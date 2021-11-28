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Дом. Семья27 ноября 2021 22:00

Comedy Club на выезде: Объявлены победители престижного конкурса «Самое смешное фото дикой природы»

Всего жюри рассмотрело более семи тысяч фотографий из самых разных уголков планеты
Евгений САЗОНОВ
Евгений САЗОНОВ
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«Давайте потанцуем!» Энди Паркинсон (Британия). Спецприз. Этим камчатским топтыгиным медведь наступил не только на ухо... Фото: Andy PARKINSON/Comedy Wildlife Photo Awards

«Давайте потанцуем!» Энди Паркинсон (Британия). Спецприз. Этим камчатским топтыгиным медведь наступил не только на ухо... Фото: Andy PARKINSON/Comedy Wildlife Photo Awards

Сomedy Wildlife Photo Awards - конкурс молодой (ему всего семь лет), но уже один из самых известных в мире. Ибо не только поднимает природу на смех, но и считает своим долгом ее всячески защищать.

«Я ниндзя!» Артур Тревино (США). 1-е место в номинации «Птицы на земле». Луговая собачка неожиданно дала отпор орлану. Тот настолько удивился, что вместо нее проглотил обиду. Фото: Arthur TREVINO/Comedy Wildlife Photo Awards

«Я ниндзя!» Артур Тревино (США). 1-е место в номинации «Птицы на земле». Луговая собачка неожиданно дала отпор орлану. Тот настолько удивился, что вместо нее проглотил обиду. Фото: Arthur TREVINO/Comedy Wildlife Photo Awards

Всего жюри рассмотрело более семи тысяч фотографий из самых разных уголков планеты. В финал прошли лишь 42. И только один самый забавный кадр получил Гран-при.

«Время идти в школу!» Чи Ки Тео (Сингапур). 1-е место в номинации «Водные животные». Выдра тащит детеныша учиться плавать. Малыш счастлив до безумия. Фото: Chee Kee TEO/Comedy Wildlife Photo Awards

«Время идти в школу!» Чи Ки Тео (Сингапур). 1-е место в номинации «Водные животные». Выдра тащит детеныша учиться плавать. Малыш счастлив до безумия. Фото: Chee Kee TEO/Comedy Wildlife Photo Awards

«Грязевая ванна». Вики Джейрон (США). 1-е место в номинации «Портфолио». У слонов свои грязные танцы. Фото: Vicki JAURON/Comedy Wildlife Photo Awards

«Грязевая ванна». Вики Джейрон (США). 1-е место в номинации «Портфолио». У слонов свои грязные танцы. Фото: Vicki JAURON/Comedy Wildlife Photo Awards

Победил англичанин Кен Дженсен со снимком «Ой!», демонстрирующим диалектичную ситуацию, весьма неприятную для главного героя - обезьяны, но забавную для зрителей, которым это невоспитанное животное показывало зубы (и не только зубы).

«Вот и осень пришла...» Джон Спирс (Британия). Фото: Приз зрительских симпатий.

«Вот и осень пришла...» Джон Спирс (Британия). Фото: Приз зрительских симпатий.

«Ой!» Кен Дженсен (Британия). Гран-при. Примат, активно пытавшийся показать, какой он огромный и страшный, не удержался на тросе... и продемонстрировал, что не такой уж он и большой. Фото: Ken JENSEN/Comedy Wildlife Photo Awards

«Ой!» Кен Дженсен (Британия). Гран-при. Примат, активно пытавшийся показать, какой он огромный и страшный, не удержался на тросе... и продемонстрировал, что не такой уж он и большой. Фото: Ken JENSEN/Comedy Wildlife Photo Awards

Дженсен в приветственном слове горячо поблагодарил жену Мин, которая очень помогает ему творить. Хотя бы тем, что не выносит мозг, когда муж отправляется на фотоохоту к черту на кулички, где так много диких обезьян. Ведь для мужчины такие скандалы - как стальным тросом по... ну вы поняли.

Живой уголокЖивой уголок: Окно в природу