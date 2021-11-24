«Переспал с половиной страны»: Седокова призналась, что только с третьим мужем Янисом Тиммой нашла свое счастье

Анна Седокова и Янис Тимма поженились год назад. Фото: Инстаграм.

Год назад Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Пару не смущает большая разница в возрасте: Анна на 9 лет старше супруга. По словам Седоковой, только с Янисом она, наконец, нашла настоящее счастье. А ведь за плечами у нее – длинный шлейф несчастливых браков и неудачных романов. Сейчас артистка уверена, что она никогда не любила по-настоящему, и только Тимма сумел растопить ее сердце.

Одним из самых болезненных для нее воспоминаний стала семейная жизнь с первым мужем - футболистом киевского «Динамо» Валентином Белькевичем. Певица признается, что хотя тогда она уже выступала в популярнейшей группе «ВИА Гра», все равно оставалась стеснительной и наивной. Чем ее муж активно пользовался, начав изменять сразу после свадьбы.

Седокова вышла замуж за Белькевича в 2004 году, когда узнала, что беременна от него. Певице тогда исполнился 21 год.

- Я выходила из роддома, будучи женой капитана сильнейшей команды, обеспеченного человека, с дерматиновой розовой сумочкой в руках, на которой был нарисован плюшевый мишка. Я настолько была дитем! – рассказала Седокова в YouTube-шоу «вМесте».

Седокова вышла замуж за Белькевича в 2004 году, когда узнала, что беременна от него. Фото: Инстаграм.

Валентин был старше на десять лет. Штамп в паспорте и рождение дочки не заставили спортсмена остепениться – он открыто гулял и проводил ночи вне дома.

- Я с этой сумкой, с ребенком и мужем, который уже переспал с половиной страны, имел обильные сексуальные контакты, - с негодованием вспомнила Седокова.

Сегодня Анна – счастливая мама троих детей. Старшей дочери Алине, которую она родила от Валентина Белькевича, 16 лет. Футболист скоропостижно скончался в 2014 году, у него оторвался тромб. Своего младшего ребенка, сына Гектора, певица родила в апреле 2017 года. Отцом малыша стал бизнесмен Артем Комаров (сын миллиардера Андрея Комарова), возглавляющий собственный строительный бизнес. Сразу после рождения малыша пара рассталась.

Поговаривают, что второй избранник исполнительницы – гражданский муж Максим Чернявский тоже заглядывался на других женщин. Хотя сам бизнесмен уверял, что это он застукал Седокову с другим. Их отношения не спасло даже рождение дочки Моники. Сейчас девочка вместе с отцом живет в США. После расставания с Седоковой Чернявский получил основную опеку над ребенком. Седокова вела с бывшим мужем долгие судебные баталии за дочь. Артистка родила Монику в Америке, у девочки есть американское гражданство, поэтому делом об опеке занимался суд Лос-Анджелеса. Максим твердо решил лишить бывшую жену родительских прав, так как боялся, что Анна увезет Монику в Россию. В итоге Седокова получила право видеться с дочкой несколько раз в год на территории США или любой другой страны за пределами России.

От своего второго (гражданского) мужа Максима Чернявского певица родила дочь Монику. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Как правило, перед принцем ты встретишь 38 дураков, которые тебя искалечат. Потому что ты ничего не понимаешь, ты наивная дурочка, - посетовала Седокова в YouTube-шоу «вМесте». - Понимаю сейчас, что вся моя жизнь была невероятно яркая, эмоциональная, с мегакрутыми приключениями, но вот это единение и первая любовь сейчас.

Впрочем, начало отношений Седоковой и Тиммы тоже сопровождалось громким скандалом. Ради романа с певицей спортсмен, игравший за команду «Химки», оставил семью – жену с ребенком. До того, как переехать к Седоковой, Янис полгода скрывал роман и тайно встречался с артисткой.