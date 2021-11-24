В России бум увольнений по собственному желанию: Инспектор труда объяснил, в чем истинная причина

Сами россияне заявляют, что уходят с работы из-за плохой зарплаты и конфликтов с начальством Фото: Shutterstock

В стране, кажется, новая эпидемия. Эпидемия добровольных увольнений. Этим летом и осенью число желающих распрощаться со своей работой по собственному желанию достигло пика. К таким выводам пришли аналитики hh.ru, которые проанализировали ежеквартальные опросы настроений работников на рынке труда.

Так, с апреля по сентябрь заявление об уходе написали 59-61% уволившихся — это рекорд за всю историю наблюдений. А сократили всего 7% работников, что также стало рекордом (о других причинах смотри КОНКРЕТНО). За пятилетку меньше всего добровольно увольнялись в третьем квартале 2020 года — 46%, по сокращению в тот период ушли 20%.

Чаще по своей воли уходили сотрудники сферы продаж (68%), занятые на производстве, в автомобильном бизнесе, туризме и общепите (по 64% в каждой профобласти).

Оставить работу людей, как правило, вынуждала одна из трех причин: плохая зарплата, неблагоприятная атмосфера в коллективе или конфликты с руководством. По крайней мере, так говорят сами респонденты.

Однако генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов скептически оценивает такие объяснения.

- Люди, которые уволились по собственному желанию, могут рассказать об очень разных причинах, кроме реальной. Мне кажется, главная причина увольнений сейчас проста. Как правило, работодатель говорит работнику: «Понимаешь, у нас сложнейшая ситуация из-за пандемии сворачиваются все продажи, производство и пр., поэтому я тебя прошу уйти по собственному желанию. И как только встанем на ноги, мы именно тебя обратно возьмем!». И, к сожалению, наши российские люди на это поддаются, входят в положение работодателя, не понимая при этом, что у работодателя гораздо больший запас прочности, чем у него самого, - объясняет Сергей Храмов. - Когда работник опомнится, мол, а что же я сделал, на работу будет поздно возвращаться. Наш народ почему-то очень верит в доброго хозяина, доброго барина, который примет его обратно. Увы, в моей практике это бывает очень редко.

Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России подчеркивает, что работник ни в коем случае не должен увольняться по собственному желанию, потому что в судах это воспринимается как некая истина в последней инстанцию и надежд на восстановление практически не остается.

- Если уволят по сокращению, значит, работник как минимум за три месяца будет получать среднюю заработную плату. Если увольняют по статье, то работник идет в суд или в нормальный профсоюз и восстанавливается на работе, - конкретизирует он. - В конце концов, работодатель в связи с нерабочими днями может предложить уйти на больничный, тогда сотрудник будет получать деньги из средств соцстраха. Но соглашаться на уговоры работодателя уйти самому нельзя. Из тех случаев, что мне известны, никому не предложили обратно вернуться, ведь пандемия еще не закончилась.

КОНКРЕТНО

Причины увольнений в третьем квартале 2021 года:

По собственному желанию — 59%

Сокращение — 7%

Реорганизация компании — 6%

Нарушение дисциплины — 0,4%

Невыполнение плана — 0,6%

Другое — 27%

По данным hh.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отсутствие прививки, опьянение, обсуждение чужих зарплат: по каким причинам работодатель может уволить специалиста

Юрист по трудовому праву назвала самые частые причины увольнения россиян (подробно)