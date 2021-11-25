«Трясется над внуком, гиперопекает его»: Лера Кудрявцева откровенно высказала все, что думает о невестке

Лера Кудрявцева. Фото: Инстаграм.

50-летняя Лера Кудрявцева – мама двоих детей: ее старшему сыну Жану 31 год, младшей дочери Маше – всего три. А в 2018 году телеведущая стала еще и бабушкой. Маленький Лева появился на свет всего за пару месяцев до того, как она родила дочку Машу. Это довольно необычная ситуация в семье, когда дочь и внук одного возраста. Но зато малышам-ровесникам наверняка не скучно друг с другом - всегда есть с кем поиграть. Лера считает себя хорошей свекровью и уверяет, что старается не вмешиваться в семью сына. Впрочем, кое-какие мысли по поводу воспитания внука она все же высказала публично.

- Моя невестка Настя прекрасная мама, конечно, она гиперопекает, трясется над моим внуком Левушкой, но мне это очень нравится. Я точно не та свекровь, которую ненавидят. Мне кажется, Настя меня тоже любит, - отметила теледива в интервью Wday.

Лера с невесткой Настей, дочкой Машей и внуком Левой. Фото: Инстаграм.

Впрочем, звездная свекровь прекрасно понимает чувства Анастасии, ведь она сама души не чает в дочке Маше.

- Я ненормальная мама в том плане, что Маша сейчас - мое все, - призналась Лера. - Не знаю, какие именно перемены во мне произошли. Чувствую, что стала больше присматриваться к деткам, лучше их понимать, прям люблю не могу.

Лера отлично ладит с женой сына и всегда рассказывает, что ее невестка – настоящая красавица. Жан ведет закрытый образ жизни и не любит, когда звездная мама показывает его в соцсетях. В Инстаграме Кудрявцевой он появлялся всего пару раз, и то она каждый раз признавалась, что долго уговаривала сына сфотографироваться. Сын телеведущей работает на канале НТВ, куда ему помогла устроиться его звездная мама. Жан и его избранница Анастасия до рождения сына несколько лет жили вместе, но не были расписаны. Пожениться они собирались уже после появления малыша на свет.

В 2020 году сын телеведущей отметил 30-летие. Лера приготовила Жану на юбилей роскошный подарок – новый автомобиль. «Я могу себе это позволить», - рассказывала Лера в шоу «Секрет на миллион». К слову, ранее она сделала сыну еще один дорогой презент: когда он выразил желание пожить отдельно, теледива купила ему квартиру.

Сын телеведущей Жан в 2018 году подарил ей внука. Фото: Инстаграм.

Сына Кудрявцева родила в браке с музыкантом группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком. Телеведущая вышла замуж в первый раз, когда ей было всего 18 лет.

- Это была, конечно, любовь. Он был музыкантом группы «Ласковый май», барабанщиком, - рассказывала Лера в одном из интервью. Но семейная жизнь пары не заладилась: Ленюк часто отсутствовал дома, а после Лера и вовсе узнала, что муж ей изменяет. Она приняла решение развестись и ушла с маленьким ребенком. Сергей не участвовал в воспитании сына и не помогал материально. После школы Жан учился в колледже при Академии Плеханова, затем в Академии получил высшее образование по специальности «Экономика».

Когда Лера в 19 лет родила сына, то неожиданно для всех назвала его в честь своего любимого актера – Жана-Клода Ванн Дамма. Девушка была влюблена в голливудскую звезду и поэтому решали дать его имя новорожденному малышу. Сегодня она признается, что совершила глупость. Перед школой она даже предложила Жану сменить имя.

- Когда Жану исполнилось семь лет, я поняла, что совершила ошибку. Сказала ему: «Давай поменяем тебе имя». Сын примерно неделю думал. Ему нравилось имя Никита. Однако потом он мне сказал: «Нет, мам, Жан так Жан». В итоге мы ничего менять, конечно, не стали, — рассказывала Лера в шоу «Звёзды сошлись».

Родив дочку, Кудрявцева назвала девочку красивым русским именем. С ее отцом, хоккеистом Игорем Макаровым телеведущая живет в законном браке уже восемь лет. Избранник звезды на 17 лет младше нее.