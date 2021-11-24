Бал дебютанток tatler: Платья от-кутюр и бриллианты по цене квартиры

В доме Пашкова состоялся юбилейный, десятый Бал дебютанток Tatler. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чем удивить детей, у которых с пеленок есть все, в глянцевом журнале придумали еще 10 лет назад. Ежегодный бал, на котором дочки знаменитостей кружатся в вальсе, в историческом особняке Пашкова гремит каждую осень. Несколько месяцев девчонки репетируют в залах Большого театра с приглашенными отсюда же партнерами, летают в Европу на примерки платьев, щеголяют в бриллиантах за несколько миллионов (их спонсоры дают «на выгул»). Знакомимся с юными наследницами, блиставшими в этом году на Балу дебютанток Tatler.

Мария Табакова, 15 лет

Мария Табакова с мамой и братом Павлом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочь Олега Табакова

Платье от Alberta Ferretti, цена - около 250 тысяч рублей

15-летняя Маша нечасто выходит в свет, хотя у младшей наследницы мэтра есть масса возможностей покрасоваться перед камерами вместе с мамой Мариной Зудиной. Поэтому Бал дебютанток Tatler, где Табакова оказалась самой младшей, стал для нее настоящим звездным часом - даже маме и брату Павлу досталось меньше внимания.

Свое платье Маша впервые увидела в Милане, в модном доме Ферретти, куда ее позвали на примерку. Наряд оказался капризным и никак не хотел садиться на хрупкую девичью фигуру. В итоге горловину пришлось оторвать и перешить - успели аккурат к балу. Для дебютантки этот опыт оказался полезен: она и сама мечтает стать модельером. А вот в актерство идти боится: слишком уж многого ждут от дочери Олега Павловича.

Марианна Газманова, 17 лет

Марианна Газманова с папой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочь певца Олега Газманова

Платье от Valentin Yudashkin, цена - около 200 тысяч рублей

Дочь «есаула» на балу сияла в платье от Юдашкина, а значит, не летала на примерку за границу. Впрочем, кого из звездных отпрысков удивишь каникулами в Европе? Тем более Марианна целый год училась в Риме. Платье расшито вручную, поэтому о его стоимости можно только догадываться. В декабре дочке певца исполнится 18, а в следующем году она планирует поступать на международный бизнес. Как недавно признался Газманов, к совершеннолетию наследница попросила у него в подарок «гелик» - дорогущий джип Mercedes Gelandewagen. Но артист отделался болонкой, которую подарил заранее. Назвали Геликом.

Полина Цыганова, 16 лет

Полина Цыганова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочь актера Евгения Цыганова

Платье от WOS, цена - около 150 тысяч рублей

Старшая из семи (!) детей Цыганова от актрисы Ирины Леоновой на балу вела себя так скромно, что репортеры не сразу признали в ней дебютантку. Поговаривали, что ради праздника наследницы экс-супруги воссоединятся на один вечер хотя бы ради памятных снимков, ан нет: Леонова на празднике жизни замечена не была, а Цыганов прятался от камер, покуривая во дворике. Дочкой он и без того гордится: Полина собирается поступать в театральный и уже снялась в нескольких сериалах.

Ксения Севенард, 21 год

Ксения Севенард Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочь экс-депутата Госдумы Константина Севенарда, праправнучка примы Мариинского театра Матильды Кшесинской

Платье от Ralph Lauren, цена - около 300 тысяч рублей

На старинном паркете Дома Пашкова Ксения стала главной звездой: именно ее на зависть остальным девчонкам поднял в воздух и закружил партнер - артист Большого театра. Главную партию дебютантке доверили не случайно. Севенард - потомственная балерина, пошла по стопам знаменитой прапрабабушки, которая не только блистала на лучших сценах, но и покорила самого Николая II. За платьем для бала праправнучка Кшесинской летала в Милан. Причем этот наряд сразу сел как влитой - его даже не пришлось подгонять по фигуре.

София Крапивина, 18 лет

София Крапивина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочь продюсера Нателлы Крапивиной

Платье от RASARIO, цена - около 170 тысяч рублей

Если пару лет назад Нателла Крапивина появлялась на тусовках исключительно со Светланой Лободой, то теперь с ней повсюду дочь София. При таких внешних данных она легко могла бы стать моделью, но зачем, если семья может позволить себе обучение на дизайнера, да еще и в престижном лондонском колледже. В разработке платья Крапивина-младшая принимала непосредственное участие.

Лидия Кутепова, 16 лет

Лидия Кутепова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочь актрисы Ксении Кутеповой

Платье от Chanel, цена - около 400 тысяч рублей

Один из самых дорогих нарядов бала, который дебютантке доставили прямиком из Парижа, в сети обидно прозвали «розовой занавеской». Впрочем, юная Лидия, ученица детской художественной школы имени Серова, по историческому особняку вышагивала с гордым видом: «Я художник - я так вижу!» Девушку сопровождал отец - режиссер Сергей Осипьян.

Эммануэль Турецкая, 16 лет

Эммануэль Турецкая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочь народного артиста РФ Михаила Турецкого

Платье от EDEM COUTURE, цена - около 350 тысяч рублей

Из списка участниц-2020 (в прошлом году бал отменили из-за пандемии) лишь одна Эммануэль перекочевала в 2021-й. Первоначальное платье за это время испортилось, и дебютантке экстренно пришлось подбирать новый наряд. В остальном у дочери Турецкого все без сюрпризов: на радость отцу она занимается музыкой и пишет песни, поступила в училище при консерватории Чайковского.

Дочь пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова уже была дебютанткой несколько лет назад.

Лиза Пескова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот раз 23-летняя Лиза Пескова пришла поддержать новых участниц, нарядившись в платье от RASARIO.

Гному Гномычу (Саше Плющенко) до возраста дебютанток еще далеко. Но он стал достойным кавалером для своей мамы.

Яна Рудковская с сыном Сашей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Яна Рудковская на балу блистала в наряде ливанского модельера Джорджа Хобейка.