Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность в Нагорном Карабахе

10 ноября 2020 года, для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта был развернут российский миротворческий контингент

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения от 10 ноября 2020 года, для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта был развернут российский миротворческий контингент в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворческий контингент продолжает успешно выполнять взятые на себя задачи.

- Миротворцами оказывается гуманитарная помощь местному населению, содействие в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры, обеспечивается безопасность возвращения граждан в места их постоянного проживания. Специалистами инженерных подразделений проводится работа по разминированию территории Нагорного Карабаха, российскими военными медиками развернут полевой госпиталь, в котором оказывается помощь местному населению. Российские миротворцы способствуют выполнению соглашения об обмене военнопленными между Арменией и Азербайджаном, - рассказали в Минобороны России.

На 27 наблюдательных постах, расположенных в Лачинском коридоре и вдоль всей линии разграничения в Нагорном Карабахе, миротворцы продолжают круглосуточно обеспечивают контроль обстановки и режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

- Только в течение ноября месяца российские миротворцы обеспечили безопасное прохождение около 80 автомобильных колонн через Лачинский коридор в северном и южном направлениях. В монастыри и на объекты культурного наследия, находящиеся в зоне ответственности российского миротворческого контингента, сопровождено около 500 паломников.

Мобильными группами российского миротворческого контингента в целях контроля режима прекращения огня и мониторинга обстановки проведено 90 патрулирований по согласованным маршрутам на линии разграничения, совершено около 70 выездов для обеспечения безопасности сельскохозяйственных и ремонтно-восстановительных работ, осуществлено водоснабжение населения Степанакерта, Чартара, Бадара, Айгестана, Мачкалашена с передачей 14 резервуаров для хранения питьевой воды.

Представителями российского Центра гуманитарного реагирования при участии благотворительных организаций проведено 8 гуманитарных акций, вынужденным переселенцам и нуждающимся семьям передано более 10 тонн гуманитарной помощи. Специалистами инженерно-саперных подразделений на сегодняшний день проверено 1937 зданий, очищено 683 км дорог и 2319 га территории, обнаружено и уничтожено 26 076 взрывоопасных предметов. Врачами медицинского отряда специального назначения миротворческого контингента оказана квалифицированная помощь более чем 800 местным жителям, - сообщил представитель российского миротворческого контингента Владимир Портнов.

Офицер также подчеркнул, что участие российских миротворцев в операциях по поддержанию стабильности в неспокойных регионах и сдерживании агрессии противоборствующих сторон "позволяет не допустить развертывания широкомасштабных боевых действий и спасает многие жизни".

В ведомстве отметили, что состав миротворческого контингента (контрактники прошли подготовку по обеспечению гуманитарных операций в Сирии) оснащен самым современным вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун", а также обеспечен всеми необходимыми видами довольствия.

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