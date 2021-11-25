Главы Ангарска и Усть-Илимска поблагодарили Олега Дерипаску за системное строительство детских площадок

Жить в обществе и быть свободным от него нельзя – это известно. Тем более, если ты крупный промышленник, от которого зависит жизнь целых городов. Люди хотят жить там, где не страшно выходить во двор, в достаточном количестве имеются детские сады и школы, развита социальная, культурная и спортивная инфраструктура.

В Приангарье основатель En+ Group и РУСАЛа Олег Дерипаска известен не только как крупный работодатель. Он запустил множество социальных проектов в городах, где работают его предприятия. В 2013 году он заявил: «Сейчас основной задачей является развитие регионов, создание там возможностей, которые будут позволять помогать молодым, талантливым людям, перспективным компаниям развиваться. Я уверен, что развитие регионов и прогресс в ряде секторов позволит найти реальные точки роста и организовать соответствующие кластеры. И мы в любом случае будем способствовать всему этому, используя все наши ресурсы и возможности».

Очевидно, ему удается решать эту задачу. Ранее РУСАЛ и En+ сообщали о семи медицинских центрах помощи и спасения в малых городах, построенных по его инициативе для борьбы с COVID-19. В последующем, по словам представителей компании, они будут переоборудованы в центры здоровья для оказания качественной медпомощи в регионах. Строятся лыжные стадионы, парки и скверы, в Красноярске и Иркутске реконструируются целые исторические кварталы. Семьи сотрудников переезжают в качественное жилье, за которое половину стоимости платит работодатель.

А на днях, по сообщениям иркутских СМИ, мэры Ангарска и Усть-Илимска публично поблагодарили промышленника за установленные по инициативе En+ детские площадки.

«Развитие нашей территории было бы невозможно без участия таких крупных компаний как En+ Group, основателем которой вы являетесь. Вы помогаете решать важные вопросы социальной сферы и благоустройства», - обратился к бизнесмену мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.

«От лица всех жителей Усть-Илимска благодарю вас за личное участив в формировании принципов ответственного отношения к вопросам социально-экономического развития территорий, - добавил мэр Усть-Илимска Анна Щекина. - Такой новый формат муниципально-частного партнерства дает свои результаты, которые видят все устьилимцы, — преображение городских пространств и новых мест притяжения».

В 2020 году En+ Group построила детские площадки в Усть-Илимске, Красноярске, Братске, Саяногорске и Ачинске. А в 2021 открыла ещё одну площадку в Усть-Илимске, а затем в Тулуне, Свирске и Ангарске. Достраиваются площадки в Дивногорске и Иркутске. Это современные комплексы с интерактивным игровым оборудованием.

Развитие инфраструктуры городов, как ранее сообщил в интервью «Известиям» генеральный директор En+ Владимир Кирюхин является частью большой социальной программы «Возрождение», включающей строительство современных жилых миниполисов и необходимой социальной инфраструктуры при сотрудничестве с органами власти.