Хочешь в фермеры пойти? Россельхозбанк научит!

Органическое производство подразумевает ведение фермерского хозяйства без использования синтетических удобрений и агрохимии, антибиотиков, регуляторов роста и искусственных пищевых добавок Фото: Shutterstock

Экологичное поведение сейчас в моде. Потребители становятся все более осознанными. Сортируют мусор, отказываются от одноразовой упаковки, все чаще задумываются о том, что же они употребляют в пищу, и в результате переходят на органическую еду. По мнению экспертов, спрос на экологически чистые продукты в ближайшие годы будет только расти. И эту перспективную нишу на нашем рынке могут занять российские фермеры. Как им это сделать? И где получить недостающие знания? Об этом - в нашем материале.

СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА

Закон «Об органической продукции» вступил в силу в нашей стране в начале 2020 года. Чтобы стать легальным органическим производителем, нужно пройти обязательную сертификацию. После этого хозяйство включат в госреестр, который ведет Минсельхоз. Но основная трудность ждет фермера на пути к этому статусу - найти полноценную информацию о требованиях для сертификации довольно сложно.

Чтобы помочь фермерам разобраться в хитросплетениях нового законодательства, Россельхозбанк запустил новый сервис «Органическое производство» на платформе «Свое Фермерство». Там пошагово рассказывается, как создать экологически чистое фермерское хозяйство, сертифицировать свою продукцию, получить целевое финансирование от государства и выйти на рынок.

- Учитывая растущий интерес к органической продукции со стороны потребителей, а также потенциальные финансовые выгоды для производителей, мы уверены, что новый сервис будет востребован среди аграриев и позволит увеличить долю органической продукции на рынке. Банк предложит всем желающим самую актуальную экспертизу по теме органики, – считает Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Платформа «Свое Фермерство» объединяет цифровые решения и сервисы, которые дают возможность небольшим хозяйствам сократить издержки, автоматизировать рутинные процессы и повысить производительность труда, чтобы уделять больше времени развитию бизнеса. Фермерская экосистема от РСХБ удобна еще и тем, что там же можно и продавать свою продукцию потребителям. Для этого создан маркетплейс «Свое Родное».

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А что такое органическая продукция?

Органическое производство подразумевает ведение фермерского хозяйства без использования синтетических удобрений и агрохимии, антибиотиков, регуляторов роста и искусственных пищевых добавок. Оно используется в животноводстве, растениеводстве, пчеловодстве и других направлениях сельского хозяйства.

По данным РСХБ, объем рынка органической продукции России составляет 10 млрд рублей. Для сравнения, мировой объем рынка органики составляет 100 млрд долларов. То есть потенциал для развития в России огромный. По прогнозам экспертов отрасли, к 2025 году каждый десятый житель России будет отдавать предпочтение органике.

ШКОЛА ФЕРМЕРА

В России большой потенциал для развития рынка органической продукции. Но чтобы его реализовать, нужна не только модернизация существующих хозяйств, но и создание новых. Во всем мире органической продукцией занимаются в основном небольшие фермеры. Главная задача нашей страны на ближайшие годы - создать критическую массу новых сельхозпредпринимателей. Чтобы решить эту задачу, Россельхозбанк запустил собственную «Школу фермера». Она создана на базе ведущих аграрных вузов страны и действующих предприятий. Сейчас проектом охвачено 50 регионов.

Слушатели изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов.

- «Школа фермера» - уникальный проект для каждого региона, в результате которого будут созданы новые рабочие места, новые бренды качественной фермерской продукции. Благодаря этой программе в регионах создаются новые хозяйства, которые могут стать основным элементом товаропроизводящей цепочки в качестве поставщиков для крупных предприятий, - поясняют в Россельхозбанке.

Обучение для слушателей бесплатное. Оно полностью оплачивается банком. Общая продолжительность курса – до трех месяцев. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов - участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России. А те слушатели, которые успешно завершат теоретическое, практическое обучение и представят работающий бизнес-план, смогут получить специальный кредитный продукт «Стань фермером» для запуска собственного дела.

СПРАВКА «КП»

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (РСХБ) - один из крупнейших российских банков и лидер в финансировании агропромышленного комплекса страны. Кредитный портфель банка превышает 3 трлн рублей. Клиентами банка являются более 7 млн физических и юридических лиц. Во всех регионах страны работают свыше 1500 отделений. Россельхозбанк на 100% принадлежит государству. Играет ключевую роль в решении экологических задач. Является генеральным спонсором Национальной экологической премии «Чистый воздух - 2021».