«Память после болезни восстанавливается!»: певица Слава – о работе в пандемию и огромном количестве антител

Слава два раза переболела ковидом и знает, как восстановить здоровье Фото: Личный архив

Многие звезды решили перенести концерты на 2022-й год из-за введения QR-кодов для входа на культурно-массовое мероприятие. А вот певица Слава дает концерт по новым правилам – 26 ноября в «Вегас Сити Холл».

- Слава, часть ваших коллег не решилась проводить концерты по QR-кодам и перенесла их на весну. Хотя сейчас уже понятно, что система QR-кодов, возможно, останется и на весну. А вот вы в числе смельчаков. У вас 26 ноября большой концерт. Народ покупает билеты по QR-кодам? В чем сейчас особенности подготовки к шоу?

- Мои поклонники – это люди, которые очень любят жизнь и знают, что веселье нельзя откладывать на потом. Ситуация с QR-кодами, конечно, не самая радостная, и мы действительно не знаем, что будет дальше. Именно поэтому сейчас, пока концерты по крайней мере разрешены, пусть и с QR-кодами, нужно не забывать радоваться и ценить то, что имеешь. Я не только свои концерты имею в виду – вообще все, что наполняет и дарит хорошее настроение: театры, вечеринки, путешествия. Ждать, когда все наладится, можно бесконечно, а жить хочется прямо сейчас! Поэтому я продолжаю давать концерты и стараюсь не расстраиваться, если они переносятся. Мы все равно зажжем – хоть сейчас, хоть весной!

- Декабрь традиционно был горячим и насыщенным месяцем у артистов в работе. Есть сейчас предновогодние заказники? На сколько их стало меньше? Сильно просела эта часть в вашей концертной деятельности?

- Декабрь действительно самое горячее для артистов время, чтобы в мире ни происходило. Поэтому уже сейчас, в середине ноября, я планирую свой график с учетом грядущих корпоративов. Да, ситуация нестабильная. Да, планировать сложно из-за постоянно меняющихся требований к проведению массовых мероприятий. Но корпоративы, к счастью, это история довольно камерная, не на тысячи человек, поэтому я надеюсь, что все договоренности, которых мы уже достигли, останутся в силе. И еще и новые появятся!

- Уже начались записи новогодних огоньков. Как вы выбираете гардероб на эти съемки?

- Выбираю то, что кажется особенно ярким, нарядным, таким, чтобы при одном взгляде на меня настроение делалось новогодним. Люди же, которые эти «огоньки» смотрят, хотят ощущения праздника, и я стараюсь им этот праздник подарить. Еще я всегда узнаю, в каком цвете рекомендуется встречать новогоднюю ночь. 2022 год, например, будет годом Голубого Тигра. Иногда определиться с образом мне помогает любимый мужчина. И это не муж, как все сейчас наверняка подумали… Интрига! Это мой обожаемый дизайнер Александр Арутюнов. Он создает наряды не только для меня, но и для Леди Гаги, Ким Кардашьян и других селебрити. С Сашей мы дружим много лет, за это время он прекрасно изучил мою роскошную фигурку и точно знает, как подчеркнуть все ее достоинства. Конечно, дизайнерские наряды – удовольствие дорогое, но я хорошо зарабатываю и могу себе позволить тратить деньги на то, что мне действительно нравится. Я очень люблю красивые вещи и на одежде экономить не умею и не хочу. Спишем на то, что это профдеформация – я же артистка.

Старшая дочь Славы — 22-летняя Саша в этом году закончила РУДН. Дипломированный лингвист теперь строит карьеру певицы Фото: Личный Архив

- Вам нужно быть на каждом канале в новом платье? Покупаете столько новых платьев, сколько «огоньков»?

- Я на этом никогда не зацикливаюсь. Могу и повториться – не вижу в этом страшной трагедии. Я все-таки певица, а не модель, и на «огоньки» хожу петь, а не просто красиво сидеть в кадре. И потом, у меня такие сногсшибательные концертные наряды, что в них хочется и засыпать, и просыпаться, и вообще их с себя не снимать. Ну как можно надеть дизайнерское платье всего один раз, а потом забросить его в дальний угол гардероба? Хочется же блистать в нем еще и еще, выгуливать красоту снова и снова! Так что некоторые мои самые роскошные наряды не пылятся не вешалках, а время от времени ведут активную светскую жизнь, для которой и были созданы.

- Вы в конце лета говорили, что у вас фантастическое число антител к коронавирусу. Более пяти тысяч. Даже доктора удивлялись! Контролируете их число? Сколько сейчас осталось?

- Проверяла на днях – осталось столько же, сколько было летом. Попросила медотвод от прививки в связи с наличием антител, но мне сказали, что прививаться все равно нужно. Теперь не знаю, что делать.

- Вы уникальная звезда – дважды переболели коронавирусом. Многие жалуются даже после одного раза: на бессонницу, нервозы, выпадение волос. Как вы восстанавливаете здоровье? К каким специалистам пришлось обратиться? Что вам рекомендовали?

- Самый простой совет оказался самым ценным: мне рекомендовали больше отдыхать. Что я и сделала, улетев в Австрию, где прошла курс восстановления. Я элементарно выспалась, и одно это уже наполнило меня энергией. Волосы, слава богу, в порядке, – все со мной, все свои! Как и остальное. А на неврозы и бессонницы, опять же, просто нет времени. Мне некогда о них думать, а они, наверное, обижаются на меня и поэтому не посещают (улыбается).

- Самая частая побочка ковида – проблемы с памятью. Как справляетесь? Тренируете как-то память?

- Когда переболела второй раз, поняла, что действительно стала забывать слова песен, особенно новых. Ну ничего – начала распечатывать тексты и брать с собой на сцену. Поклонники у меня замечательные, поэтому отнеслись с пониманием. Но чем больше я выступаю, тем меньше «шпаргалок» мне требуется. Память восстанавливается сама, если, конечно, мы сами готовы хоть чуть-чуть ей помогать. Поэтому я стараюсь не злоупотреблять распечатанными на листочках текстами и надеяться только на себя. Надеяться только на себя вообще очень полезно, и не только не сцене.