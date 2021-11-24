Иммунолог назвал пять причин, по которым ПЦР-тесты на коронавирус могут давать ложный результат при Дельта-штамме

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Без ПЦР-теста на коронавирус по нынешним временам никуда. Он может понадобиться не только тем, кто подозревает, что впервые встретился с возбудителем ковида, но и переболевшим. А также привитым, поскольку вакцина защищает в первую очередь от тяжелых осложнений болезни, риск заражения при этом не исключен.

Чтобы не передать инфекцию своим родным, особенно пожилым и ослабленным родственникам, коллегам по работе и остальным окружающим, вовремя принять меры по самоизоляции и лечению очень важно получить достоверный результат анализа на COVID-19. Несмотря на обилие экспресс-тестов самым точным, признанным «золотым стандартом» диагностики ковида остается ПЦР-тест. Но и на солнце, как известно, бывают пятна. В каких случаях и по каким причинам такой анализ может «не заметить» коронавирусную инфекцию, выдав ложноотрицательный результат? Насколько велика вероятность ложноположительного «вердикта»? Об этом kp.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Причина 1: неподходящий срок сдачи теста

- По предварительным данным (окончательных подтверждений пока нет) при заражении Дельта-вариантом немного сократился инкубационный период заболевания. То есть срок от момента инфицирования до появления симптомов болезни. Если при заражении ранними постуханьскими линиями новой коронавирусной инфекции такой период составлял в среднем 6,5 дней, то теперь медианный (то есть средний у большинства заболевших. - Ред.) срок снизился до 5 дней, - поясняет Николай Крючков. - При этом как минимум инкубационный период может составлять около 2-х дней, а как максимум - 10-12.

ПЦР-тест способен распознать коронавирус в такие сроки:

- примерно за один день до появления симптомов болезни,

- начиная с 1-го дня клинических признаков заболевания (лихорадка, кашель, насморк и т.д.),

- в среднем до 7-8-го дня после появления первых симптомов. «После этого инфекция развивается преимущественно в легких и других органах, а в мазках из рото- и носоглотки у многих пациентов уже нет генетического материала коронавируса, который «ловит» ПЦР-тест», - рассказывает эксперт.

СОВЕТ

Таким образом, надежнее всего сдавать анализ с 1-го до 7-8-го дня после появления симптомов болезни. Если же у вас был контакт с больным и есть возможность определить предполагаемую дату инфицирования, то можно отсчитать 2 дня от нее - тогда есть шанс, что ПЦР-тест «поймает» коронавирус на самом раннем сроке, еще до начала симптомов.

«Начиная с 8-го дня болезни результат ПЦР-теста, хоть и с большой вероятностью не обнаружит возбудителя ковида, строго говоря не будет ложноотрицательным, - уточняет Николай Крючков. - Ведь к этому времени искомый материал, скорее всего, действительно уже исчезнет из ротоглотки и носоглотки пациента. Однако сама инфекция, перейдя на другие органы, еще никуда не денется (если только человек не победит ее и не выздоровеет). Поэтому для диагностики COVID-19 в более поздние сроки в больницах кроме ПЦР-теста применяют и другие инструменты: КТ легких, анализы на антитела и др.».

В ПЦР-лаборатории диагностического клинического центра. Фото: Алиса ТИТКО

Причина 2: неправильный забор биоматериала

- Запомните: для ПЦР-теста на коронавирус у вас обязательно должны взять мазок из ротоглотки и из носоглотки, поместив полученный материал в одну пробирку, - подчеркивает эксперт.

Если медсестра или врач поместит стик (ватную палочку) недостаточно глубоко или вовсе решит избавить вас от болезненных ощущений, ограничившись лишь мазком из ротоглотки, то вероятность ложноотрицательного результата заметно возрастает!

И уж точно мало можно рассчитывать на достоверный результат при самостоятельном взятии биоматериала пациентом. «Таким методом я вообще не рекомендовал бы пользоваться. Не высоки шансы, что вы или ваши близкие, не имеющие навыков забора биоматериала, «достанут» стиком туда, куда действительно требуется», - говорит Николай Крючков.

ВАЖНО

Неправильный забор биоматериала - частая причина ложноотрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус.

Причина 3: нарушение правил подготовки к сдаче анализа

Вот эти элементарные правила, которые по незнанию легко нарушить:

- не полоскать горло, не промывать нос, не чистить зубы,

- не есть, не рассасывать таблетки и не использовать жевательную резинку.

Все это нужно перестать делать за часа 3 до сдачи мазков на ПЦР-тест, поясняет Николай Крючков. Иначе есть вероятность, что возбудитель ковида частично будет удален из ротоглотки и его не окажется в том месте, куда медсестра дотронется стиком для забора биоматериала. Более жесткие требования, которые встречаются на сайтах медицинских лабораторий (к примеру, не есть и не пить за 6-8 часов до взятия мазка) – попытка исключить любые риски получения ложноотрицательных результатов. Однако это скорее перестраховка, считает эксперт: «Вирус не «уходит» из верхних дыхательных путей из-за попадания на них жидкости или контакта с твердой пищей, а лишь может частично смываться с поверхности слизистых».

Причина 4: контаминация (загрязнение) биологического образца в лаборатории

- На практике это встречается не так часто, в крупных сетях коммерческих или государственных лабораторий обычно тщательно контролируется соблюдение санитарно-гигиенических правил, - отмечает эксперт. - Контаминация означает, что на ватную палочку попадает не только биоматериал самого пациента, но и каким-то образом происходит загрязнение другими веществами. В частности, медсестра может не поменять перчатки после предыдущего клиента, нечаянно дотронуться и т. п.

Чтобы избежать подобных рисков, надежнее обращаться в медицинские лаборатории с хорошей репутацией.

Причина 5: степень точности (чувствительности и специфичности) тест-системы

- В разных лабораториях используют различные тест-системы для выявления возбудителя COVID-19, в России их зарегистрировано несколько десятков, - рассказывает Николай Крючков. - Тест-система с высокой чувствительностью с большей вероятностью «поймает» коронавирус на самых ранних сроках. Специфичность означает, что тест должен хорошо распознавать именно SARS-CoV-2 и отличать его от родственных коронавирусов, вызывающих сезонные простуды (иначе есть риск ложноположительного результата).

Самостоятельно разобраться в особенностях тест-системы невозможно, поэтому общий совет эксперта - опять же ориентироваться на репутацию медицинской лаборатории. Крупные сетевые коммерческие и гослаборатории, как правило, используют тест-системы с оптимальными свойствами, позволяющими получить наиболее достоверный результат, отмечает специалист.

ВОПРОС В ТЕМУ

Можно ли заразиться, сдавая анализ?

В кабинете до меня могло побывать немало людей с ковидом, на время забора мазков придется снимать маску, насколько велик риск заразиться? - задумываются те, кто особенно опасается за свое здоровье.

- Полностью исключить такой риск нельзя, но на самом деле он близок к нулю, - успокаивает Николай Крючков. - Да, при Дельта-варианте у инфицированных людей повышенное вирусовыделение. Однако и вы, и те, кто был до вас, снимают маску на считанные доли минуты. Медицинский персонал носит маски и перчатки. Помещения подвергаются антисептической обработке. Подхватить за столь короткое время достаточную для заражения дозу коронавирусной инфекции крайне маловероятно.