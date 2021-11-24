Новым канцлером станет кандидат от СДПГ — Олаф Шольц. В этом все были уверены и после выборов, ведь он представляет победившую партию. Фото: REUTERS

ВЕР ИСТ ГЕРР ШОЛЬЦ

Выборы в Германии прошли еще в сентябре, а руководит страной до сих пор Ангела Меркель. Дело в том, что Социал-демократической партии (СДПГ), которая заняла первое место, все-таки не хватил голосов, чтобы сформировать правительство только из своих депутатов. Так что пришлось договариваться, и переговоры эти затянулись.

Но вот опубликован — пока со ссылкой на источники — состав нового правительства. Кроме социал-демократов в нем будут представители «Зеленых» и Свободной демократической партии. Первым достанутся министерства иностранных дел, климата и экономики. Вторым — министерства финансов, юстиции и транспорта.

Новым канцлером станет кандидат от СДПГ — Олаф Шольц. В этом все были уверены и после выборов, ведь он представляет победившую партию. И вот уже Шольц дарит на последнем заседании уходящего в отставку кабинета министров памятный подарок Ангеле Меркель — куст кизила. Немецкие журналисты увидели в этом тонкий намек: кизил должен расти в кислой (sauer — по-немецки) почве, а фамилия мужа Меркель — Sauer.

Официально выбрать нового канцлера должны до 8 декабря.

«Комсомольская правда» рассказывает, вер ист герр Шольц - кто такой мистер Шольц.

ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ РОБОТ

Будущего канцлера очень хорошо описывает прозвище, которое ему дали журналисты — Шольцомат. 63-летний политик был мэром Гамбруга, а затем в правительстве Меркель занимал пост министра финансов и вице-канцлера. И на каждой из этих должностей он зарекомендовал себя как квалифицированный, исполнительный, результативный — но абсолютно скучный и нехаризматичный чиновник. В прессе много говорили о его «нулевой харизме», «реакции робота» и неэмоциональности.

Он никогда не был ярким оратором, но несмотря на это, вышел победителем из всех предвыборных дебатов со своими главными оппонентами: кандидатом от партии Меркель Армином Лашетом и лидером «Зеленых» Анналеной Бербок.

При этом Шольц как будто совсем не пытался понравиться избирателям. Так, по поводу модной в этом политическом сезоне экологической темы Лашет с гордостью заявил, что давно пересел на электромобиль, Бербок пошла дальше и рассказала, что пользуется исключительно общественным транспортом, а Шольц без особых стеснений признался, что автомобиль у него с самым обычным двигателем внутреннего сгорания, по должности ему положен самолет и охрана, и поделать он с этим ничего не может. Но и он об экологии печется — по возможности покупает продукты местного производства. Немцы такую прямоту оценили.

ЗАВЕДУЮЩИЙ КУБЫШКОЙ

Еще больше им пришлось по нраву, как Шольц, будучи министром финансов, провел немецкую экономику по краю финансового кризиса. В его распоряжении был гигантские фонд в 750 млрд евро, который призван был удержать на плаву бизнес, страдающий от пандемийных ограничений.

Во время предвыборной гонки Шольц высказывал смелые предложения в духе поднять минимальную часовую оплату труда и усилить контроль за рынком арендного жилья. Разумеется, ему припомнили и скандалы, связанные с работой на посту министра финансов. Так, Шольц умудрился проморгать крах компании Wirecard — финансовый стартап раскручивали как банк нового поколения, но в конце концов оказалось, что многие месяцы его руководство просто подделывало отчетность, чтобы показать прибыль. В итоге основатели Wirecard пустились в бега, а тысячи инвесторов остались без своих денег. Но эта неприятная история не поколебала позиции Шольца.

Что касается внешней политики, тут Шольц выступает вполне в фарватере Ангелы Меркель: считает, что нужно и дальше интегрироваться в рамках Евросоюза и НАТО. При этом он явно настроен на прагматичные отношения с Москвой. В частности, Шольц публично поддерживает проект «Северного потока — 2»:

- Мы рассматриваем его как экономический проект. В Соединенных Штатах есть неверные представления, будто бы мы якобы становимся зависимы от России.

КОНКРЕТНО

Планы нового правительства

- Поднять минимальную зарплату до 12 евро (900 рублей) в час

- Дать право голоса с 16 лет

- Построить 400 тысяч новых квартир за год

- Ограничить рост цен на аренду жилья

- Сделать Германию климатически-нейтральной не позднее 2045 года

- Увеличить долю возобновляемых источников энергии

- Перевести все государственные услуги в цифровой вид