Москвич справил нужду на портрет ветерана войны и выложил фото в соцсетях

Историей заинтересовалась Прокуратура столицы

В соцсетях появилась жуткая фотография. Молодой мужчина справляет малую нужду прямо на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны. Отморозок опубликовал этот снимок в сториз (история в Instagram, которая живет одни сутки, - Авт.) на своей страничке, но когда подписчики начали писать ему возмущенные комментарии, удалил аккаунт. Однако кто-то успел скопировать это фото.

Судя по надписи на стенде, эта галерея ветеранов находится в районе Измайлово на востоке Москвы

Тем временем историей заинтересовалась Прокуратура столицы.

«Прокуратура поручила следственным органам проверку сообщений, размещенных в СМИ об осквернении объекта, посвященного защитникам Отчества, расположенного в столичном районе Измайлово», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отморозка ищут. О результатах проверки обещают сообщить общественности.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

Что грозит «блогеру»?

- Этот человек, если его так можно называть, безусловно перешел границы нормального, - считает адвокат, эксперт правового Ютьюб-канала «Фрейтак Медиа», Вадим Багатурия. - В его действиях четко просматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», поскольку диспозиция этой нормы предусматривает ответственность за унижение чести и достоинства ветерана ВОВ. (Наказание по этой статье - штраф от 2 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет, - Авт.). С высокой долей вероятности, могу предположить, что когда подозреваемого найдут, его отправят в СИЗО - чтобы удовлетворить общественный запрос на справедливость.