Собрали последние новости и статистику по коронавирусу в мире на сегодня, 24 ноября 2021 года
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Германия
В стране нужно ввести всеобщую вакцинацию, причем немедленно. С таким заявлением выступил премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Не без гордости он заметил, что именно в Баварии лучшая в Германии и всем мире система здравоохранения, но даже она начинает испытывать сложности под давлением все новых пациентов. По словам Зедера, если сейчас не начать обязательную вакцинацию, уже скоро в больницах просто не будет мест для новых жертв четвертой волны ковида.
Впрочем, в Баварии не только хорошие больницы, но и традиционно невысокий уровень вакцинации — речь не только о прививках от ковида, кстати.
Нидерланды
Эта страна отличилась самыми громкими в Европе протестами против ковидных ограничений. Митингующие били стекла магазинов, переворачивали полицейские машины и закидывали стражей порядка камнями. Те отвечали струями из водометов и предупредительными выстрелами.
А ведь дела с заболеваемостью коронавирусом тут обстоят очень и очень тревожно. Тяжелых пациентов так много, что некоторых приходится отправлять в соседнюю немецкую землю Северный Рейн-Вестфалию. Машины скорой помощи с больными выезжают из Роттердама, где просто не осталось свободных аппаратов искусственной вентиляции легких.
Тем временем городские власти Амстердама приняли решение отменить все новогодние торжества. Так что никаких народных гуляний в этот раз не будет, как и шоу фейерверков. В прошлом году в стране ввели крупные штрафы за самовольный запуск фейерверков. На смену «частным» огненным шоу должно было прийти общегородское представление, но в этом году праздники пройдут в тишине.
Израиль
Здесь от ковида начали вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет. Для этих целей местный Минздрав одобрил только одну вакцину — Pfizer. Как показывают соцопросы, до половины родителей готовы привить своих детей. Как и во случае со всеобщей вакцинацией взрослых, израильские власти стараются показать хороший пример. Тогда первым под камеры привился Бинжамин Нетаньяху, бывший в то время премьер-министром. Сейчас правительство возглавляет Нафтали Бенет, который в прямом эфире держал за руку своего 9-летнего сына Давида, когда тому делали укол.
Индия
Пока в Европе бушует четвертая волна ковида, в Индии сообщают о минимальных показателях по новым случаям коронавируса. Последние два дня там регистрируют порядка 7,5 тысяч новых больных — таких цифр не было с мая прошлого года. Может, для других стран такой уровень заболеваемости выглядел бы тревожным, на в Индии с ее миллиардом человек населения им только рады. Ведь еще несколько месяцев назад ситуация в стране была катастрофической: не хватало больничных коек, аппаратов ИВЛ, кислорода, лекарств. Не было и свободных мест в моргах, поэтому трупы сжигали просто на улицах.
Сейчас же индийские власти отчитываются, что использовали больше миллиарда доз вакцин от коронавируса, больше 768 миллионов человек укололись хотя бы раз.
Данные на 24 ноября 2021 года:
Всего заболевших 258 608 650
Всего умерших 5 163 826
США
За последние 28 дней:
Заболевших: 2 284 442 Умерших: 33 068
Всего:
Заболевших: 47 953 028 Умерших: 773 275
Великобритания
За последние 28 дней:
Заболевших: 1 091 755 Умерших: 4 424
Всего:
Заболевших: 9 985 393 Умерших: 144 579
Россия
За последние 28 дней:
Заболевших: 1 055 485 Умерших: 32 813
Всего:
Заболевших: 9 238 330 Умерших: 261 526
Германия
За последние 28 дней:
Заболевших: 963 137 Умерших: 4 289
Всего:
Заболевших: 5 472 957 Умерших: 99 558
Турция
За последние 28 дней:
Заболевших: 718 942 Умерших: 5 891
Всего:
Заболевших: 8 598 380 Умерших 75 235
По данным Университета Джона Хопкинса.