда меняли наряды Оскара де ла Ренты на спортивный костюм.

- Тогда я выгляжу на 12 лет! Меня не беспокоит, когда на меня смотрят, потому что у меня не очень хорошее зрение и я не ношу очков, да и контактные линзы тоже не всегда надеваю. Мне легко сделать вид, что я никого не вижу!

- Где вы сейчас живете?

- Там, где снимаюсь! Но моя семья до сих пор в основном живет в Буэнос-Айресе. Знаете, что было самым сложным для меня во время локдауна? Отсутствие объятий! Я начинаю свой день с объятий со всеми и этим же заканчиваю свой рабочий день. Это аргентинский способ общения с миром! Мне было очень сложно привыкнуть к тому, что сейчас мы здороваемся при помощи локтей.

Новый фильм Ани - лихо закрученный триллер «Прошлой ночью в Сохо». Фото: © FOCUS FEATURES LLC.

5 лучших фильмов Ани Тейлор-Джой:

«Ведьма» (2015)

«Сплит» (2016)

«Острые козырьки» (2019)

«Эмма» (2020)

«Ход королевы» (2020)

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Аня ТЕЙЛОР-ДЖОЙ родилась 16 апреля 1996 года в Майами в англо-испанской семье, в которой была младшей из шести детей. Отец - банкир, мать - психолог. Детство Ани прошло между Аргентиной и Англией. Занималась балетом и модельным бизнесом. В 14 лет на накопленные капиталы переехала в Нью-Йорк, а в 16 бросила школу, чтобы учиться актерскому мастерству. Дебютировала в большом кино главной ролью в историческом хорроре «Ведьма». За роль в сериале «Ход королевы» удостоена премии «Золотой глобус».