НАТО хоронит важнейший "ядерный" договор

Самое большое количество американских ядерных бомб размещается на территории Турции – авиабаза Инджирлик Фото: EAST NEWS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно посетил Берлин. И там же сообщил, что Пентагон разрешает Германии использовать американское ядерное оружие, которое размещено на ее территории (см. справку "КП"). А это - грубейшее нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Для тех, кто не в курсе: этот многосторонний международный документ был разработан Комитетом по разоружению ООН и одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 года (резолюция 2373).

С тех пор ДНЯО ратифицировали более 170 стран, включая и ядерные, - США, СССР (Россия), Китай, Франция, Великобритания. А теперь заглянем в текст ДНЯО. Статья I гласит:

"Каждое из государств-участников настоящего Договора, обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или к приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами".

По строгому счету, заявление Столтенберга - это некролог по случаю кончины ДНЯО "после долгой и продолжительной болезни". Потому что США уже давно похоронили Договор. Американцы передали контроль над своими ядерными бомбами немецким ВВС - их самолеты уже не раз на тренировках "подцепляли" эти модернизированные бомбы и отрабатывали варианты ударов по противнику. А таких американских ядерных бомб в той же Германии немало.

СПРАВКА КП

Ядерное оружие США в ФРГ

До 2007 года американское ядерное оружие размещалось на авиационной базе Рамштайн (там находится штаб-квартира американских ВВС в Европе). Но после того, как ядерное оружие было с территории базы Рамштайн вывезено, единственной авиационной базой на территории ФРГ, где складируется американское ядерное оружие, осталась авиабаза Бюхель в окрестностях города Кохем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Здесь находится около 20 бомб В61. За ядерные боеприпасы на базе Бюхель отвечает 702-я эскадрилья ВВС США, которая дислоцируется здесь же. Кроме того, на базе Бюхель размещаются и самолеты 33-го тактического авиационного крыла люфтваффе ФРГ. Это звено летает на истребителях-бомбардировщиках Tornado IDS и является единственным подразделением ВВС ФРГ, которое способно применять ядерное оружие. Там же, в Бюхеле, немецкие самолеты уже не раз отрабатывали загрузку В61 и взлет с ними.

ЕВРОПА - АТОМНЫЙ ЗАЛОЖНИК

Но это - в Германии. А ведь ядерные бомбы США размещены и в других странах Европы. И потому нельзя исключать, что и там (как в Германии) американцы могут полностью или частично передать контроль над этими боеприпасами своим союзникам. Такое уже случилось в Великобритании. Где это вполне возможно еще?

Бельгия.

В северо-восточной части страны дислоцируется авиационная база ВВС Бельгии Кляйн-Брогель. Здесь базируется 10-е тактическое авиационное крыло ВВС Бельгии, летающее на истребителях F-16, способных нести B61. Кроме бельгийского авиазвена, на базе дислоцируется 701-я эскадрилья обслуживания боеприпасов Военно-воздушных сил США. Американские специалисты и отвечают за содержание 22 ядерных бомб, находящихся на базе, а также за их подготовку к применению в случае вооруженного конфликта.

Нидерланды

Провинция Северный Брабант. Здесь, на авиационной базе ВВС Волкель размещены 20 ядерных бомб В-61. Уход за ними и их подготовку к применению в случае конфликта осуществляет 703-я эскадрилья обслуживания боеприпасов ВВС США. В случае войны применять американские ядерные бомбы поручат 312-й и 313-й эскадрильям ВВС Нидерландов. Они летают на истребителях F-16. Голландские летчики регулярно проводят тренировки полетов с макетами ядерных бомб под "брюхом".

Италия.

Здесь, в 50 километрах к западу от небольшого города Удине, находится авиационная база ВВС США Авиано.

На этой базе дислоцируется 31-е авиакрыло истребителей ВВС США, в состав которого входят 510-я и 555-я эскадрильи ВВС США, летающие на F-16CG/DG. На Авиано находится до 35 ядерных бомб В-61, которые хранятся в специально оборудованных хранилищах. Таких «саркофагов для бомб» на авиабазе 12 штук. Кроме Авиано, ВВС США используют для складирования ядерных боеприпасов и базу Геди-Торре на севере Италии. Там находится до 40 ядерных бомб В-61, за хранение и подготовку к применению которых отвечает 704-я эскадрилья обслуживания боеприпасов американских военно-воздушных сил. Что касается применения В-61, то на базе Геда-Торре дислоцируется итальянская авиационная эскадрилья с истребителями-бомбардировщиками Tornado IDS, которые в случае необходимости могут принять ядерные бомбы.

Турция.

Самое большое количество американских ядерных бомб (более 50) размещается на территории Турции – авиабаза Инджирлик. Там дислоцируется 39-е авиационное крыло ВВС США, 10-авиационное крыло, 2-е командование ВВС Турции.

ДОГОВОР НА ПОМОЙКЕ

Тот же Столтенберг во время своего недавнего выступления в Берлине "подчеркнул важность совместного применения такого вида оружия, поскольку это поможет странам НАТО сдержать возможных агрессоров. А военно-воздушные силы Германии действительно способны нести на себе ядерные заряды".

Ранее же генсек НАТО еще и припугнул Европу, - дескать, если она не согласится с такой политикой блока, то ядерные бомбы придется размещать "восточнее Германии" (а это уже Польша и Прибалтика).

Все это - вероломное разрушение той системы безопасности, которая с таким трудом формировалась в мире и в Европе с прошлого века. Как тут не вспомнить, что США были инициаторами этого разрушения - они вышли из Договора по ПРО (1972 года), из Договора о ракетах меньшей и средней дальности, из Договора "Открытое небо". Все это резко понижает тот "порог", который отделяет мир от войны.

То, о чем говорит Столтенберг, - это вооружение Европы ядерным оружием США. И серьезная угроза для России. Что, безусловно, не может не учитываться в военной стратегии Москвы. И если говорить без дипломатических обиняков, то каждая европейская авиабаза, на которой дислоцируются ядерные бомбы США, на картах нашего Генштаба будет обведена красным кружком. А это значит, что в случае реальной военной угрозы эти базы станут первыми целями российских ударов. Много времени нашей армии, обладающей гиперзвуковым оружием, для этого не потребуется.

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