«В деревню, но не в глушь»: Перспективы развития сельского туризма в России

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Пандемия дала серьезный стимул для развития внутреннего туризма. Когда границы закрыты или для путешествий за рубеж есть объективные трудности, спрос на отдых в России резко повысился. Причем пользоваться спросом стали не только массовые пляжные направления, но и более экзотические маршруты - поездки по глубинке. Каковы перспективы развития сельского туризма? И в какую российскую глубинку съездить отдохнуть?

ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ СЕЛА

Развитие внутреннего туризма может оживить российские села. К такому выводу приходят отраслевые эксперты.

- Внутренний туризм может в перспективе стать одним из ключевых драйверов развития сельских территорий как за счет привлечения средств в экономику поселений, так и с точки зрения увеличения количества горожан, выбирающих небольшие поселения в качестве постоянного места проживания, - говорит Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

По расчетам Центра отраслевой экспертизы РСХБ, в ближайшие годы в сельскую местность могут вернуться 2 - 3 млн человек. И это только с учетом имеющейся инфраструктуры.

- Если же принимать в расчет дальнейшее развитие и более длительные сроки, то российское село обладает практически неограниченным потенциалом для возвращения населения, - дополняет Дальнов.

Как подсчитали в Россельхозбанке, развитие инфраструктуры сельских территорий позволит привлекать в сельскую местность до 8 млн туристов в год. А развитие агротуризма на базе фермерских хозяйств может увеличить оборот отечественной туротрасли на 55 млрд рублей ежегодно. Этому будут способствовать два фактора. Во-первых, рост числа мест для комфортного размещения. Горожане все-таки привыкли к определенному уровню сервиса. Во-вторых, появление специализированных сервисов по продвижению услуг агротуризма. Потребителям удобнее искать информацию на маркетплейсах и сортировать интересные варианты в соответствии со своими пожеланиями. Один из таких ресурсов создал Россельхозбанк (см. «Полезные ссылки»).

no_tite Фото: Shutterstock

ЭКСПЕДИЦИИ КАК ПРОДВИЖЕНИЕ

Один из интересных форматов продвижения - совместные экспедиции Россельхозбанка и Ассоциации самых красивых деревень и городков России. Они дают возможность рассказать широкому кругу читателей о неизвестных, но уникальных маршрутах. С осени 2020 года одна за другой прошли пять экспедиций: «Русский Север 2.0», «Истоки Руси», «Поволжье», «Магический Байкал» и «Тихий Дон».

- Члены экспедиции погружаются в быт и культурные традиции мест, по которым проходит маршрут. Они изучают ритуалы, присущие только местным жителям, знакомятся с уникальными особенностями местной кухни, участвуют в культурных и образовательных мероприятиях для путешественников, - рассказывает Дальнов.

При этом участники экспедиций не только осматривают местные достопримечательности, но и проверяют наличие туристической инфраструктуры. Современным путешественникам нужны комфортные места для размещения, наличие кафе/ресторанов, хорошей мобильной связи и других, привычных для горожан бытовых услуг. Чтобы стать туристической меккой, тот или иной населенный пункт должен обладать некой «фишкой»: например, историко-культурной ценностью, сохранённым фольклором, уникальными природными красотами. Но в нём должен быть и набор жизненно важной инфраструктуры, а сам населённый пункт должен находитьсяв благоприятном с точки зрения экологии месте.

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Те, кто прошел это сито, попадают в список «Самых красивых деревень и городков России» (см. «Полезные ссылки»). По итогам экспедиций этот статус получили 16 сел, деревень и городков. Как показал опыт, после этого туристический поток в деревню или городок увеличивается в 2 - 5 раз, принося местному населению дополнительный доход.

КАК У НИХ

В условиях инфраструкурного развития агротуризм становится новым мировым трендом и еще одной точкой роста сельского бизнеса. В Европе, по данным Ассоциации сельского туризма (Eurogites), в отрасль вовлечены примерно 100 тысяч ферм. Отрасль напрямую и косвенно поддерживает около миллиона рабочих мест. При этом генерируется около 150 млрд евро выручки. В Европе агротуризм приносит порядка 35% от совокупного дохода сельхозпроизводителей.

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

КСТАТИ

Куда хотят отправиться россияне

По данным опроса Россельхозбанка, самыми желанными местами для туристического путешествия стали экзотические уголки нашей страны. Полюбоваться природными достопримечательности, такими как Байкал, Карелия и Алтай, хочет половина опрошенных россиян (51,7%). Каждый четвертый участник опроса признался, что его тянет на юг насладиться морем и солнцем Краснодарского края и Крыма. Также в тройку лидеров по желаемым направлениям вошли «дикие» и неизведанные маршруты, среди которых Мурманск, Камчатка и Сахалин. А на традиционные историко-культурные направления ориентируется лишь каждый десятый россиянин.

no_tite Фото: Shutterstock

Главное, что туристы хотят получить от путешествий вдали от мегаполисов, – это новые впечатления от малоизвестных маршрутов (39,3%). На втором и третьем месте в списке пожеланий - провести время в окружении природы и в формате активного отдыха. На более новые и экзотические варианты: гастротуризм, винный туризм и цифровой детокс - совокупно приходится 19% ответов.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Самые красивые деревни России

https://krasaderevni.ru/

Агротуры в сельскую местность

https://svoe-zagorodom.ru/

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