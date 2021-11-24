Можно ли спать рядом со смартфоном: что говорят исследования ученых

Вы хотя бы раз задумывались, а не приносит ли это вреда – постоянно находиться так близко к телефону? Фото: Shutterstock

Наверняка вы тоже спите рядом со смартфоном – гаджет лежит на расстоянии вытянутой руки. В России статистики пока нет, а вот Bank of America подсчитал, что 71% американцев спят со своими телефонами или рядом с ними. Из них у 13% аппарат и вовсе лежит прямо в кровати.

В любом случае, вы хотя бы раз задумывались, а не приносит ли это вреда – постоянно находиться так близко к гаджету? Не влияют ли радио-волны на мозг и здоровье? Разумеется, это «очень вредно и объясняет множество современных болезней» – считают одни ученые. «Абсолютно безопасно» – утверждают другие исследования. Давайте разбираться.

МАСШТАБНАЯ РАБОТА В ЛАБОРАТОРИИ

Некоторое время назад подвели итоги масштабному исследованию длиной в 10 лет, которое проводилось по заказу правительства США. Надо было выяснить, как влияет на человека его телефон.

Правда, отдуваться за людей пришлось лабораторным мышам. Ученые обстреливали их радиочастотным излучением разного уровня и смотрели, что будет.

Выводы не порадовали:

- Наши исследования показали, что радиочастотное излучение с частотами и модуляциями, которые используются в сотовой связи, может вызывать неблагоприятные биологические эффекты, – рассказал один из авторов исследования и старший научный сотрудник Национального института здоровья окружающей среды Джон Бухер.

Исследование Бухера обнаружило опухоли в сердцах, головном мозге и надпочечниках самцов мышей, которых подвергли воздействию радиочастотного излучения.

Правда, доказательства у таких побочных эффектов неоднозначные. И до конца так и не ясно, что именно вызвало опухоли. Как известно, «после» - не значит «в следствие».

Да и сам Бухер утверждает, что никогда не собирался дать окончательный ответ на вопрос о вреде мобильных. Мол, исследования нужно продолжать, учитывая полученные данные.

Что касается гаджетов, он выступает в роли Капитана Очевидность: чем больше активно используете смартфон, например, разговариваете по нему, тем выше риск переборщить с вредным излучением.

СЕКРЕТЫ СТАТИСТИКИ

С ним готов поспорить Ларри Джанк, доктор медицины, нейроонколог и профессор неврологии в Мичиганском университете:

- Если риск вообще есть, я думаю, он минимален. Мы не наблюдаем роста опухолей головного мозга с тех пор, как стали широко использовать мобильные телефоны.

Более того, ученый отметил, что исследование, демонстрирующее любую связь между излучением телефонами и опухолями мозга, непоследовательно и «методологически ошибочно».

Другие специалисты с большим беспокойством смотрят на исследования.

- Есть убедительные доказательства того, что воздействие электромагнитного излучения действительно вредно, – уверен директор Центра семейного и общественного здоровья Калифорнийского университета в Беркли Джоэл Московиц.

Он приводит результаты десятка недавних исследований, в том числе китайские опыты 2017 года, с помощью которых было обнаружено, что особо активные пользователи мобильных телефонов подвергаются повышенному риску развития глиомы – типа злокачественной опухоли в головном и спинном мозге.

Годом позже в Великобритании подсчитали число онкологических больных за последнее время. Оказалось, что с 1995-го по 2015-й больше чем в два раза выросло число случаев глиобластомы, злокачественной опухоли головного мозга. А ведь это как раз то время, когда мобильники из предмета роскоши превратились в непременный аксессуар.

Еще страшнее: выросло количество опухолей лобных и височных долей – тех самых мест, которые непосредственно контактируют с телефоном во время звонков.

Опухоли головного мозга – не единственное, что может побеспокоить пользователей мобильных телефонов.

- Если вы посмотрите на современные смартфоны, то увидите, что антенны расположены по углам – как вверху, так и внизу. Но основная часть сотового сигнала направляется вниз через нижние антенны, в область шеи, – обратил внимание Московиц.

Он называет опухоли шеи и щитовидной железы особенно опасными. Здесь, опять же, статистика растет. Например, по данным Американского онкологического общества (ACS), заболеваемость раком щитовидной железы утроилась за последние три десятилетия и растет быстрее, чем любой другой тип рака.

Но ни один из этих результатов не доказывает, что виноваты именно мобильные телефоны. Та же ACS оговаривается, что рост заболеваемости этими видами рака можно объяснить лучшей аппаратурой для их обнаружения – врачи и пациенты просто получили доступ к ультразвуковым исследованиям щитовидной железы. То есть выросла не заболеваемость как таковая, а улучшилась диагностика.

5G ЗАРАЖАЕТ КОВИДОМ?

Почему так сложно определить потенциальное воздействие гаджетов на здоровье? Одно из огромных препятствий в том, что технологии, которые используют эти устройства, постоянно развиваются, а исследования их воздействия на здоровье часто отстают на пару лет, а то и все десять.

- В большинстве эпидемиологических исследований, посвященных риску развития опухолей мозга, в период с начала до середины нулевых были собраны данные от пользователей, которые пользовались старыми моноблоками или раскладными телефонами с сотовой технологией 1G или 2G. Между тем, телекоммуникационная отрасль сейчас продвигается вперед с технологиями 5G, хотя у экспертов в области здравоохранения до сих пор почти нет данных о 4G, – рассказал Московиц.

Кстати, более двухсот ученых и врачей призвали ввести мораторий на развертывание 5G до тех пор, пока не будет обеспечена его безопасность. А в интернете развернулись бои – сторонники теории заговоров уверены, что именно вышки 5G заражают коронавирусом или превращают людей в рептилоидов.

СОН В АВИАРЕЖИМЕ

Давайте вернемся к вопросу, стоит ли спать рядом с телефоном? Московиц говорит, что риск опухолей не стоит на первом месте в списке проблем, потому что телефон, когда его владелец спит, не передает радиоволны так же стабильно, как во время разговора.

Но он уверен, что вполне вероятно, что низкое ночное облучение может нарушить сон и вызвать неврологические эффекты. Например, есть небольшое исследование 2016 года из Германии. Тогда ученые обнаружили, что излучение мобильного телефона, похоже, изменило структуру сна мужчин. Хотя последствия этих изменений для здоровья так и не ясны.

Какие бы риски ни существовали, у детей они могут быть повышены.

- Я лично считаю, что детей следует отговаривать от сна с телефоном под подушкой, поскольку считается, что радиоволны проникает в их ткани глубже, чем у взрослых, – отметил Бухер.

Вывод очевиден: держите телефон подальше от спальни. А если вы используете его в качестве будильника, переключите гаджет в режим полета, который не дает ему посылать или получать сигналы (во всяком случае, так полагает Московиц). Он также повторяет свой давний совет использовать наушники при звонках и держать телефон подальше от тела.