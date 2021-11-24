В интернете просят защитить вундеркинда Алису Теплякову от эксперимента родителей

Детский омбудсмен готова проверить семью 9-летней студентки МГУ

Глава многодетной семьи Тепляковых, где растят вундеркиндов, выдал порцию свежих фактов о себе - подкинул дровишек в костер всеобщего внимания, после того как в интернете появилась петиция в защиту его старшей дочери Алисы, девятилетней первокурсницы МГУ. Мы проверили, что правда, а что нет.

«Детей надо спасать от отца»

Петиция адресована уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Омбудсмена просят проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых, а также образовательное учреждение, выдавшее документы о среднем образовании. Обращение появилось на сайте онлайн-петиций в начале ноября, почти сразу после выхода передачи «Док-ток», в которой участвовала вся семья Тепляковых: Евгений, Наталия и их семеро детей.

В центре внимания, конечно, была Алиса, ведь она - единственная в стране, кто в 9 лет поступил в МГУ. Да, учится на платном, потому что на бюджет недобрала баллов и ЕГЭ сдала неблестяще. Но все равно случай уникальный. Вот только во время передачи, глядя на девочку, плакать хотелось: бледная, синяки под глазами, губы искусаны, вокализованные тики, похожие на кашель… Все время смотрела на папу, словно сверяясь, правильно ли говорит. А когда папа попытался ее погладить, отпрянула: «Не трогать! Ты меня сейчас сбил!» С девочкой все в порядке? Мы спрашивали и педиатра, и психолога - говорят, что ребенку нужна консультация специалиста, потому что «налицо эмоциональное и социальное расстройство». Очевидная причина - у девочки, по сути, отобрали детство, а физиологию не обманешь. Ребенку гораздо более важно в детском возрасте играть, а не читать на скорость сложные учебники.

Вот и в комментариях под петицией людей именно это особенно беспокоит: мол, детей спасать надо, кто-то должен прекратить жестокий эксперимент.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова обращение уже увидела и даже распорядилась собрать необходимую информацию о семье Тепляковых. «Мы считаем, что мнение должно быть экспертное и одной петиции, которая появилась в интернете, мало. Получим расширенную, объемную информацию, после этого будем выстраивать наши дальнейшие шаги», - объяснила она СМИ.

Мама тоже подписала

Петицию в защиту Алисы Тепляковы-старшие тоже видели. Среди прочих комментариев есть и ироничный пассаж от имени Наталии Тепляковой: «Полностью поддерживаем. Ай-ай-ай. Ужас-ужас. Куда только смотрят все. Все купили. Мы платим налоги, а они на них покупают все правоохранительные органы. И обучательные. Ай-ай-ай!!! Тепляковы». А в своем ЖЖ супруги опубликовали пост под названием «Кто и зачем хочет отправить Алису Теплякову в детдом», выложив там скриншоты некоторых высказываний под петицией и напомнив, что это все от зависти.

Отношение общества к ним Тепляковы считают неадекватным. Мол, вместо того чтобы искать мнимое неблагополучие, лучше бы поддержали их революционную методику обучения и помогли улучшить жилищные условия. Понятно же, что не сахар жить вдевятером в однушке, еще и обучать на дому своих ребятишек вместо школы (Тепляковы, напомним, оформили семейный детский сад, где Евгений официально работает воспитателем).

Родители Алисы считают, что нужно не проверять их, а помогать им. Например, дать новую квартиру. Фото: Канал «Россия К»

«У нас грамоты от управы»

«Официальные органы знают, как Алиса сдавала все аттестации», - заверил Евгений, беседуя с «МК». С нашими корреспондентами он перестал общаться, так как мы вечно не о том его спрашивали - не восхищались успехами детей, а пытались разузнать подноготную. Вот и в этот раз глава семейства заявил, что злые языки сомневаются в успехах его девочки потому, что не знают: есть процедура допуска к ЕГЭ, и фокусы там не проходят. Или ты освоил предмет и сдаешь, или нет. И аттестаты у его детей заслуженные. А еще привел новые факты, подтверждающие, что их семья абсолютно благополучная: «Есть многочисленные грамоты от официальных органов, включая управу района и школу, что мы окончили ШПР, школу приемных родителей, а полгода назад по инициативе префектуры собирали документы для номинации на медаль ордена «Родительская слава».

В управе Котловки (район в Москве, где живут Тепляковы) подтвердили: этим летом действительно вручили Евгению и Наталии благодарственное письмо «За сохранение прочных семейных уз и традиций и достойное воспитание детей» в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности.

- Почему решили отметить Тепляковых? - прошу уточнить.

- Потому что Алиса в этом году окончила 11 классов в 8 лет, а ее младший брат Хеймдалль - девять классов. И еще потому, что у них детский семейный сад. Такие же благодарности получили и другие семьи района, например, за победы детей в городских конкурсах.

- Это единственная награда от управы?

- Это не награда и не грамота, а именно благодарственное письмо. Других не было.

- А медаль ордена «Родительская слава»?

- Документы собраны и переданы в префектуру, дальнейшую их судьбу не знаем.

На «Госуслугах» сообщается, что есть орден «Родительская слава», он выдается ежегодно нескольким семьям из разных регионов России, которые воспитали семь детей или больше. Награжденные также получают 100 тысяч рублей на семью. А еще есть одноименная медаль ордена, ее дают за четверых и более детей, но без денежной выплаты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Хотели усыновить ребенка

С медалью разобрались - все правда. С грамотами тоже - не совсем правда: немногочисленные и не грамоты. Кроме этого, Евгений упомянул о школе приемных родителей. И об этом факте биографии кое-что удалось разузнать. Таких школ в Москве немало - есть государственные, есть платные. Информация размещена в интернете, и везде приглашают желающих усыновить ребенка или оформить опеку. В одной из школ по телефону сказали, что Тепляковых знают, Евгений и Наталия действительно обучались в одной из столичных ШПР. Это было несколько лет назад, супруги хотели усыновить ребенка. Почему - в школе не знают, но в то время родных детей у них было «меньше, чем сейчас».

Усыновление - дело благородное, но все же очень личное. Странно, что Евгений решил об этом говорить, пусть и в виде намека. Неужели инфоповоды закончились?