Собрали последние новости и статистику по коронавирусу в мире на сегодня, 24 ноября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия

В стране нужно ввести всеобщую вакцинацию, причем немедленно. С таким заявлением выступил премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Не без гордости он заметил, что именно в Баварии лучшая в Германии и всем мире система здравоохранения, но даже она начинает испытывать сложности под давлением все новых пациентов. По словам Зедера, если сейчас не начать обязательную вакцинацию, уже скоро в больницах просто не будет мест для новых жертв четвертой волны ковида.

Впрочем, в Баварии не только хорошие больницы, но и традиционно невысокий уровень вакцинации — речь не только о прививках от ковида, кстати.

Нидерланды

Эта страна отличилась самыми громкими в Европе протестами против ковидных ограничений. Митингующие били стекла магазинов, переворачивали полицейские машины и закидывали стражей порядка камнями. Те отвечали струями из водометов и предупредительными выстрелами.

А ведь дела с заболеваемостью коронавирусом тут обстоят очень и очень тревожно. Тяжелых пациентов так много, что некоторых приходится отправлять в соседнюю немецкую землю Северный Рейн-Вестфалию. Машины скорой помощи с больными выезжают из Роттердама, где просто не осталось свободных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Тем временем городские власти Амстердама приняли решение отменить все новогодние торжества. Так что никаких народных гуляний в этот раз не будет, как и шоу фейерверков. В прошлом году в стране ввели крупные штрафы за самовольный запуск фейерверков. На смену «частным» огненным шоу должно было прийти общегородское представление, но в этом году праздники пройдут в тишине.

Израиль

Здесь от ковида начали вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет. Для этих целей местный Минздрав одобрил только одну вакцину — Pfizer. Как показывают соцопросы, до половины родителей готовы привить своих детей. Как и во случае со всеобщей вакцинацией взрослых, израильские власти стараются показать хороший пример. Тогда первым под камеры привился Бинжамин Нетаньяху, бывший в то время премьер-министром. Сейчас правительство возглавляет Нафтали Бенет, который в прямом эфире держал за руку своего 9-летнего сына Давида, когда тому делали укол.

Индия

Пока в Европе бушует четвертая волна ковида, в Индии сообщают о минимальных показателях по новым случаям коронавируса. Последние два дня там регистрируют порядка 7,5 тысяч новых больных — таких цифр не было с мая прошлого года. Может, для других стран такой уровень заболеваемости выглядел бы тревожным, на в Индии с ее миллиардом человек населения им только рады. Ведь еще несколько месяцев назад ситуация в стране была катастрофической: не хватало больничных коек, аппаратов ИВЛ, кислорода, лекарств. Не было и свободных мест в моргах, поэтому трупы сжигали просто на улицах.

Сейчас же индийские власти отчитываются, что использовали больше миллиарда доз вакцин от коронавируса, больше 768 миллионов человек укололись хотя бы раз.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 24 ноября 2021 года:

Всего заболевших 258 608 650

Всего умерших 5 163 826

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 284 442 Умерших: 33 068

Всего:

Заболевших: 47 953 028 Умерших: 773 275

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 091 755 Умерших: 4 424

Всего:

Заболевших: 9 985 393 Умерших: 144 579

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 055 485 Умерших: 32 813

Всего:

Заболевших: 9 238 330 Умерших: 261 526

Германия

За последние 28 дней:

Заболевших: 963 137 Умерших: 4 289

Всего:

Заболевших: 5 472 957 Умерших: 99 558

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 718 942 Умерших: 5 891

Всего:

Заболевших: 8 598 380 Умерших 75 235

По данным Университета Джона Хопкинса.