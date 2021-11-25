Доверчивая старушка две недели не подозревала, что "колдунья" превратила её деньги в обрезки бумаги

После снятия порчи 85-летняя пенсионерка лишилась последних 500 тысяч рублей Фото: Shutterstock

Преступление произошло в Одинцове ещё 9 ноября, но узнала о нём 85-летняя Галина Петровна (имя изменено) только две недели спустя, потому что выполняла условия "колдуньи", которая сказала выждать 14 дней. В начале ноября пенсионерка возвращалась домой из магазина, во дворе она встретила двух очень общительных и располагающих к себе женщин. Галина Петровна включилась в разговор и вскоре одна из незнакомок поведала, что является потомственной колдуньей. Женщина сказала, что сразу заметила, что с 85-летней пенсионеркой что-то не так. Она объяснила, что на Галину Петровну кто-то наложил порчу, и предложила избавить пожилую женщину от этой проблемы. Для этого пенсионерке нужно было собрать в доме все деньги и принести их незнакомкам. Так бабушка и поступила.

"Колдунья" поместила деньги в тряпичный мешок, стала что-то нашёптывать и совершать над ним движения руками. Обряд продолжался несколько минут. После чего незнакомка вернула мешок пенсионерке и сказала, что его нельзя открывать до 24 ноября, иначе обряд не сработает. После этого женщины попрощались, а Галина Петровна вернулась домой. Женщина послушно выполняла рекомендации "колдуньи" и целых две недели не притрагивалась к мешку с деньгами. Когда срок вышел, она заглянула в него, а внутри обнаружила обрезки бумаги. После этого пенсионерка позвонила в полицию и рассказала обо всём.

— С заявлением обратилась 85-летняя гражданка, проживающая в селе Новоивановское Одинцовского городского округа, которую две неизвестные женщины под предлогом снятия порчи вынудили вынести из квартиры денежные средства, положили их в мешок, и сказали не открывать его. Спустя 2 недели заявитель обнаружила в мешке вместо денег бумагу. Ущерб 500 тысяч рублей, — сообщил источник kp.ru.

Cейчас полиция ищет "колдунью", обманувшую пожилую женщину. Поиски осложняет то, что с момента преступления прошло две недели, поэтому записи камер могли не сохраниться.