Злой рок в судьбе Валентины Малявиной: Пять мужей, тюрьма и слепота

Малявина была первой красавицей советского кино. В конце жизни она ослепла и последние 20 лет жила в пансионате. Фото: Mosfilm/Global Look Press и Канал «Россия 1»

Ушла из жизни известная актриса Валентина Малявина. Ей было 80 лет, последние 20 из них она провела в специализированном пансионате для слабовидящих. Малявина скончалась 30 октября, всеми забытая. Лишь 10 ноября на сайте Союза кинематографистов России появился первый некролог, когда ее уже тихо похоронили на Троекуровском кладбище.

Малявина считалась одной из самых красивых актрис советского кино 60 - 70-х годов. Она сыграла в фильмах «Первое свидание», «Иваново детство», «Портрет Дориана Грея», «Урок литературы», «Король-олень». А к ее ногам падали самые знаменитые мужчины советского кинематографа.

Потеря ребенка от Збруева

В загсе отказывались регистрировать брак 20-летнего Збруева и 17-летней Вали - невесте не хватало двух месяцев до совершеннолетия. Фото: Личный архив О. А. Мерцедина

Уже в 11-м классе за москвичкой Валей Малявиной ухаживал арбатский приятель и будущая звезда «Ленкома» Александр Збруев, ставший ее первым мужем.

- Мы были еще школьниками, когда Сашу за поведение выгнали из моей школы в другую. За ним тогда девочки толпами бегали. Но однажды он шел по Арбату, остановился около меня и, серьезно глядя мне в глаза, запросто сказал: «Ты мне очень нравишься». Чуть позднее мы оказались в одной компании со студентами Щуки, куда меня привела подружка. А потом пришел Саша Збруев и по-хозяйски увлек меня в другую комнату, где мы с ним целовались до умопомрачения.

Спустя несколько дней 20-летний Збруев позвал 17-летнюю Валентину к себе домой, и тогда, как уверяла Малявина, они стали по-настоящему близки. Через несколько недель выяснилось, что она беременна. Перед тем как сообщить новость родителям, решили самостоятельно оформить формальности в загсе, как «положено по советской морали».

«В загсе нас не хотели расписывать (мне до 18 двух месяцев не хватало), поэтому за разрешением мы пошли в райисполком, - вспоминала Малявина в мемуарах. - В 1959 году нам таки дали свидетельство о браке».

Ребенка от Збруева (дочку) Валентина потеряла на позднем сроке беременности. Малявина уверяла, что ее обманули: вызвали ей преждевременные роды (по ее мнению, это подстроили родители). По другой версии, она сама решилась на прерывание беременности.

- Моя доченька умерла, как мне пояснили, от недоношенности. Саша в тот момент был в отъезде. Узнав обо всем, он на меня накричал и избил меня тогда, - вспоминала Малявина. - Саша мечтал о нашем ребенке и не мог мне простить того, что случилось. Мы потом еще какое-то время прожили вместе, но былых отношений вернуть уже не смогли.

Страсти Тарковского

Андрей Тарковский был нежно влюблен в Валентину. Она уверяла, что их отношения были чисто платоническими. Фото: Mosfilm/Global Look Press

Малявина еще была замужем за Збруевым, но уже накручивала себя эмоциями - могла влюбиться в любого красавца даже заочно и самозабвенно по нему страдать.

- Меня вызвал Бондарчук - пробоваться на Наташу Ростову, - вспоминала актриса. - На пробе со мной должен был быть Олег Стриженов, в которого я тогда была влюблена смертельно, хотя и имела мужа. Я чего-то испугалась и на пробу не пошла. В тот же день проходила мимо старого мосфильмовского корпуса, как вдруг из окна меня окликнула женщина: «Девочка, зайдите-ка на минуту!» Мне объяснили, что нужна актриса с лицом, как у меня, и что сейчас придет режиссер, которого надо дождаться. Вдруг влетает Андрей Тарковский. Когда ему сказали, что меня пригласили пробоваться в «Иваново детство», он сморщился: «Я вас кого просил привести? Блондинку! И блондинка должна быть пышной!» А я брюнетка, и тогда худенькая была, обиделась и собралась уходить. Андрей спрашивает: «Проводить?» Я сказала: «Поступай как хочешь». И пошла к двери. Тарковский поймал меня за руку…

- Андрей мне часто звонил, что, конечно, не нравилось Саше, - отмечала Малявина. Она снималась в «Ивановом детстве», Збруев - в фильме «Младший брат» и, ревнуя, постоянно ей названивал со съемок.

Разговоры о том, что она и Тарковский - любовники, усилились после того, как они вместе в сентябре 1962 года съездили на кинофестиваль в Венецию, где фильм «Иваново детство» произвел фурор.

- Был ли у нас с Тарковским роман? Наверное, был. Мы вместе бывали за границей и вообще много времени проводили вдвоем: целовались в море, гуляли под луной, но… дальше этого наши отношения не пошли, - кокетливо поясняла потом актриса. - Они были платоническими, но при этом более сексуальными, чем если бы мы делили одну постель. Хотя никто не сомневался, что так оно и есть. Саша тоже так думал…

Она и трое любящих мужчин

От Арсенова актриса ушла к Александру Кайдановскому. Их бурный роман продолжался 6 лет. Фото: Кадр из фильма «Под крышами Монмартра», 1975 г.

Тарковский не обращал внимания на тот факт, что Малявина в законном браке, ревновал и сердился на Валентину за то, что она принимала приглашения сниматься у других режиссеров.

- Андрей считал, что я должна быть только его. Но я не хотела быть чьей-то рабыней, - рассуждала Малявина. Муж Збруев боялся, что она его бросит. В итоге Валентина действительно от него ушла, но не к Тарковскому, а к режиссеру Павлу Арсенову, позвавшему актрису в свой фильм «Подсолнух» на главную роль. Он потряс ее совершено новым образом, к тому же показался копией Жана Маре.

«С Сашей Збруевым мы вели светскую жизнь, думали, что очень взрослые (хотя были совершенными детьми), а здесь случилось нечто иное, - вспоминала в мемуарах романтичная Малявина. - Однажды вечером мы с Пашей гуляли, и вдруг оба словно очнулись! Мы целовались всю ночь. Так я ушла от Саши Збруева, хотя не хотела его обидеть. Просто сказала, что ухожу. «Куда?» - спросил Саша. «Я тебе оттуда позвоню». И действительно позвонила - от Арсенова. «Можно, я приду?» - спросил Збруев. Мне показалось это совершенно неудобным, а Паша, наоборот, очень обрадовался. Саша пришел, и мы втроем гуляли по бульвару.

Разведясь в 1963 году со Збруевым, Валентина сразу же зарегистрировала отношения с Павлом Арсеновым. Однако ей продолжал время от времени звонить Тарковский, и она не могла ему отказать в свиданиях.

«Он предлагал мне стать его женой. Очень многие актрисы, снимавшиеся у него, просто мечтали об этом. Терехова, Васильева… Как было объяснить ему всю невозможность его просьбы?! У меня были поездки, съемки и постоянная двойная боль при встрече с Сашей: и отпустить невозможно - так нужен, до отчаяния нужен, - и быть с ним невозможно, невозможно вот так грубо и пошло предать Павла… Нет, подобного я и врагу своему не пожелаю», - вспоминала актриса.

Умершая дочка долго снилась

Режиссер Павел Арсенов снял фильм «Гостья из будущего». Говорят, на роль Алисы Селезневой он искал девочку с глазами, как у Малявиной. Фото: Кадр из фильма «Треугольник», 1967 г.

В браке с Павлом Арсеновым (он снимет киношлягер «С любимыми не расставайтесь») Малявина прожила четыре года. Арсенов купил кооперативную квартиру у метро «Аэропорт», окружил Малявину заботой, хотел детей. 30 мая 1968 года актриса родила дочку. А уже 6 июня случилась трагедия, которая надломила: «Я родила очень красивую девочку. Она в роддоме умерла от сепсиса. Я потеряла рассудок».

Малявина вспоминала, что ее долго преследовали тревожные сны, в которых к ней приходила умершая дочка. Справиться с душевной болью помогала выпивка. «Тогда я подружилась с коньяком. По полстакана в день выпивала стабильно. Появилась пустота в душе», - признавалась она.

Музыкальную сказку «Король-олень» супруги задумывали снять для ожидаемой дочки. Съемки все же состоялись. Валентина играла принцессу Анжелу, а все вокальные партии за нее спела Алла Пугачева. Критики отмечали, что у фильма-сказки нет логичного финала, ходили слухи, так вышло из-за того, что Малявина во время съемок сбежала от Арсенова к другому, что вывело режиссера из рабочего ритма. Спустя 15 лет он снимет любимый детьми и взрослыми фильм «Гостья из будущего» - говорили, на главную роль искал девочку с такими же выразительными глазами, как у Вали Малявиной.

«Два сумасшедших»

На излете брака с режиссером Малявина с головой ушла в новый роман с женатым партнером по Театру Вахтангова Александром Кайдановским. Он был моложе ее на пять лет. В 1969 году во время гастролей в Новосибирске чувства накрыли обоих… «Он катался по полу, умоляя жену Ирину не считать его предателем. Черная, невозможная, почти животная страсть, обрушившаяся на него, не отпускала», - потом вспомнит знакомая Вера Шер. Жена Ирина забрала дочь от Кайдановского Дарью и уехала с ней в Ростов.

Муж Малявиной был готов простить супругу, считая, что ее роман - это попытка забыться после гибели ребенка.

«Некоторые считают актрису Малявину ангелом, другие - пушкинской русалкой, обманом уволакивающей в омут. Сходятся на одном: она чудовищно красива», - говорила про актрису знакомая Шер.

Кайдановский оказался жутким ревнивцем. Температура страстей в их отношениях зашкаливала. Малявина вспоминала, как однажды (когда еще она не ушла от мужа) она собралась от любовника возвращаться домой, а Кайдановский ее не выпустил - запер входную дверь изнутри, ключ спрятал. Пока он вышел на кухню, своенравная красавица рванула на балкон и по обледенелым перилам, рискуя сорваться, перебралась в соседнюю квартиру. Кайдановский решил, что его возлюбленная выпрыгнула из окна. Бросился на улицу искать ее тело, но, понятно, не нашел. А когда обнаружил Валю у соседей - она, переволновавшись, решила выпить вина, то привел ее обратно и, по ее признанию, от души побил…

Муж не хотел отпускать жену, отдавать любовникам квартиру. Но Малявина все же порвала с прошлым и ушла жить к Кайдановскому. Один знакомый скульптор уступил им временно антресоли в своей мастерской. Они страстно ссорились, бурно мирились, даже играли со смертью. Раз, изрядно выпив, договорились уйти из жизни, как Ромео и Джульетта. Малявина вспоминала, что первой бесстрашно взрезала себе вены. Кайдановский медлил. Когда же пол был залит кровью, все-таки решили вызвать скорую. После этого обоих на двое суток заперли в больнице.

«В течение тех шести лет, когда мы с Сашей были вместе, ума и рассудка там рядом не стояло, - рассказывала Малявина. - Если бы были рассудительными, сразу бы, я думаю, разошлись. А тут я переживала какую-то лихорадку, истинную страсть. Он хотел от меня детей, а я боялась. Тайком делала аборты».

Но так вышло, что Малявина сама же познакомила любимого с его будущей женой. В 1975 году ей предложили сниматься в боевике «Пропавшая экспедиция», но она отказалась и посоветовала режиссеру вместо себя

Евгению Симонову. В партнеры Симоновой дали Кайдановского. На съемках этого фильма он всерьез увлекся

Симоновой, позже она вышла за него замуж. Валентина без истерик отпустила. А вскоре у нее наметился бурный роман со студентом училища имени Щукина Станиславом Жданько.

Роман, закончившийся страшной трагедией.

Нож в сердце

За убийство своего любовника Стаса Жданько артистка получила 9 лет тюрьмы. Фото: Кадр из фильма «Ошибки юности», 1978 г.

Жданько был на 12 лет моложе Малявиной. Он с юности мечтал познакомиться с актрисой. Не скрывал своих чувств, не пропускал ни одного спектакля Малявиной и после окончания вуза пришел играть с ней на одной сцене - в Театр имени Вахтангова. Роман Малявиной и Жданько продолжался почти три года. В театре их называли «нашей актерской семьей». А Малявиной казалось, что он ей изменяет. Чуть ли не впервые Валентина испытывала жгучую ревность. Жданько стала раздражать ее повышенная ревнивость, а также ее алкогольные пристрастия. Актер тоже стал прикладываться к бутылке.

13 апреля 1978-го случилось непоправимое. В тот день Малявина и Жданько побывали в «Ленкоме» на премьере спектакля «Вор» с Виктором Проскуриным в главной роли. Затем вместе с другом отправились обмывать премьеру в ее квартиру на Арбате. После ухода Проскурина Жданько снова захотел выпить… Что было дальше, Малявина рассказывала путанно. Сначала поясняла, что вышла на кухню, а пьяный Стас сам себя ударил ножом. Потом вспомнила, что у них случилась ссора. Она приревновала его. Держала в руках нож, угрожая убить, если он от нее уйдет, а он неловко дернулся к ней и напоролся. То сгоряча говорила, что он в порыве ссоры сам разорвал на себе рубашку и крикнул: «На, режь!»

Когда Малявину обвинили в том, что она зарезала 24-летнего любовника, ее бывший возлюбленный Александр Кайдановский выступил на суде в ее защиту: «Она не виновата! Они просто Достоевского начитались». Друзья вспомнили, как он им говорил после разрыва: «Меня бы уже не было, если бы я остался с Валентиной».

С зоны писала Горбачеву

Сначала Малявиной удалось уйти от наказания - смерть Жданько была квалифицирована как несчастный случай. Спустя пять лет, в 1983 году, под давлением родственников и друзей Жданько дело о его смерти пересмотрели. Провели эксгумацию тела и вынесли вердикт об умышленном убийстве. Малявина вину на суде не признала. Суд приговорил ее к 9 годам заключения. Этапы ее тюремного пути: Бутырка - Красная Пресня - Можайская зона - Воронежская тюрьма - поселение в Ростовской области.

Эксцентричная Малявина и в неволе находила утешение в романах: влюбилась в крупного вора, криминального авторитета. В 1986 году она написала письмо Горбачеву, прося снизить ей срок. После этого ей заменили зону на поселение.

На свободу актриса вышла через 4,5 года, в 1988 году по амнистии. Она пыталась снова сниматься в кино, но былого успеха больше не было. Еще дважды выходила замуж: сначала за кузнеца Максима Краснова, брак быстро распался. Вторым мужем стал иконописец Владимир Красницкий. Через несколько лет Красницкий был убит на улице ножом в спину.

Если до тюрьмы любовниками Малявиной были порядочные мужчины, то потом возле вновь взявшейся за выпивку женщины все чаще появлялись проходимцы. Один, притворяясь ее воздыхателем, даже пытался мошенническим образом отнять квартиру. Случались попойки и драки. В одну из них собутыльник толкнул Малявину. Она упала, ударившись о косяк головой. Начались проблемы с глазами, актриса ослепла сначала на один глаз. Позже совсем потеряла зрение. Добрые люди помогли пристроить ее в пансионат, где был обеспечен уход.

А что потом?

20 лет одиночества

Последние 20 лет Малявина, потерявшая свою красоту, провела в одиночестве в пансионате. Ее мало кто навещал, за исключением священника и подруги. В последних интервью Малявина часто вспоминала Збруева. Говорила про него: «Моя первая любовь, первый мужчина, первый муж». Жалела, что сама его предала... Збруев не навещал Малявину в старости, говорил, что хочет запомнить ее молодой и красивой. Но, как говорят, иногда перечислял ей деньги.