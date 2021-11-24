Как Байкал провел этим летом

Прекрасный вид на озеро с высоты северного берега острова Ольхон, который в народе называют сердцем Байкала. Отсюда никогда не заметишь, что в «критический период» вода в озере поднимается на 1 - 2 сантиметра в день.

А еще сотни людей, живущих по берегам Ангары.

Землю на Елизовском раздавали в 1960-х годах. С тех пор остров топило не единожды, но нынешнее лето запомнится надолго. Отец даже установил на участке специальный датчик и через компьютер в городской квартире наблюдал за подъемом воды. И дело даже не в потерянном урожае, не повредился бы недавно выстроенный дом.

Елизовцы на подобные потопы жаловаться не привыкли и особых претензий не имеют. Но хотелось бы, чтобы людям объясняли, что происходит и почему ГЭС сбрасывает так много воды. И лучше поздно, чем никогда. Ведь от неведения в народе рождаются нелепые слухи и домыслы. Доходит даже до конспирологических заговоров. Хотя на самом деле все гораздо проще.

Откуда берется вода?

Известный факт, у Байкала 300 притоков, а вытекает только Ангара.

- Из притоков главная - Селенга, которая дает 50 процентов воды, Баргузин и Верхняя Ангара добавляют еще 25 - 28, - рассказал заведующий лабораторией гидроэнергетических водохозяйственных систем Института систем энергетики имени Л. А. Мелентьева СО РАН Вячеслав Никитин. - И сегодня, как это ни обидно звучит, Байкал - часть Иркутского водохранилища. И его уровень необходимо регулировать.

Селенга нынешним летом превзошла сама себя. Сказалось и таяние обильных снегов, и чрезмерные осадки. Местные говорят, что на их памяти такого еще не было, когда дельта Селенги оказалась полностью под водой, а вместе с ней прибрежные бурятские поселки.

В итоге в августе уровень Байкала повышался на 1 - 2 сантиметра в день, то есть каждую секунду в озеро поступало воды, как в два олимпийских бассейна! Что, разумеется, превышало критический уровень (см. «Справку «КП»). Выход один - сброс излишек через Иркутскую ГЭС.

- Воду нельзя разделить пополам, одну с одной стороны, а вторую с другой, - объясняет заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов. - Если в верхнем бьефе водохранилища воды много, то мы должны ее начинать сбрасывать, и соответственно в Иркутске, который лежит сразу ниже плотины Иркутской ГЭС, тоже будет воды много. Почему так случилось? Потому что периодически чередуются многоводные и маловодные годы. В 2014 - 2017 гг. было жутчайшее маловодье, и мы рыдали, что не хватает воды ни для каких отраслей народного хозяйства. Цикл маловодных лет сменился циклом многоводных лет, и мы наблюдаем уже 2 года подряд «большую воду».

Сгладить эффект

Под «большой водой» ученые разумеют экстремальный многоводный период, который сложно предугадать.

- Говорить о том, чтобы спрогнозировать водность озера Байкал на период более 3 месяцев, - то же самое, что предсказать погоду в феврале на сентябрь, - уверен директор Иркутского филиала СО РАН Игорь Бычков. - Нет технологий, которые позволят определить - будет год многоводный, маловодный или средней водности. Есть попытки расчетов. Мы не можем позволить, чтобы уровень вышел за критическую отметку. Поэтому каждую весну начинаются оценки, какая будет водность. И тогда определяется, какие режимы для Байкала будут приемлемыми.

Ну вот, круг замкнулся. Иркутская ГЭС - сооружение хоть и с виртуозно просчитанными параметрами, но не спасает от превышения уровня в озере и может лишь сгладить эффект за счет мощных сбросов. А они, в свою очередь, доставляют немало хлопот жителям Иркутска - и елизовцам, и тем, кто живет близко к воде.

Да, изначально при проектировании ГЭС определяются зоны регулирования, в которых не должны размещаться жилые дома. Но люди же не сами по себе там поселились. Им по решению администрации выдавали участки. Что теперь делать?

- Местные органы власти должны знать зоны затопления по всей территории как Байкала, так и нижнего бьефа Иркутской ГЭС, чтобы наложить это на карты и довести до владельцев объектов о затоплении, - говорит ученый Вячеслав Никитин.

А что дальше? А дальше - все очевидно. Людей нужно переселять, выдавать им другие участки земли или платить компенсации. Но это уже совсем другая история, и она полностью зависит от решения местных властей.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Байкал - единственный водоем в стране, чей уровень регулируется постановлением правительства России. По нему в период средней водности уровень озера не должен опускаться ниже отметки 456 м ТО и не подниматься выше 457 м ТО, так называемый метровый диапазон. В многоводный период значение меняется до 457,85 м ТО, в маловодный - 455,54 м ТО.

Справка «КП»

Что такое уровень озера?

Конечно, единого показателя просто не существует. Из-за большой площади водного зеркала, сравнимой с размерами Нидерландов, уровень озера везде разный. Перепады - до 15 сантиметров. Эталонным считается гидропост в районе поселка Култук. Считается, что критический уровень озера - 457 метров. Это значит, что на 457 метров волны Байкала плещутся выше относительно тротуаров Владивостока. Именно там стоит флагшток, от которого отсчитывают высоты по устаревшей Тихоокеанской системе. Используется она в основном только на Байкале. Хотя вся Россия живет по Балтийской системе. Разница между системами около полметра.Наш журналист поговорила с учеными о нынешнем состоянии самого большого пресного озера страны.

Чем чище, тем глубже

Барский пруд приведут в порядок

Росводресурсы выделяют средства на очистку новых водоемов.

В Тарханы Михаила Лермонтова привезли через несколько месяцев после рождения. Здесь он провел свое детство, играя на берегу Большого пруда. Об этих местах писал, будучи взрослым:

И вижу я себя ребенком; и кругом

Родные все места: высокий барский дом

И сад с разрушенной теплицей;

Зеленой сетью трав

подернут спящий пруд…

Тот самый барский пруд и сегодня порос зеленью, словно убаюкивающим его покрывалом. Но нынешняя картинка не добавляет прелести к общему виду исторической усадьбы. Скорее портит его, вызывая ощущение неухоженности.

По заявке от властей Пензенской области водоем был включен в программу «Сохранение уникальных водных объектов». К 2024 году должна быть готова проектно-сметная документация, после чего дно и берега пруда очистят от лишней растительности.

Экологическая реабилитация ждет и озеро Аджи в Дагестане. В свое время оно было внесено в список водно-болотных угодий, охраняемых Рамсарской конвенцией. Его уникальность в приморских песчаных дюнах и полупустынях. К тому же здесь обитает немало редких и исчезающих видов животных и птиц - таких как средиземноморская черепаха, белоглазая чернеть, савка. Работы на объекте запланированы на 2023 - 2024 годы.

Как сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов, федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» рассчитан на пять лет - 2019 - 2024 годы. Сейчас в нем участвуют 50 регионов страны. Работы по нацпроекту «Экология» идут и на крупнейших водохранилищах страны: Братском, Саяно-Шушенском, Усть-Илимском, Иркутском, Красноярском, Зейском, Краснодарском, Волгоградском и др. Их акватории расчищают от древесного хлама и мусора.